Тур: 14.
0:0
Второй тайм: 89'
Ход матча
30
Samuel
Dahl
20
Adam
Bark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
- Нападающий
-
20 Adam BarkНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Amar Dzevlan
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Эребру
Треллеборг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.86
Среднее время на гол
67
105
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.69
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
53
83
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.36
|Сегер Давид
|2
|0.14
|Adam Bark
|1
|0.07
|Андрессон Аксель
|1
|0.07
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.07
|Adi Fisic
|1
|0.07
|Ларссон Джейк
|0
|0
|Валкер Кевин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.43
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.21
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.21
|Халльберг Херман
|1
|0.07
|Мортенсен Николас
|1
|0.07
|Андерссон Маттиас
|1
|0.07
|Оффия Генри
|1
|0.07
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|4
|0
|Андрессон Аксель
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0
|Халльберг Херман
|3
|0
|Filip Bohman
|3
|0
|Мортенсен Николас
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Бьорквист Маркус
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
4
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Треллеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
2
7
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Треллеборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
57%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
3
20%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
4
33%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
6
35%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Пропущено
17
25
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
18%
3
12%
1-15
2
12%
5
20%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
5
29%
29%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0
Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1
Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 КФУМ Роскилле - Треллеборг 4:2
Результаты матчей
Эребру
Треллеборг
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Эребру
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
49
58
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 10
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|21 - 9
|25
|5.
|14
|6
|6
|2
|28 - 21
|24
|6.
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|17 - 20
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|10.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|18 - 24
|17
|11.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|12.
|15
|5
|1
|9
|18 - 30
|16
|13.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|14.
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|15.
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|11.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|12.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|6
|1
|5
|0
|12 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 4
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|5