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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 26207
Юргорден
2:0
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
10' Гол
Фаллениус Оскар
18' Желтая карточка
Андерссон Элиас
78' Желтая карточка
Сабович Бесард
2:0
81' Гол
Радетинац Харис
81' Желтая карточка
Otto Rosengren
85' Желтая карточка
Нильсен Лассе
90'+7
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
11
Берг
Оливер
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
10
Асоро
Йоэль
9
Радетинац
Харис
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
4
Мойсандер
Никлас
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
8
Пенья
Серхио
17
Otto
Rosengren
5
Рикс
Сёрен
22
Али
Таха
Абди
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
Юргорден
4-3-3
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Юргорден
Мальмё

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:2
А
2:3
А
4:0
А
1:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
К
3:0
А
1:0
А
3:0
А
0:1
А
3:2
А
3:1
А
1:0
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
2:2
А
0:2
А
3:2
А
3:1
А
2:3
А
1:0
А
0:1
А
1:0
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:2
А
1:1

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

47
79

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.12

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

1.66
1.13

Тотал матчей

2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 3 (3) 0.19
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.19
Финнделл Хампус 3 0.19
Викхейм Густав 2 0.13
Асоро Йоэль 2 0.13
Радетинац Харис 2 0.13
Эдвардсен Виктор 2 0.13
Эрикссон Магнус 1 0.06
Фаллениус Оскар 1 0.06
Шуллер Расмус 1 0.06
Сабович Бесард 1 0.06
Лёфгрен Йеспер 1 0.06
Андерссон Элиас 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 (2) 0.67
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.6
Веккья Стефано 5 0.33
Али Таха Абди 4 0.27
Ларссон Хуго 2 0.13
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.07
Рикс Сёрен 1 0.07
Кристиансен Андерс 1 0.07
Сейдиу Патриот 1 0.07
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 0
Сабович Бесард 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Пенья Серхио 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Otto Rosengren 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Мальмё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
0
Юргорден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мальмё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

3
20
Юргорден
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Мальмё
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

4
20

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
20%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
5
38%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
43%
5
24%
61-75
2
29%
2
10%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Забито

22
34
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
14%
8
24%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
3
14%
5
15%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
5
23%
7
21%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
4
27%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
5
24%
3
20%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0

Результаты матчей

Юргорден
Мальмё

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
6
2
2
7
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
8
1.5
9
6
3
13
2.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 15 11 3 1 35 - 11 36
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 15 11 1 3 35 - 14 34
4.
Юргорден
 16 9 3 4 25 - 18 30
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 15 6 4 5 23 - 20 22
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Хаммарбю
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Броммапойкарна
 15 6 1 8 19 - 24 19
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 15 3 4 8 14 - 20 13
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 8 1 0 17 - 4 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
10.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 7 5 0 2 13 - 7 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
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Топ нарушителей
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Андерссон Элиас получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Берг Оливер сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Фаллениус Оскар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Юргорден 2:0 Мальмё онлайн

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