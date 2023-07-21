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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Митьюлланд
0:0
Перерыв
Видовре
0'
0:0
40' Не забитый пенальти
Исаксен Густав
45' Желтая карточка
Геммер Йонас

Ход матча

40'
Исаксен Густав
0:0
45'
 
Геммер Йонас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 220 Количество передач 176
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Видовре
1.55
6.13
9.40
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
11
Исаксен
Густав
10
Гуэ-Сон
Чо
1
Filip
Djukic
15
Ahmed
Iljazovski
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
6
Геммер
Йонас
10
Спельманн
Мартин
7
Камили
Лирим
14
Якобсен
Кристиан
II
11
Линдберг
Маркус
28
Геертсен
Николай
Митьюлланд
4-4-2
Видовре
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 1 0

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1
Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4
Видовре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3
Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Видовре 1:1 Видовре - Нюкёбинг 3:1 Динамо Тбилиси - Видовре 1:1 Dinamo Tbilisi 2 - Видовре 1:1
Команда И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Видовре
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Видовре
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Видовре
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Митьюлланд
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ нарушителей
Видовре Геммер Йонас 1
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    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Видовре
    1.55
    6.13
    9.40
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    Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Видовре онлайн

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