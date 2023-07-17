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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
1:1
Конец матча
КуПС
0'
21' Желтая карточка
Арсьеро Родриго
51' Желтая карточка
Ниссилья Урхо
1:0
70' Гол
Юрю Томми
80' Желтая карточка
Лампинен Пири
1:1
82' Гол
Лампинен Пири
90'+3
12
Рийконен
Матиас
25
Арсьеро
Родриго
22
Luka
Kuittinen
4
Алмен
Микаэль
2
Jussi
Niska
8
Ойяла
Матиас
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
23
Daniel
Roekman
9
Darren
Smith
III
6
Dimitri
Legbo
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
22
Тойвомяки
Ханри
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
8
Дальстрем
Себастьян
13
Оксанен
Яакко
10
Ниссилья
Урхо
26
Видьеског
Аксель
44
Джервис
Джейк
9
Туоминен
Яссе
Интер Турку
КуПС

История личных встреч

Интер Турку
КуПС

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 18 побед

47 матчей

36.2%
19.1%
44.7%
17 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

В
1:2
В
2:0
К
1:0
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
1:0
В
1:0
В
2:0
В
1:0
К
4:4
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
0:1
В
5:1
В
1:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
2:1
В
3:1
В
3:1
К
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
4:2
В
1:1
КС
1:2
В
1:2
В
2:2
В
1:1
В
1:4
В
0:6
В
2:1
В
2:1
В
4:4
В
0:1
В
1:3
В
2:1
К
0:2
В
2:3
В
0:2
В
4:0
В
1:1

Голы

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.61
1.29

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.38
1.61

Среднее время на гол

65
55

Всего голов

70
68

Голов в среднем за матч

1.49
1.45

Тотал матчей

2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 81%
Меньше 19%
9
24
Больше 51%
Меньше 49%
23
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

60
62

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.43
Юрю Томми 4 0.29
Ойяла Матиас 2 0.14
Алмен Микаэль 2 0.14
Форселль Петтери 1 0.07
Ярвинен Ииро 1 0.07
Тамминен Матиас 1 0.07
Нурми Ноа 1 0.07
Valentin Purosalo 1 0.07
Ставицки Тимо 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.35
Ветели Йоона 5 0.29
Саволайнен Саку 3 0.18
Туоминен Яссе 2 0.12
Сааринен Сет 2 0.12
Антви Клинтон 1 0.06
Биспо Габриэл 1 0.06
Попович Антон 1 0.06
Лампинен Пири 1 0.06
Видьеског Аксель 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурми Ноа 4 0
Форселль Петтери 3 0
Арсьеро Родриго 3 0
Ярвинен Ииро 3 0
Юрю Томми 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Jussi Niska 1 0
Daniel Roekman 1 0
Bismark Ampofo 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биспо Габриэл 6 0
Коллинс Шичендже 6 0
Попович Антон 4 0
Сиссе Ибраим 2 1
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Ниссилья Урхо 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
КуПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
1
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
КуПС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

5
9
Интер Турку
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
КуПС
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

7
10

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
6
50%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
3
38%
2
20%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

19
22
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
4
21%
3
14%
1-15
5
26%
5
23%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
3
16%
7
32%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Пропущено

21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
5
45%
61-75
6
29%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1
СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1
КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1
КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1

Результаты матчей

Интер Турку
КуПС

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
3
1.5
3
6
1
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
5
6
8
1.5
7
10
1
13
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 15 9 5 1 19 - 9 32
2.
КуПС
 17 10 2 5 22 - 11 32
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 16 8 3 5 25 - 23 27
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 14 5 4 5 19 - 21 19
7.
ВПС
 16 5 3 8 15 - 18 18
8.
КТП
 15 4 5 6 12 - 16 17
9.
Ильвес
 15 3 8 4 14 - 14 17
10.
Лахти
 14 3 5 6 13 - 20 14
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 15 2 5 8 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 7 4 2 1 11 - 6 14
5.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
ВПС
 8 3 2 3 8 - 6 11
7.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
8.
Ильвес
 8 2 5 1 9 - 8 11
9.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
СЯК Сейнайоки
 7 3 4 0 9 - 2 13
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
ВПС
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ильвес
 7 1 3 3 5 - 6 6
9.
Мариехамн
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
11.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Арсьеро Родриго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 1:1 КуПС онлайн

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