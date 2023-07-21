Тур: 18. Стадион: Женжу Ханггай. Главный судья: Kun Ai
1:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолПерейра Илдеберту
45' Желтая карточкаПерейра Илдеберту
64' Желтая карточкаDong Han
1:1
73' ГолКастильо Роман
77' Желтая карточкаКастильо Роман
86' Желтая карточкаYuhao Zhao
90'+6
Ход матча
13'
46'
64'
66'
73'
1:1
76'
77'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
256 Количество передач 354
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
17
Пина
Томас
16
Dilemet
Tudi
32
Dong
Han
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
28
Hong
Gui
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
-
32 Dong HanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
13 Пень Пень
-
14 Tianyu Gao
-
11 Zhao Ke
-
28 Runtong Song
-
21 Keqiang Chen
-
12 Minjie Yang
-
26 Jiahui Liu
-
-
15 Zhixuan Du
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
30 Xiangbin LiПолузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Junmin XuПолузащитник
-
32 Qinghao Xue
-
21 Jiahao Wang
-
-
5 Sheng Ma
-
-
2 Lai Wei
-
36 Zhongyi Qiu
-
3 Jie Wang
-
Главный тренер: Gabri
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Наньтун Чжиюнь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|8 (2)
|0.44
|Boyuan Feng
|2
|0.11
|Zichang Huang
|1
|0.06
|Пина Томас
|1
|0.06
|Межеевски Адриан
|1
|0.06
|Перейра Илдеберту
|1
|0.06
|Tianyu Gao
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|6
|0.33
|Балде Ромарио
|3
|0.17
|Song Wang
|1
|0.06
|Морелатто Лукас
|1
|0.06
|Haoqian Zheng
|1
|0.06
|Kang Cao
|1
|0.06
|Пуцлин Давид
|1
|0.06
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Чович Неманья
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Xin Luo
|4
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Yuhao Zhao
|1
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Ming Yang Yang
|4
|0
|Yeljan Shinar
|4
|0
|Кастильо Роман
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Kang Cao
|2
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Морелатто Лукас
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
5
Хэнань Цзянье
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
3
7
Хэнань Цзянье
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Наньтун Чжиюнь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
7
12
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
4
29%
4
31%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
20
23
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
25%
5
22%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
6
30%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1 Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2
Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
1:0
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
11 раз 65%
0
5 раз 29%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
314
116
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|11 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2