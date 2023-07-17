Тур: 1. Стадион: Веритас.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаАрсьеро Родриго
51' Желтая карточкаНиссилья Урхо
1:0
70' ГолЮрю Томми
80' Желтая карточкаЛампинен Пири
1:1
82' ГолЛампинен Пири
90'+3
Ход матча
21'
51'
70'
1:0
80'
82'
1:1
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ярвинен ИироНападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Tete Yengi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Интер Турку
КуПС
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 18 побед
47 матчей
36.2%
19.1%
44.7%
17 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.61
1.29
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
33
37
Голов в среднем за матч
1.38
1.61
Среднее время на гол
65
55
Всего голов
70
68
Голов в среднем за матч
1.49
1.45
Тотал матчей
2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 81%
Меньше 19%
9
24
Больше 51%
Меньше 49%
23
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
60
62
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.43
|Юрю Томми
|4
|0.29
|Ойяла Матиас
|2
|0.14
|Алмен Микаэль
|2
|0.14
|Форселль Петтери
|1
|0.07
|Ярвинен Ииро
|1
|0.07
|Тамминен Матиас
|1
|0.07
|Нурми Ноа
|1
|0.07
|Valentin Purosalo
|1
|0.07
|Ставицки Тимо
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.35
|Ветели Йоона
|5
|0.29
|Саволайнен Саку
|3
|0.18
|Туоминен Яссе
|2
|0.12
|Сааринен Сет
|2
|0.12
|Антви Клинтон
|1
|0.06
|Биспо Габриэл
|1
|0.06
|Попович Антон
|1
|0.06
|Лампинен Пири
|1
|0.06
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурми Ноа
|4
|0
|Форселль Петтери
|3
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Bismark Ampofo
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Коллинс Шичендже
|6
|0
|Попович Антон
|4
|0
|Сиссе Ибраим
|2
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Ниссилья Урхо
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
КуПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
1
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
КуПС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
5
9
Интер Турку
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
КуПС
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
6
50%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
3
38%
2
20%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
19
22
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
4
21%
3
14%
1-15
5
26%
5
23%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
3
16%
7
32%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
5
45%
61-75
6
29%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1
СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1
КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1
КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
Результаты матчей
Интер Турку
КуПС
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
63
43
36
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
125
68
710
113
215
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6