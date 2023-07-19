Тур: 11. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 5854 Главный судья: Хагенес Кристоффер
5:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолАтанга Исаак
24' Красная карточкаДиоп Амиду
1:1
30' ГолИбрахимай Илльдрен
33' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
2:1
41' ГолVetle Skjaervik
47' Желтая карточкаГарнас Эспен
3:1
56' ГолАдамс Акор
4:1
77' ГолОльсен Томас
5:1
81' ГолОльсен Томас
90'+4
Ход матча
11'
24'
30'
41'
2:1
47'
56'
3:1
77'
4:1
81'
5:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
75 Владение мячом, % 25
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Лиллестрём
Олесунн
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
25 матчей
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Среднее время на гол
60
97
Всего голов
29
5
Голов в среднем за матч
2.23
0.42
Среднее время на гол
40
216
Всего голов
47
17
Голов в среднем за матч
1.88
0.68
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
47
132
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|1.07
|Ольсен Томас
|6
|0.43
|Осен Йермунд
|2
|0.14
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.14
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.07
|Vetle Skjaervik
|1
|0.07
|Эд Эскил
|1
|0.07
|Гарнас Эспен
|1
|0.07
|Рангер Ларс
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|4
|0.27
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.2
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.13
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.07
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Рангер Ларс
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Атанга Исаак
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Олесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
2
3
Лиллестрём
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Олесунн
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
13
Волевые поражения
9
4
Лиллестрём
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Олесунн
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
11
7
Голы по времени матча
Забито
21
3
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
4
19%
1
33%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
1
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
1
33%
61-75
7
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
4
33%
3
16%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
1
8%
6
32%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
14%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Забито
30
10
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
4
13%
1
10%
1-15
6
20%
1
10%
16-30
3
10%
3
30%
31-45
3
10%
3
30%
46-60
2
7%
1
10%
61-75
12
40%
1
10%
76-90
Пропущено
20
33
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
15%
2
6%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
3
15%
5
15%
31-45
6
30%
7
21%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
3
15%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2
Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2
Олесунн
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3
Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Олесунн
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
26
44
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
78
86
213
59
114
410
113
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Олесунн
|Диоп Амиду I
|1 3