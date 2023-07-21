Тур: 1. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:0
Перерыв
Ход матча
40'
0:0
45'
Статистика матча
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0 Голы 0
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3 Удары по воротам 2
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4 Удары в створ 0
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7 Угловые 1
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1 Офсайды 1
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4 Нарушения правил 7
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0 Жёлтые карточки 1
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0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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220 Количество передач 176
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57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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73 ЖуниньоЗащитник
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29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
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10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
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44 Дюр НиколасЗащитник
- Защитник
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25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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38 МаррониНападающий
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Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
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16 Jeffrey Papa
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22 Andreas Smed
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21 Morten Olsen
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Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|1
|0
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1
Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4
Видовре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3
Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Видовре 1:1 Видовре - Нюкёбинг 3:1 Динамо Тбилиси - Видовре 1:1 Dinamo Tbilisi 2 - Видовре 1:1
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- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Видовре
|Геммер Йонас
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