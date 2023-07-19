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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 5854 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Лиллестрём
5:1
Конец матча
Олесунн
0'
0:1
11' Гол
Атанга Исаак
24' Красная карточка
Диоп Амиду
1:1
30' Гол
Ибрахимай Илльдрен
33' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен
2:1
41' Гол
Vetle Skjaervik
47' Желтая карточка
Гарнас Эспен
3:1
56' Гол
Адамс Акор
4:1
77' Гол
Ольсен Томас
5:1
81' Гол
Ольсен Томас
90'+4
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
20
Vetle
Skjaervik
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
1
Грютебуст
Стен
31
Мунксгор
Александер
21
Диоп
Амиду
I
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
19
Атанга
Исаак
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
Лиллестрём
3-5-2
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Олесунн

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

25 матчей

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:1
К
1:0
Т
2:0
Т
4:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:1
КН
1:3
Т
0:0
Т
1:1
Т
7:1
Т
1:2
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
3:0
Т
3:0

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
97

Всего голов

29
5

Голов в среднем за матч

2.23
0.42

Среднее время на гол

40
216

Всего голов

47
17

Голов в среднем за матч

1.88
0.68

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

47
132

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 1.07
Ольсен Томас 6 0.43
Осен Йермунд 2 0.14
Тённесен Кристоффер 2 0.14
Ибрахимай Илльдрен 1 0.07
Vetle Skjaervik 1 0.07
Эд Эскил 1 0.07
Гарнас Эспен 1 0.07
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 4 0.27
Карлсбакк Маркус 3 0.2
Эбийе Мозес 2 (1) 0.13
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.07
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 5 0
Рангер Ларс 3 0
Хофф Вебьёрн 2 0
Эд Эскил 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Адамс Акор 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Атанга Исаак 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Олесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

2
3
Лиллестрём
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Олесунн
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

9
4
Лиллестрём
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Олесунн
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

11
7

Голы по времени матча

Забито

21
3
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
4
19%
1
33%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
1
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
1
33%
61-75
7
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
4
33%
3
16%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
1
8%
6
32%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
14%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Забито

30
10
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
4
13%
1
10%
1-15
6
20%
1
10%
16-30
3
10%
3
30%
31-45
3
10%
3
30%
46-60
2
7%
1
10%
61-75
12
40%
1
10%
76-90

Пропущено

20
33
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
15%
2
6%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
3
15%
5
15%
31-45
6
30%
7
21%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
3
15%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2
Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2
Олесунн
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3
Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Олесунн

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
2
6
4
4
2.5
1
7
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
8
8
6
1.5
2
13
5
9
2.5
1
14
4
10
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 38 - 14 38
2.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
3.
Тромсё
 14 8 3 3 18 - 13 27
4.
Бранн
 15 8 3 4 27 - 18 27
5.
Лиллестрём
 14 8 2 4 29 - 21 26
6.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
7.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 15 5 4 6 13 - 15 19
10.
Стабек
 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 14 4 3 7 13 - 21 15
13.
Хам-Кам
 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 13 2 4 7 15 - 25 10
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
7.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
8.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
5.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Олесунн Диоп Амиду I 1 3
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