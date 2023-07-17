Тур: 15. Стадион: Варберг Энерджи Арена. Зрители: 4029
1:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаЛушаку Исмет
35' Желтая карточкаЛе Ру Люк
0:1
37' ГолПапаяннопулос Сотирис
38' Желтая карточкаЖуниор Элитон
0:2
45' ГолТюкосен Мадс
53' Желтая карточкаНордфельдт Кристоффер
1:2
83' ГолДальстрём Никлас
89' Желтая карточкаХуссейн Билаль
90' Красная карточкаТранберг Робин
90' Желтая карточкаТюкосен Мадс
90'+12
Ход матча
19'
27'
35'
37'
38'
45'
0:2
83'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
10
Лушаку
Исмет
17
Тюкосен
Мадс
16
Тихи
Робин
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Martin Skogman
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Taha Ayari
-
-
24 Lamine Dabo
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Варберг БоИС
АИК
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.2
|Альфонси Оливер
|2
|0.13
|Ле Ру Люк
|1
|0.07
|Жуниор Элитон
|1
|0.07
|Дальстрём Никлас
|1
|0.07
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.07
|Oemuer Pektas
|1
|0.07
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|4
|0.27
|Тюкосен Мадс
|2
|0.13
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.13
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.13
|Гвидетти Йон
|1
|0.07
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.07
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.07
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|3
|1
|Станисич Оливер
|4
|0
|Ле Ру Люк
|4
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Maxime Sainte
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Эль Уатки Яссин
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Красники Дион
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|6
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Оума Эрик
|1
|1
|Милошевич Александер
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
3
Варберг БоИС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
4
4
Варберг БоИС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
АИК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
31%
3
27%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Пропущено
28
21
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
7
25%
6
29%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
7
25%
3
14%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
5
18%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2
АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2
АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 ФК Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1
Результаты матчей
Варберг БоИС
АИК
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
213
411
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|7 (2)
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5