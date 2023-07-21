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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Тянцзинь Тэда
3:3
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
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Minzhe Wei
0:1
31' Гол
Yue Liu
1:1
56' Гол
Qiuming Wang
60' Желтая карточка
Мерида Фран
1:2
62' Гол
Haofeng Xu
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Xin Zhou2
1:3
69' Гол
Xin Zhou2
2:3
84' Гол
Weijun Xie
3:3
86' Гол
Weijun Xie
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Hujahmat Shahsat
90' Желтая карточка
Алессандрини Ромен
90' Желтая карточка
Minzhe Wei
90' Желтая карточка
Ziyi Tian
90'+14

Ход матча

5'
 
Minzhe Wei
31'
0:1
Yue Liu
(Юань Миньчэн)
46'
 
Hujahmat Shahsat
Xiangyu Chen
46'
Yuanjie Su
Jianan Wang
 
56'
Qiuming Wang
(Ба Дунь)
1:1
59'
 
Ачеампонг Франк
Li Ning
60'
Мерида Фран
 
62'
1:2
Haofeng Xu
(Yuan Zhang2)
65'
 
Xin Zhou2
69'
1:3
Xin Zhou2
(Юань Миньчэн)
72'
Jixuan Leng
Hao Guo
 
73'
 
Yue Xu
Yue Liu
84'
Weijun Xie
(Мерида Фран)
2:3
86'
Weijun Xie
3:3
88'
 
Алессандрини Ромен
Ruifeng Huang
89'
 
Guoliang Chen
Jiajin Hu
90'
Feiya Chang
Ба Дунь
 
90'
 
Hujahmat Shahsat
90'
 
Алессандрини Ромен
90'
 
Minzhe Wei
90'
 
Ziyi Tian

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 498 Количество передач 225
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
4
Fan
Yang1
20
Jianan
Wang
30
Qiuming
Wang
36
Hao
Guo
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
11
Weijun
Xie
10
Фарлей
Роса
1
Minzhe
Wei
28
Xin
Zhou2
5
Ziyi
Tian
26
Юань
Миньчэн
30
Ruifeng
Huang
13
Haofeng
Xu
20
Yue
Liu
37
Jiajin
Hu
21
Yuan
Zhang2
14
Li
Ning
18
Xiangyu
Chen
Тянцзинь Тэда
4-3-3
Шэньчжэнь
5-4-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шэньчжэнь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.28
Ба Дунь 4 0.22
Qiuming Wang 4 0.22
Берич Роберт 4 0.22
Weijun Xie 4 0.22
Мерида Фран 1 (1) 0.06
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.28
Yuan Zhang2 2 (1) 0.11
Yue Liu 2 0.11
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.11
Чжипэн Цзян 1 0.06
Юань Миньчэн 1 0.06
Shuai Pei 1 0.06
Boyu Yang 1 0.06
Xin Zhou2 1 0.06
Haofeng Xu 1 0.06
Zigui Shen 1 0.06
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Берич Роберт 4 0
Давид Андухар 4 0
Мерида Фран 3 0
Jiamin Xu 3 0
Yuanjie Su 3 0
Weijun Xie 3 0
Hao Guo 2 0
Fan Yang1 0 1
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Li Ning 2 1
Алессандрини Ромен 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yue Xu 3 0
Yuezheng Du 3 0
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yue Liu 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Ziyi Tian 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
8
Тянцзинь Тэда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
16

Волевые поражения

7
8
Тянцзинь Тэда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Шэньчжэнь
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
16

Волевые поражения

15
16

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
4
50%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Пропущено

13
26
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
23%
3
12%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
4
31%
4
15%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
1
8%
9
35%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
5
45%
76-90

Пропущено

9
21
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
11%
4
19%
1-15
1
11%
4
19%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
2
22%
6
29%
61-75
3
33%
1
5%
76-90

Забито

22
19
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
6
27%
1
5%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
5
23%
6
32%
76-90

Пропущено

22
47
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
4
18%
7
15%
1-15
2
9%
5
11%
16-30
5
23%
6
13%
31-45
3
14%
8
17%
46-60
4
18%
11
23%
61-75
4
18%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2
Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Шэньчжэнь

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
7 раз 39%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
3
7
3
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 17 10 4 3 19 - 13 34
3.
Ченду Беттер Сити
 17 8 6 3 26 - 18 30
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Циндао Чжуннэн
 17 4 4 9 22 - 22 16
12.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
2.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
3.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
4.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
5.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
6.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
7.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
8.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 70%, Шэньчжэнь: 30%.
  • 104'
    Тянцзинь Тэда пытается что-то создать.
  • 103'
    Xin Zhou возвращается на поле.
  • 103'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 103'
    Ох, нехорошо это выглядит. Xin Zhou получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 103'
    Xin Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 103'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 102'
    Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе
  • 102'
    Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 102'
    Shahzat Ghojaehmet из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 101'
    Удар от ворот произведет Тянцзинь Тэда
  • 101'
    Алессандрини Ромен из команды Шэньчжэнь нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 101'
    Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 101'
    Глупую желтую получил Ziyi Tian за то, что отбил ногой мяч после свистка
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    • 101'
      Ziyi Tian ослабляет давление, выбив мяч.
    • 100'
      Тянцзинь Тэда начинает контратаку
    • 100'
      Судье надоело, что Minzhe Wei тянет время и он наказал его горчичником
    • 100'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 70%, Шэньчжэнь: 30%.
    • 99'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 99'
      Алессандрини Ромен получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 99'
      НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Shahzat Ghojaehmet из команды Шэньчжэнь.
    • 96'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Тянцзинь Тэда.
    • 95'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 70%, Шэньчжэнь: 30%.
    • 94'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 3:3 Шэньчжэнь онлайн

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