Последние минуты основного времени матча идут. Онгене с правого края на Ортегу отдавала пас, но голкипер "Зенита" успевает до снаряда добраться и забрать сферу в перчатки.

В первых двух Суперкубках побеждал "Локомотив", который обходился победой в основное время матча. Но все когда-то бывает в первые, ведь правда?

Угловой удар заработали футболистки "Зенита". Куропаткина после подачи от углового флага головой пробивала по рамке соперника, и сфера в руки вратаря ЦСКА прилетела.

Трофимова вместо Поздеевой также на поле появляется. У ЦСКА под серию пенальти ротаций нет.

Яковлева вместо Плешковой на поле в составе ЦСКА появилась. Новая ротация в этой встрече. "Армейки" стараются спастись в этом поединке.

МОМЕНТ! Яковлева нанесла удар с левого края штрафной, и Воскобович спасла свой коллектив, сумев отбить сферу в прыжке за лицевую линию.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРАТКО! 1:1! Сравнивает счет ЦСКА! С правого края идет прострел в центр штрафной. Братко успевает оторваться от оппоненток и сыграть на опережении, направив мяч в ворота соперниц. Прямо в правый нижний угол мяч она направляет!

Последняя 10-минутка в нашей встрече идет уже. В руку Лазаревич мяч попадает в штрафной "Зенит", но пенальти не будет, ведь футболистка ЦСКА была в офсайде.

Диаш ушла за пределы поля. Кики вместо нее на последние минуты встречи появляется.

Ортега попыталась побороться за мяч сейчас. На левом фланге она получила снаряд и попыталась прострелить мяч в центр штрафной, но до мяча никто из партнерш не добрался.

Черномырдина получила сейчас по ноге от соперницы. В итоге фол фиксирует судейская бригада. Нарушение обходится без карточки желтого цвета.

Якупова нанесла дальний удар по центру ворот соперниц, и мяч полетел прямо в голкипера ЦСКА, который уверенно зафиксировал сферу в перчатки.

Первая замена в составе ЦСКА. Вместо Ксении Коваленко на поле появилась Маргарита Мануйлова в составе столичного коллектива. Первая ротацию в матче.

За подсечку соперницы в центре поля получила карточку желтого цвета сейчас Смирнова. Очередной "горчичник" в этой встрече. Четвертый, если я не ошибаюсь.

Если сегодня счет на табло по итогам 90 минут игры будет ничейный, то нас ждет сразу серия 11-метровых ударов. Никакого дополнительного времени не будет.

Братко сейчас столкнулась со своим голкипером в штрафной ЦСКА. В итоге даже бригаду медиков пришлось пригласить рефери на поле. Что-то у футболистки с ключицей случилось.

Но все нормально с Братко, встречу она продолжает. Ну, а Коваленко, судя по всему, какую-то травму получила. Переметывает она травмированную ногу. Будем надеяться, что все с ней в порядке будет по итогу.

20 минут до конца встречи остается играть соперницам. Все идет к тому, что встреча действительно перетечет в серию 11-метровых ударов.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАНТЮХИНА! 1:0! Получила Пантюхина сейчас мяч на подступах к штрафной, после чего пробивает по рамке. Грудью Плешкова пыталась перекрыть полет мяча в ворота, но лишь поспособствовала соперницам. Рикошетом от нее сфера влетела в сетку!

Теперь будет чуть затягивать время "Зенит". Во второй половине второго тайма питерские спортсменки действуют уверенно, что доказывает результат игры. Вернее, счет на табло.

Ортега цепляет соперницу за футболку, после чего последняя падает на газон. Рефери дает свисток, был зафиксирован фол, но карточки судья не показывает.

Лазарева вместо Семёновой на поле появляется в составе питерского коллектива тем временем. Во время следующей паузы у ЦСКА замена состоится.

Судя по всему, в перерыве в составе оппоненток не было сделано замен. В прежнем сочетании игроков появились на газоне оппонентки.

Гживиньска издали нанесла удар по воротам соперниц - мяч полетел слишком высоко и не достиг своей цели. Хотя попытка отличиться весьма неплохой была.

Братко практически до лицевой линии прошла к воротам соперниц. Выполнила она прострел в центр штрафной, но там были только футболистки "Зенита".

Диаш после подачи с левого края головой пробивала по воротам соперниц, но мяч полетел намного левее цели. Неплохим был этот выстрел, но неточным.

Пантюхина дальний удар по воротам соперниц нанесла. Мяч полетел по центру рамки ЦСКА и стал слишком легкой добычей для голкипера "армеек".

Фанаты активно обе команды поддерживают, гонят оппоненток вперед, но получается у футболисток далеко не все, что они задумывают.

Диаш после прострела от партнерши по команде хотела пробить по воротам соперниц, но мяч за пределы поля улетел. Угловой удар для "Зенита".

Подали не лучшим образом угловой удар сейчас футболистки "Зенита". Черномырдина головой играла на опережении, сумев вынести сферу далеко от рамки.

Уже подумывают наставники коллективов о возможных заменах. Совсем скоро будут проведены ротации в нашем противостоянии, ведь планируют главные тренеры освежить и насытить центр поля.

Черномырдина дальний удар по воротам соперниц нанесла, но слишком неточно мяч в этой ситуации полетел. Намного выше цели сфера ушла!

Онгене с левого края простреливала мяч на Ортегу, но то не удалось до сферы добраться. Был выбит мяч за пределы футбольного поля Цыбутович.

Сегодня на женском футболе впервые используется система "ВАР". Пока ей не приходилось вступать в игру в этом матче. Своими силами справляется бригада судей на поле.

Отпустила от себя Ортега мяч на правом краю штрафной, и тут же Цыбутович сыграла по сопернице мячом. От колена соперницы мяч за лицевую улетает.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи - 0:0. Пока без голов у нас!

45' МОМЕНТИЩЕ! С правого края последовала передача на дальнюю штангу. Оттуда Семёнова под перекладину пробила, а Ананьева до сферы добралась, сумев переправить ее в верхнюю планку!

45' Онгене под давлением в падении пробила по центру ворот, но мяч в руки голкиперу "Зенита" прилетел. Одну минуту рефери у нас добавила.

44' ПЕТРОВА! На линии штрафной футболистка ЦСКА получила мяч, после чего вторым касание нанесла она удар по рамке соперницы, но Воскобович прыгнула за снарядом, забрав сферу в перчатки.

42' Онгене дважды пыталась прострелить мяч в чужую штрафную, но оба раза ее попытка обострения была обезврежена. Мяч у "Зенита" остался.

41' Воскобович сейчас после подачи с правого края сыграла кулаком, выйдя из рамки. Удалось голкиперу "Зенита" вынести сферу подальше от рамки.

40' В сложнейшей ситуации Ортега зарабатывает сейчас угловой удар. С правого края будет ЦСКА исполнять навесную подачу. Посмотрим, что получится из этого.

38' Куропаткина выполнила жесткий подкат под Петрову, после чего перед футболисткой "Зенита" возникла карточка желтого цвета. Справедливое наказание!

37' Дамьянович сейчас подтолкнула в спину свою соперницу, что привело к свистку рефери. Новая остановка в нашем поединке наметилась.

36' Менее 10 минут до конца первого тайма. Смирнова для своей команды заработала сейчас штрафной удар. С левого края последует навес в штрафную площадку.

34' Повреждение получила Онгене. С медиками футболистка ЦСКА прошла за пределы поля, чтобы врачи могли оказать медицинскую помощь.

33' Ана Диаш сейчас получила карточку желтого цвета от рефери после столкновения с Черномырдиной. В руках рефери появляется "горчичник".

32' Коваленко! Классно она под Гживиньску подкатывается и мяч выбивает из-под ног соперницы. Тренерский штаб ЦСКА не постеснялся организовать аплодисменты.

31' Супруга Денис Глушакова, Ксения Коваленко, в первом тайме очень активна. Кстати говоря, сам Денис сегодня на трибунах, и все знают, за кого он болеет.

30' Онгене с левого края делала передачу на Ордегу, и было ощущение, что Франциска сможет пробить по рамке, однако попала она в близ стоящего защитника.

28' Смирнова получила мяч в штрафной соперниц, последовала откидка на Петрову, которая не смогла нанести выстрела по рамке "Зенита".

27' Увязла игра в центре поля. Ортега снова получила по ногам, после чего и Черномырдина толчок в спину получила. И тут, и там фолы были зафиксированы.

26' Максим Зиновьев не расстается с блокнотом и ручкой. Наставник ЦСКА обеспокоен игрой своего коллектива, который пока не может создать опасный удар у рамки оппоненток.

25' Подача с правого края последовала в штрафную ЦСКА. На дальней штанге Куропаткина головой посылала мяч в ближний угол, но забрала сферу в перчатки голкипер "армеек".

23' Пантюхиной сейчас прилетело по ногам от соперницы. Полежала немного футболистка "Зенита", после чего поднялась на ноги и встречу продолжила.

22' Пантюхина по правой бровке разгоняла атаку своей команды, после чего выполнила подачу на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно выше адресата.

21' Онгене сейчас вошла в штрафную соперниц, но поставили ей корпус защитницы "Зенита", вынеся мяч по кратчайшей траектории в аут. Сработано здорово.

19' Черномырдина сейчас опасно шла на соперницу. Забыла как-то футболистка ЦСКА, что есть у нее карточка желтого цвета. Повезло, что судейский состав ее не удалил.

18' Черномырдина получила мяч в центре, отдала передачу на Ордегу, которой не удалось выполнить рейд по бровке. Выбит мяч за боковую футболисткой "Зенита".

17' Ордега смогла отработать в обороне, да так, что мяч остался у ЦСКА, уйдя от футболистки "Зенит" за пределы футбольного поля. В аут.

16' Оба наставника у кромки поля стоят. Постоянно они что-то подсказывают своим подопечным, которые ведут себя активно в наступлениях.

14' Ордега с левого края простреливал мяч в штрафную питерской команды, но снова успевают сыграть защитницы "Зенит", которые выбивают мяч в центр поля.

13' Несколько увязла игра в районе центрального круга. Но сферой как владели, там и продолжают владеть футболистки ЦСКА. Дамьянович на фланге встретилась с мячом, но не решилась подавать. Последовала передача в центр.

11' Уверен, что сегодня встреча будет настолько жаркой и яркой, что оппонентки могут и до красной карточки доиграться. В предыдущей очной игре оппоненток в РПЛ, к слову, как раз была красная карточка.

10' Черномырдина сейчас в грубом подкате снесла Лазаревич. В итоге футболистка ЦСКА получила карточку желтого цвета от главного рефери встречи.

8' Хороший темп игры показывают сейчас оппонентки. Ордега оказывается на футбольном газоне. Свисток рефери молчит в этой ситуации. Можно встречу продолжать пока что.

7' Первый угловой теперь готовится "Зенит" исполнить. Следует навесная подача в центр штрафной, играет голкипер ЦСКА кулаками в сторону от рамки. Следует атака вторым темпом с правой бровки, и Ананьева теперь играет уверенно, забирая сферу в перчатки.

6' Подача с правого края в центр штрафной пошла. Братко там пыталась головой пробить по рамке соперниц, но угодила в кого-то из футболисток питерского коллектива.

5' А тут уже снова с мячом Петрова была. Простреливала она в центр штрафной, но попытка обострения была заблокирована. Это привело к тому, что рефери угловой назначила.

4' ЦСКА чуть активнее начинает эту встречу. Петрова по правому краю пыталась пройти к воротам соперниц, выполняла подачу, но попала в ногу сопернице. Только аут для "армеек".

3' Коваленко справа получила мяч, но под прессингом соперниц рассталась со сферой, упустив ее за пределы футбольного поля.

2' Футболистки "Зенита" предстали на поле в небесно-голубых цветах, а игроки ЦСКА - в красно-синем обмундировании. Ворота питерской команды в первом тайме слева по ТВ-картинке, а рамка московского коллектива - справа.