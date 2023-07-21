Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Yuhao Zhao грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

86' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

84' Пина Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Балде Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Хорошую попытку сделал Keqiang Chen . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Sheng Ma из команды Наньтун Чжиюнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Кастильо Роман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Тактическая замена. Xiangbin Li уходит с поля и его заменяет Sheng Ma

76' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Миньян Ян не смог попасть в створ ударом издали

75' Пуцлин Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Наньтун Чжиюнь будет все-таки засчитан.

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Наньтун Чжиюнь

73' Haoqian Zheng сделал результативную передачу.

73' Хорошую попытку сделал Haoqian Zheng. Удар в створ, но вратарь начеку

72' Dilmurat Mawlanyaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Xiangbin Li ослабляет давление, выбив мяч.

68' Матч возобновится спорным мячом

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Балде Ромарио пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

65' Матч возобновлен

64' Dong Han получает желтую карточку за неспортивное поведение

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Dilemet Tudi навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' ШТАНГА! Так было близко к голу - Шунич Тони нанес удар в каркас ворот!

62' Чович Неманья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Матч возобновлен

62' Dong Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Dilemet Tudi получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Dilemet Tudi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

58' Чович Неманья нанес удар головой, но Xiaodong Shi спокойно отбил мяч.

58' Zichang Huang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Yixin Liu наказан за толчок Xiangbin Li

54' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Dilemet Tudi навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Миньян Ян не смог попасть в створ ударом издали

48' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Zilei Jiang уходит с поля и его заменяет Haoqian Zheng