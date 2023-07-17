Тур: 15. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 26207
0'
1:0
10' ГолФаллениус Оскар
18' Желтая карточкаАндерссон Элиас
78' Желтая карточкаСабович Бесард
2:0
81' ГолРадетинац Харис
81' Желтая карточкаOtto Rosengren
85' Желтая карточкаНильсен Лассе
90'+7
Ход матча
10'
1:0
18'
78'
81'
2:0
81'
85'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
11
Берг
Оливер
10
Асоро
Йоэль
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Болин УгоНападающий
- Нападающий
-
35 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Юргорден
Мальмё
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Среднее время на гол
47
79
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.12
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
1.66
1.13
Тотал матчей
2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
Среднее время на гол
54
80
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.19
|Даниэльссон Маркус
|3 (1)
|0.19
|Финнделл Хампус
|3
|0.19
|Викхейм Густав
|2
|0.13
|Асоро Йоэль
|2
|0.13
|Радетинац Харис
|2
|0.13
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.13
|Эрикссон Магнус
|1
|0.06
|Фаллениус Оскар
|1
|0.06
|Шуллер Расмус
|1
|0.06
|Сабович Бесард
|1
|0.06
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.06
|Андерссон Элиас
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|10 (2)
|0.67
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.6
|Веккья Стефано
|5
|0.33
|Али Таха Абди
|4
|0.27
|Ларссон Хуго
|2
|0.13
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.07
|Рикс Сёрен
|1
|0.07
|Кристиансен Андерс
|1
|0.07
|Сейдиу Патриот
|1
|0.07
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|5
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Otto Rosengren
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Мальмё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
1
0
Юргорден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мальмё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
3
20
Юргорден
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Мальмё
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
4
20
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
20%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
5
38%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
43%
5
24%
61-75
2
29%
2
10%
76-90
Пропущено
15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Забито
22
34
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
14%
8
24%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
3
14%
5
15%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
5
23%
7
21%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
4
27%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
5
24%
3
20%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
19%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0
Результаты матчей
Юргорден
Мальмё
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
27
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
132
88
96
313
78
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|7 (2)
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5