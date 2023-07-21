Тур: 18. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Jianxun Kou
3:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолВэньцзюнь Люй
41' Undefined phrase: football_event_Лэй У
2:0
48' ГолЛэй У
59' Желтая карточкаFuyu Ma
73' Желтая карточкаЦзюнь-Лин Янь
3:0
81' ГолКаллон Исса
90'+4
Ход матча
1'
1:0
41'
59'
61'
73'
81'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
633 Количество передач 361
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
14
Puliang
Shao
2
Peng
Li
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
27
Fuyu
Ma
20
Xinyu
Liu1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
33 Лю Чжурун
-
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
-
27 Fuyu MaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Xinyu Liu1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Xuchen Yao
-
22 Wei Wu
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Шицзячжуан
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|11
|0.61
|Оскар дос Сантос
|5 (3)
|0.28
|Шэньчао Ван
|4
|0.22
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0.17
|Паулиньо Пауло
|3
|0.17
|Ли Шенглонг
|3
|0.17
|Каллон Исса
|2
|0.11
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.06
|Пинк Маркус
|1
|0.06
|Браунинг Тайас
|1
|0.06
|Ли Шуай I
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|6 (2)
|0.33
|Oscar Taty Maritu
|5 (1)
|0.28
|Овусу-Секьере Деабеас
|5
|0.28
|Peng Wang III
|2
|0.11
|Шкорич Миле
|2
|0.11
|Жуков Георгий
|1
|0.06
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|2
|2
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|5
|0
|Yun Yang
|3
|1
|Honglue Zhao
|4
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Chuangyi Lin
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Kaimu Zheng
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Шицзячжуан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
3
6
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Шицзячжуан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
17
9
Шанхай СИПГ
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Шицзячжуан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
20
15
Голы по времени матча
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
5
28%
3
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
5
50%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
12%
4
36%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
6
35%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
50%
4
31%
76-90
Забито
35
21
13 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
3
9%
5
24%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
6
17%
4
19%
46-60
8
23%
2
10%
61-75
8
23%
5
24%
76-90
Пропущено
14
29
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
1
7%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
29%
6
21%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
36%
5
17%
61-75
4
29%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Шицзячжуан
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
63
46
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
63
26
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
126
612
612
117
117
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|11 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2