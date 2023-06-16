История личных встреч
Зенит (женщины)
ЦСКА Москва (женщины)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Результаты последних матчей
Зенит (женщины)
(13 матчей)
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 поражений
Зенит (женщины) - Краснодар (женщины) 2:1 Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1
Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 3:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
ЦСКА Москва (женщины)
(18 матчей)
77.8%
22.2%
14 побед 0 ничьих 4 поражения
Крылья Советов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:7 ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2
Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
Прогнозы на матч Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины)
Исход игры
Зенит (женщины)
75% (3)
Ничья
0% (0)
ЦСКА Москва (женщины)
25% (1)
Тотал 2.5
Больше
100% (4)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (4)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
2:1 Зенит (женщины)
75% (3)
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