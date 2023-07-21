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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Шанхай СИПГ
3:0
Конец матча
Шицзячжуан
0'
1:0
1' Гол
Вэньцзюнь Люй
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Лэй У
2:0
48' Гол
Лэй У
59' Желтая карточка
Fuyu Ma
73' Желтая карточка
Цзюнь-Лин Янь
3:0
81' Гол
Каллон Исса
90'+4

Ход матча

1'
Вэньцзюнь Люй
1:0
41'
Лэй У
 
46'
Чжэнь Вэй
Вэньцзюнь Люй
 
46'
Хуэй-Кан Цай
Мирахметджан Музеппер
 
48'
Лэй У
(Ли Шуай I)
2:0
59'
 
Fuyu Ma
61'
 
Овусу-Секьере Деабеас
Xinyu Liu1
61'
 
Peng Wang III
Chuangyi Lin
61'
 
Локадия Юрген
Fuyu Ma
65'
Каллон Исса
Варгас Матиас
 
73'
Цзюнь-Лин Янь
 
75'
 
Shihao Piao
Xiaotian Yang
81'
Каллон Исса
3:0
83'
 
Xuchen Yao
Oscar Taty Maritu
85'
Ли Шеньюань
Шэньчао Ван
 
86'
Хай Юй
Ли Шуай I
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 633 Количество передач 361
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
5
Линьпэн
Чжан
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
25
Мирахметджан
Музеппер
16
Xin
Xu
8
Оскар
дос
Сантос
24
Варгас
Матиас
7
Лэй
У
11
Вэньцзюнь
Люй
14
Puliang
Shao
2
Peng
Li
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
28
Xiaotian
Yang
27
Fuyu
Ma
8
Chuangyi
Lin
19
Жуков
Георгий
20
Xinyu
Liu1
10
Oscar
Taty
Maritu
Шанхай СИПГ
4-3-3
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Шицзячжуан

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
1:1
К
0:2
С
4:1
С
1:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 11 0.61
Оскар дос Сантос 5 (3) 0.28
Шэньчао Ван 4 0.22
Вэньцзюнь Люй 3 0.17
Паулиньо Пауло 3 0.17
Ли Шенглонг 3 0.17
Каллон Исса 2 0.11
Мирахметджан Музеппер 1 0.06
Пинк Маркус 1 0.06
Браунинг Тайас 1 0.06
Ли Шуай I 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 6 (2) 0.33
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.28
Овусу-Секьере Деабеас 5 0.28
Peng Wang III 2 0.11
Шкорич Миле 2 0.11
Жуков Георгий 1 0.06
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 2 2
Мирахметджан Музеппер 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Цзюнь-Лин Янь 2 0
Ли Шуай I 2 0
Чжэнь Вэй 2 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Ян Шиюань 1 0
Цзин Фэн 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 5 0
Yun Yang 3 1
Honglue Zhao 4 0
Peng Wang III 4 0
Жуков Георгий 2 1
Chuangyi Lin 3 0
Shihao Piao 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Puliang Shao 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Fuyu Ma 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Шицзячжуан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

3
6
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Шицзячжуан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

17
9
Шанхай СИПГ
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Шицзячжуан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

20
15

Голы по времени матча

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
5
28%
3
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
5
50%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
12%
4
36%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
6
35%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
50%
4
31%
76-90

Забито

35
21
13 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
3
9%
5
24%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
6
17%
4
19%
46-60
8
23%
2
10%
61-75
8
23%
5
24%
76-90

Пропущено

14
29
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
1
7%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
29%
6
21%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
36%
5
17%
61-75
4
29%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Шицзячжуан

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
3
1.5
4
6
4
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
2
6
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
12
6
1.5
6
12
6
12
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 17 10 4 3 19 - 13 34
3.
Ченду Беттер Сити
 17 8 6 3 26 - 18 30
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Циндао Чжуннэн
 17 4 4 9 22 - 22 16
12.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
2.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
3.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
4.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
5.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
6.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
7.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
8.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 63%, Шицзячжуан: 37%.
  • 93'
    Хай Юй наказан за толчок Qinhan Sun
  • 93'
    Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Шицзячжуан
  • 91'
    Лэй У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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