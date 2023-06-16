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Зенит (женщины)
 
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ЦСКА Москва (женщины)
Прогнозы 1
Зенит (женщины) 100% (1)
X 0% (0)
ЦСКА Москва (женщины) 0% (0)
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История личных встреч

Зенит (женщины)
ЦСКА Москва (женщины)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С(
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Результаты последних матчей

Зенит (женщины)
(13 матчей)
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 поражений
Зенит (женщины) - Краснодар (женщины) 2:1 Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1
Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 3:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
ЦСКА Москва (женщины)
(18 матчей)
77.8%
22.2%
14 побед 0 ничьих 4 поражения
Крылья Советов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:7 ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2
Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 1 день 1 час 4 минуты.



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    • Прогнозы 1
    Зенит (женщины) 100% (1)
    X 0% (0)
    ЦСКА Москва (женщины) 0% (0)
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    Прогнозы на матч Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины)

    Исход игры
    Зенит (женщины)
    75% (3)
    Ничья
    0% (0)
    ЦСКА Москва (женщины)
    25% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (4)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (4)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит (женщины)
    75% (3)
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    ЦСКА Москва (женщины)
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