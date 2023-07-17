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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 14.
Эребру
0:0
Второй тайм: 89'
Треллеборг
0'
77' Желтая карточка
Бьорквист Маркус
85' Желтая карточка
Стенмарк Йохан
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
27
Вальгейрссон
Вальгейр
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
7
Сегер
Давид
30
Samuel
Dahl
17
Хольмберг
Карл
20
Adam
Bark
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Стенмарк
Йохан
4
Андерссон
Маттиас
23
Бедварссон
Бедвар
34
Бьорквист
Маркус
8
Халльберг
Херман
10
Саид
Мохаммед
11
Liam
Olausson
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
Эребру
3-5-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Эребру
Треллеборг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
2:2
К
0:1
А
4:0
А
1:2
А
1:1
А
4:2
А
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.86

Среднее время на гол

67
105

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.69
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
83

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 5 0.36
Сегер Давид 2 0.14
Adam Bark 1 0.07
Андрессон Аксель 1 0.07
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.07
Adi Fisic 1 0.07
Ларссон Джейк 0 0
Валкер Кевин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.43
Бркич Харис 3 (1) 0.21
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.21
Халльберг Херман 1 0.07
Мортенсен Николас 1 0.07
Андерссон Маттиас 1 0.07
Оффия Генри 1 0.07
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 4 0
Андрессон Аксель 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Бьёрнквист Даниэль 1 0
Adam Bark 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Samuel Dahl 1 0
Сегер Давид 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 4 0
Халльберг Херман 3 0
Filip Bohman 3 0
Мортенсен Николас 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Бркич Харис 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Бьорквист Маркус 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Оффия Генри 1 0

Результаты матчей

Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
4
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Треллеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

2
7
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Треллеборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
57%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
3
20%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
4
33%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
6
35%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Пропущено

17
25
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
18%
3
12%
1-15
2
12%
5
20%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
5
29%
29%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0
Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1
Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 КФУМ Роскилле - Треллеборг 4:2

Результаты матчей

Эребру
Треллеборг

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Эребру
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 14 7 4 3 21 - 9 25
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Браге
 14 6 2 6 18 - 20 20
7.
Эстерсунд
 14 5 4 5 20 - 16 19
8.
Гефле
 14 5 3 6 17 - 20 18
9.
Ландскруна
 14 5 3 6 15 - 20 18
10.
Треллеборг
 0:0 14 5 2 7 18 - 24 17
11.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
12.
Сундсвалль
 15 5 1 9 18 - 30 16
13.
Эребру
 0:0 14 3 6 5 12 - 17 15
14.
Эргрюте
 14 3 5 6 15 - 20 14
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 3 5 6 10 - 18 14
16.
Сковде АИК
 14 1 4 9 10 - 25 7
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
5.
ГАИС
 7 4 1 2 12 - 4 13
6.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 0:0 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 0:0 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 3 2 5 - 5 9
14.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
15.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
16.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
10.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Треллеборг
 0:0 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
13.
Эребру
 0:0 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 4
Эргрюте Дротт Джонатан 5
Весь список
  • 46'
    Моро Насиру уходит с поля. Хульквист Даниэль выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Треллеборг
3.20
3.62
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 0:0 Треллеборг онлайн

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Эребру
Треллеборг
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