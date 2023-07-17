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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 15. Стадион: .
Юргорден
2:0
Второй тайм: 85'
Мальмё
0'
1:0
10' Гол
Фаллениус Оскар
18' Желтая карточка
Андерссон Элиас
78' Желтая карточка
Сабович Бесард
2:0
81' Гол
Радетинац Харис
81' Желтая карточка
Otto Rosengren

Ход матча

10'
Фаллениус Оскар
(Берг Оливер)
1:0
18'
Андерссон Элиас
 
67'
 
Нильсен Лассе
Сисей Йозеф
75'
 
Йоргенсен Себастьян Винтер
Рикс Сёрен
75'
 
Корнелиус Дерек
Янссон Понтус
76'
Сабович Бесард
Финнделл Хампус
 
76'
Миллескуг Ноэль
Асоро Йоэль
 
78'
Сабович Бесард
 
81'
Радетинац Харис
(Берг Оливер)
2:0
81'
 
Otto Rosengren

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Мальмё
2.61
5.10
35.00
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
11
Берг
Оливер
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
10
Асоро
Йоэль
9
Радетинац
Харис
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
4
Мойсандер
Никлас
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
8
Пенья
Серхио
17
Otto
Rosengren
5
Рикс
Сёрен
22
Али
Таха
Абди
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
Юргорден
4-3-3
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Юргорден
Мальмё

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:2
А
2:3
А
4:0
А
1:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
К
3:0
А
1:0
А
3:0
А
0:1
А
3:2
А
3:1
А
1:0
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
2:2
А
0:2
А
3:2
А
3:1
А
2:3
А
1:0
А
0:1
А
1:0
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:2
А
1:1

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

47
79

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.12

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

1.66
1.13

Тотал матчей

2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 3 (3) 0.19
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.19
Финнделл Хампус 3 0.19
Викхейм Густав 2 0.13
Асоро Йоэль 2 0.13
Радетинац Харис 2 0.13
Эдвардсен Виктор 2 0.13
Эрикссон Магнус 1 0.06
Фаллениус Оскар 1 0.06
Шуллер Расмус 1 0.06
Сабович Бесард 1 0.06
Лёфгрен Йеспер 1 0.06
Андерссон Элиас 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 (2) 0.67
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.6
Веккья Стефано 5 0.33
Али Таха Абди 4 0.27
Ларссон Хуго 2 0.13
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.07
Рикс Сёрен 1 0.07
Кристиансен Андерс 1 0.07
Сейдиу Патриот 1 0.07
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 0
Сабович Бесард 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Пенья Серхио 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Мальмё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
0
Юргорден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мальмё
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

3
20
Юргорден
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Мальмё
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

4
20

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
3
23%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
5
38%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
43%
5
24%
61-75
2
29%
2
10%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Забито

20
34
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
10%
8
24%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
3
15%
5
15%
31-45
5
25%
6
18%
46-60
4
20%
6
18%
61-75
4
20%
7
21%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
5%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
24%
3
23%
31-45
5
24%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0

Результаты матчей

Юргорден
Мальмё

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
6
2
2
6
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
7
8
1.5
9
5
3
12
2.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 15 11 3 1 35 - 11 36
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 0:1 15 11 1 3 35 - 13 34
4.
Юргорден
 1:0 16 9 3 4 24 - 18 30
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 15 6 4 5 23 - 20 22
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Хаммарбю
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Броммапойкарна
 15 6 1 8 19 - 24 19
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 2:0 15 3 4 8 14 - 19 13
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 0:2 15 1 5 9 10 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 1:0 9 8 1 0 16 - 4 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 0:1 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
10.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 2:0 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 0:2 8 0 3 5 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 0:1 7 5 0 2 13 - 6 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 2:0 8 2 1 5 7 - 9 7
12.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
13.
Варберг БоИС
 0:2 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 1:0 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хальмстад Сведберг Джонатан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Андерссон Элиас получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Берг Оливер сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Фаллениус Оскар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Юргорден
    Ничья
    Мальмё
    2.61
    5.10
    35.00
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    Где смотреть матч Юргорден 2:0 Мальмё онлайн

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