Тур: 18. Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre. Главный судья: Di Wang
3:3
Конец матча
0'
5' Undefined phrase: football_event_Minzhe Wei
0:1
31' ГолYue Liu
1:1
56' ГолQiuming Wang
60' Желтая карточкаМерида Фран
1:2
62' ГолHaofeng Xu
65' Undefined phrase: football_event_Xin Zhou2
1:3
69' ГолXin Zhou2
2:3
84' ГолWeijun Xie
3:3
86' ГолWeijun Xie
90' Undefined phrase: football_event_Hujahmat Shahsat
90' Желтая карточкаАлессандрини Ромен
90' Желтая карточкаMinzhe Wei
90' Желтая карточкаZiyi Tian
90'+14
Ход матча
5'
31'
0:1
56'
1:1
60'
62'
1:2
65'
69'
1:3
72'
84'
2:3
86'
3:3
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
9 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 7
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
498 Количество передач 225
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
20
Jianan
Wang
30
Qiuming
Wang
36
Hao
Guo
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
11
Weijun
Xie
10
Фарлей
Роса
28
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
13
Haofeng
Xu
20
Yue
Liu
37
Jiajin
Hu
21
Yuan
Zhang2
14
Li
Ning
18
Xiangyu
Chen
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
-
11 Weijun XieНападающий
-
10 Фарлей РосаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
19 Feiya ChangЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
5 Yang Yu1
-
-
16 Zihao Yang
-
17 Xuelong Sun
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
31 Yinong Tian
-
32 Yuanjie Su
-
Главный тренер: Ю Генвей
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Xin Zhou2Защитник
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
20 Yue LiuПолузащитник
-
37 Jiajin HuПолузащитник
-
21 Yuan Zhang2Полузащитник
-
14 Li NingПолузащитник
-
18 Xiangyu ChenНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Jiabao Ji
-
12 Lei Liao
-
19 Yue Xu
-
33 Yuezheng Du
-
-
-
40 Lu Jiaqiang
-
Главный тренер: Jun Xiang
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Шэньчжэнь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|5
|0.28
|Ба Дунь
|4
|0.22
|Qiuming Wang
|4
|0.22
|Берич Роберт
|4
|0.22
|Weijun Xie
|4
|0.22
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.06
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.28
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.11
|Yue Liu
|2
|0.11
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.11
|Чжипэн Цзян
|1
|0.06
|Юань Миньчэн
|1
|0.06
|Shuai Pei
|1
|0.06
|Boyu Yang
|1
|0.06
|Xin Zhou2
|1
|0.06
|Haofeng Xu
|1
|0.06
|Zigui Shen
|1
|0.06
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Берич Роберт
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Мерида Фран
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Weijun Xie
|3
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Pengfei Han
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Li Ning
|2
|1
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yue Xu
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yue Liu
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Ziyi Tian
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
8
Тянцзинь Тэда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
16
Волевые поражения
7
8
Тянцзинь Тэда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Шэньчжэнь
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
16
Волевые поражения
15
16
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
4
50%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Пропущено
13
26
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
23%
3
12%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
4
31%
4
15%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
1
8%
9
35%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
5
45%
76-90
Пропущено
9
21
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
11%
4
19%
1-15
1
11%
4
19%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
2
22%
6
29%
61-75
3
33%
1
5%
76-90
Забито
22
19
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
6
27%
1
5%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
5
23%
6
32%
76-90
Пропущено
22
47
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
4
18%
7
15%
1-15
2
9%
5
11%
16-30
5
23%
6
13%
31-45
3
14%
8
17%
46-60
4
18%
11
23%
61-75
4
18%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2
Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Шэньчжэнь
Точный счет
1:1
3 раза 33%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
7 раз 39%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
45
37
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
117
612
513
315
216
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|11 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2