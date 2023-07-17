  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 15. Стадион: .
Варберг БоИС
1:2
Второй тайм: 84'
АИК
0'
19' Желтая карточка
Лушаку Исмет
35' Желтая карточка
Ле Ру Люк
0:1
37' Гол
Папаяннопулос Сотирис
38' Желтая карточка
Жуниор Элитон
0:2
45' Гол
Тюкосен Мадс
54' Желтая карточка
Нордфельдт Кристоффер
54' Желтая карточка
1:2
83' Гол
Дальстрём Никлас

Ход матча

19'
Лушаку Исмет
 
27'
 
Taha Ayari
Тихи Робин
35'
Ле Ру Люк
 
37'
0:1
Папаяннопулос Сотирис
38'
Жуниор Элитон
 
45'
0:2
Тюкосен Мадс
(Салетрос Антон)
54'
 
Нордфельдт Кристоффер
54'
 
61'
Filipe Sisse
Карлссон Виктор
 
61'
Сверриссон Оскар
Жуниор Элитон
 
61'
Maxime Sainte
Сильверхолт Оливер
 
73'
Транберг Робин
Закриссон Хампус
 
78'
Дальстрём Никлас
Ногейра Винисиус
 
83'
Дальстрём Никлас
(Красники Дион)
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
АИК
4.10
3.42
2.00
Все Коэффициенты
1
Ольссон
Давид
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
20
Сильверхолт
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
5
Ногейра
Винисиус
21
Карлссон
Виктор
37
Красники
Дион
11
Жуниор
Элитон
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Тихи
Робин
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
8
Хуссейн
Билаль
7
Салетрос
Антон
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
19
Беширович
Дино
Варберг БоИС
3-4-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
АИК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
2:1
А
1:0
А
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.2
Альфонси Оливер 2 0.13
Ле Ру Люк 1 0.07
Жуниор Элитон 1 0.07
Аль-Хамлави Ассад 1 0.07
Oemuer Pektas 1 0.07
Линднер Йоаким 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.27
Тюкосен Мадс 2 0.13
Магаши Абдуссалам 2 0.13
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.13
Гвидетти Йон 1 0.07
Папаяннопулос Сотирис 1 0.07
Фараж Омар 1 (1) 0.07
Хуссейн Билаль 0 0
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станисич Оливер 4 0
Ле Ру Люк 4 0
Жуниор Элитон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Транберг Робин 3 0
Карлссон Виктор 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Maxime Sainte 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Красники Дион 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 5 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Кейта Абубакар 3 0
Оума Эрик 1 1
Милошевич Александер 2 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3
Варберг БоИС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
АИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

4
4
Варберг БоИС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
АИК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
23%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
31%
3
27%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

26
20
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
7
27%
6
30%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
7
27%
3
15%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2
АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2
АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 ФК Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
АИК

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 15 11 3 1 35 - 11 36
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 0:1 15 11 1 3 35 - 13 34
4.
Юргорден
 1:0 16 9 3 4 24 - 18 30
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 15 6 4 5 23 - 20 22
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Хаммарбю
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Броммапойкарна
 15 6 1 8 19 - 24 19
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 2:0 15 3 4 8 14 - 19 13
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 0:2 15 1 5 9 10 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 1:0 9 8 1 0 16 - 4 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 0:1 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
10.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 2:0 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 0:2 8 0 3 5 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 0:1 7 5 0 2 13 - 6 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 2:0 8 2 1 5 7 - 9 7
12.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
13.
Варберг БоИС
 0:2 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 1:0 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хальмстад Сведберг Джонатан 5
Весь список
  • 54'
    Нордфельдт Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Варберг БоИС
    Ничья
    АИК
    4.10
    3.42
    2.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Варберг БоИС 1:2 АИК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Варберг БоИС
    АИК
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     