  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 7846 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Митьюлланд
1:0
Конец матча
Видовре
0'
0:0
40' Не забитый пенальти
Исаксен Густав
45' Желтая карточка
Геммер Йонас
1:0
56' Гол
Гуэ-Сон Чо
90'+5

Ход матча

40'
Исаксен Густав
0:0
45'
 
Геммер Йонас
56'
Гуэ-Сон Чо
(Паулиньо VI)
1:0
63'
 
Andreas Smed
Линдберг Маркус
64'
Гигович Армин
Симсир Араль
 
68'
 
Magnus Fredslund
Геммер Йонас
69'
 
Marius Holst Papuga
Якобсен Кристиан
73'
Каба Сори
Гуэ-Сон Чо
 
73'
Чилуфя Эдвард
Исаксен Густав
 
74'
 
Jeffrey Papa
Спельманн Мартин
74'
 
Mathias Andreasen
Камили Лирим
86'
Шарлес
Олссон Кристоффер
 
86'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 396 Количество передач 392
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
11
Исаксен
Густав
10
Гуэ-Сон
Чо
1
Filip
Djukic
15
Ahmed
Iljazovski
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
6
Геммер
Йонас
10
Спельманн
Мартин
7
Камили
Лирим
14
Якобсен
Кристиан
II
11
Линдберг
Маркус
28
Геертсен
Николай
Митьюлланд
4-4-2
Видовре
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 1 1
Паулиньо VI 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Видовре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1
Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4
Видовре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3
Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Видовре 1:1 Видовре - Нюкёбинг 3:1 Динамо Тбилиси - Видовре 1:1 Dinamo Tbilisi 2 - Видовре 1:1

Результаты матчей

Митьюлланд
Видовре

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 1
Митьюлланд Паулиньо VI 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видовре Геммер Йонас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7846 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 51%, Видовре: 49%.
  • 95'
    Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Magnus Fredslund
  • 94'
    Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Митьюлланд пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 92'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Далсгор Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Митьюлланд пытается что-то создать.
  • 91'
    Jeffrey Papa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Filip Djukic из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 52%, Видовре: 48%.
    • 90'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Серенсен Оливер из команды Митьюлланд в офсайде
    • 89'
      Filip Djukic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Митьюлланд 1:0 Видовре онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     