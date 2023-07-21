Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ингасон Сверрир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Геммер Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Симсир Араль из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Паулиньо VI пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем

40' СПАСЕНО - Исаксен Густав пробил пенальти, но Filip Djukic отбивает!

39' После проверки VAR судья изменил решение - Митьюлланд пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Митьюлланд

37' Жуниньо из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

37' Олссон Кристоффер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Серенсен Оливер пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем

36' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Видовре

34' Удар от ворот произведет Митьюлланд

34' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Видовре

31' Ahmed Iljazovski из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Видовре

29' Серенсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Видовре

25' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

25' Оооо... вот это был удар! Серенсен Оливер должен был забить с этой позиции.

24' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

22' Ahmed Iljazovski ошибается в защите.

21' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Исаксен Густав пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем

20' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Видовре

18' Олссон Кристоффер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Удар от ворот произведет Митьюлланд

16' Спельманн Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Видовре

13' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Линдберг Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Видовре

8' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Митьюлланд

6' Камили Лирим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Геертсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Митьюлланд

4' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Линдберг Маркус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля