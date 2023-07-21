Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Qiuming Wang пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei держит все под контролем

93' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

86' Г О О О О Л - Weijun Xie первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

86' Мерида Фран пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei держит все под контролем

85' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

85' Забив гол, Тянцзинь Тэда сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Ruifeng Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Ruifeng Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

80' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

78' Ба Дунь оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Мерида Фран пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei держит все под контролем

74' Ба Дунь навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шэньчжэнь будет все-таки засчитан.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шэньчжэнь

69' Г О О О О Л - Xin Zhou первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

68' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

66' После проверки VAR рефери поменял решение - Тянцзинь Тэда не будет бить пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Тянцзинь Тэда

62' Г О О О О Л - Haofeng Xu правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

62' Yuan Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Мерида Фран получил желтую карточку от судьи

58' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Г О О О О Л - Qiuming Wang забивает с правой ноги!

56' Fan Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

54' Оооо... вот это был удар! Weijun Xie должен был забить с этой позиции.

54' Weijun Xie наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

53' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

51' Фарлей Роса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Xin Zhou получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Xin Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Хорошую попытку сделал Yue Liu . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника