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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 4029
Варберг БоИС
1:2
Конец матча
АИК
0'
19' Желтая карточка
Лушаку Исмет
35' Желтая карточка
Ле Ру Люк
0:1
37' Гол
Папаяннопулос Сотирис
38' Желтая карточка
Жуниор Элитон
0:2
45' Гол
Тюкосен Мадс
53' Желтая карточка
Нордфельдт Кристоффер
1:2
83' Гол
Дальстрём Никлас
89' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
90' Красная карточка
Транберг Робин
90' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
90'+12
1
Ольссон
Давид
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
20
Сильверхолт
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
5
Ногейра
Винисиус
21
Карлссон
Виктор
37
Красники
Дион
11
Жуниор
Элитон
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Тихи
Робин
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
8
Хуссейн
Билаль
7
Салетрос
Антон
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
19
Беширович
Дино
Варберг БоИС
3-4-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
АИК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
2:1
А
1:0
А
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.2
Альфонси Оливер 2 0.13
Ле Ру Люк 1 0.07
Жуниор Элитон 1 0.07
Дальстрём Никлас 1 0.07
Аль-Хамлави Ассад 1 0.07
Oemuer Pektas 1 0.07
Линднер Йоаким 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.27
Тюкосен Мадс 2 0.13
Магаши Абдуссалам 2 0.13
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.13
Гвидетти Йон 1 0.07
Папаяннопулос Сотирис 1 0.07
Фараж Омар 1 (1) 0.07
Хуссейн Билаль 0 0
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 3 1
Станисич Оливер 4 0
Ле Ру Люк 4 0
Жуниор Элитон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Maxime Sainte 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Красники Дион 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 6 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Кейта Абубакар 3 0
Оума Эрик 1 1
Милошевич Александер 2 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
3
Варберг БоИС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

4
4
Варберг БоИС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
АИК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
31%
3
27%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

28
21
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
7
25%
6
29%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
7
25%
3
14%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
5
18%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2
АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2
АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 ФК Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
АИК

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 15 11 3 1 35 - 11 36
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 15 11 1 3 35 - 14 34
4.
Юргорден
 16 9 3 4 25 - 18 30
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 15 6 4 5 23 - 20 22
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Хаммарбю
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Броммапойкарна
 15 6 1 8 19 - 24 19
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 15 3 4 8 14 - 20 13
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 8 1 0 17 - 4 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
10.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 7 5 0 2 13 - 7 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
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Топ нарушителей
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Варберг БоИС 1:2 АИК онлайн

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