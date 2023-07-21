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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Хэнань Цзянье
1:1
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
1:0
13' Гол
Перейра Илдеберту
45' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
64' Желтая карточка
Dong Han
1:1
73' Гол
Кастильо Роман
77' Желтая карточка
Кастильо Роман
86' Желтая карточка
Yuhao Zhao
90'+6

Ход матча

13'
Перейра Илдеберту
(Zichang Huang)
1:0
45'
Перейра Илдеберту
 
46'
 
Балде Ромарио
Kang Cao
46'
 
Ming Yang Yang
Морелатто Лукас
46'
 
Haoqian Zheng
Zilei Jiang
46'
 
Пуцлин Давид
Hong Gui
64'
Dong Han
 
65'
Zhao Ke
Yixin Liu
 
65'
Yuhao Zhao
Dilemet Tudi
 
66'
Keqiang Chen
Dong Han
 
67'
Межеевски Адриан
Перейра Илдеберту
 
73'
1:1
Кастильо Роман
(Haoqian Zheng)
76'
 
Sheng Ma
Xiangbin Li
77'
 
Кастильо Роман
78'
Tianyu Gao
Zichang Huang
 
86'
Yuhao Zhao
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 256 Количество передач 354
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
2
Yixin
Liu
17
Пина
Томас
16
Dilemet
Tudi
32
Dong
Han
8
Zichang
Huang
20
Чович
Неманья
31
Перейра
Илдеберту
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
8
Морелатто
Лукас
7
Zilei
Jiang
9
Кастильо
Роман
28
Hong
Gui
Хэнань Цзянье
4-3-3
Наньтун Чжиюнь
3-4-3

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Наньтун Чжиюнь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 8 (2) 0.44
Boyuan Feng 2 0.11
Zichang Huang 1 0.06
Пина Томас 1 0.06
Межеевски Адриан 1 0.06
Перейра Илдеберту 1 0.06
Tianyu Gao 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 6 0.33
Балде Ромарио 3 0.17
Song Wang 1 0.06
Морелатто Лукас 1 0.06
Haoqian Zheng 1 0.06
Kang Cao 1 0.06
Пуцлин Давид 1 0.06
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 1
Yihao Zhong 3 1
Xin Luo 4 0
Шунич Тони 3 0
Songyi Li 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Шангуань Ван 2 0
Перейра Илдеберту 2 0
Цао Гу 2 0
Shuai Yang2 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Guoming Wang 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Ming Yang Yang 4 0
Yeljan Shinar 4 0
Кастильо Роман 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Kang Cao 2 0
Junmin Xu 2 0
Морелатто Лукас 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Sheng Ma 2 0
Hong Gui 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
5
Хэнань Цзянье
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

3
7
Хэнань Цзянье
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Наньтун Чжиюнь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
4
29%
4
31%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

20
23
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
25%
5
22%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
6
30%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1 Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2
Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
1:0
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
11 раз 65%
0
5 раз 29%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
3
14
1.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 17 10 4 3 19 - 13 34
3.
Ченду Беттер Сити
 17 8 6 3 26 - 18 30
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Циндао Чжуннэн
 17 4 4 9 22 - 22 16
12.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
2.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
3.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
4.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
5.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
6.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
7.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
8.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 44%, Наньтун Чжиюнь: 56%.
  • 96'
    Кастильо Роман нанес удар головой, но Ванг Гуоминг спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Игрок из команды Наньтун Чжиюнь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 95'
    Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Цао Гу выиграл воздушное противоборство у Haoqian Zheng.
  • 95'
    Чович Неманья выиграл воздушное противоборство у Лю Хуань.
  • 94'
    Xiaodong Shi из команды Наньтун Чжиюнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Хэнань Цзянье пытается что-то создать.
  • 93'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кастильо Роман получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 92'
    Кастильо Роман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе
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