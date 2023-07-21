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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: .
Броммапойкарна
0:0
Перерыв
Хаммарбю
0'
37' Желтая карточка
Акерманн Кевин
42' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
45' Желтая карточка
Петтерссон Оскар

Ход матча

37'
Акерманн Кевин
 
37'
 
Фенгер Мадс
Куртулус Эдвин
42'
 
Хаммар Фредрик
45'
Петтерссон Оскар
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Хаммарбю
3.15
3.58
2.95
Все Коэффициенты
1
Хёгг
Лукас
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
24
Акерманн
Кевин
7
Петтерссон
Оскар
12
Wilmer
Odefalk
18
Йоханссон
Александр
II
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
34
Alper
Demirol
33
Хаммар
Фредрик
22
Нильссон
Джоэл
19
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
Броммапойкарна
3-4-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Хаммарбю

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:1
К
0:2
А
2:4
А
4:0
ТМК
1:3
ТМС
3:2
С
2:1
С
3:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:0
ШК
2:2
А
1:0
А
0:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.63

Среднее время на гол

41
55

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 6 (2) 0.38
Фрицсон Людвиг 3 0.19
Васич Никола 3 0.19
Marijan Cosic 2 0.13
Сёдерстрём Тим 1 0.06
Alexander Jensen 1 0.06
Richie Omorowa 1 0.06
Акерманн Кевин 1 0.06
Кроон Самуэль 1 0.06
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Monir Jelassi 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 4 (2) 0.24
Джуканович Виктор 4 0.24
Jusef Erabi 3 0.18
Теки Тесфальдет 2 0.12
Садику Лорет 1 0.06
Налич Ади 1 0.06
Маркус Карлссон 1 0.06
Хаммар Фредрик 1 0.06
Нильссон Джоэл 1 0.06
Миккельсен Эугуст 1 0.06
Маджед Монтадер 1 0.06
Nathaniel Adjei 1 0.06
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Чалышир Андре 3 0
Васич Никола 3 0
Акерманн Кевин 3 0
Richie Omorowa 3 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Samuel Holm 2 0
Amadeus Soegaard 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Alexander Jensen 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 4 1
Куртулус Эдвин 3 1
Nathaniel Adjei 2 1
Хаммар Фредрик 3 0
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хаммарбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
6
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хаммарбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

8
14
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Хаммарбю
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

7
8
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
43%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
3
18%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
4
44%
4
24%
76-90

Забито

12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
6
50%
3
21%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
3
16%
2
9%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
1
5%
6
27%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Пропущено

24
25
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
6
24%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
7
29%
29%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1
Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1
Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Хаммарбю

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
3
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
8
8
1
14
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 15 11 3 1 35 - 11 36
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 15 11 1 3 35 - 14 34
4.
Юргорден
 16 9 3 4 25 - 18 30
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
Хаммарбю
 0:0 17 6 5 6 22 - 25 23
7.
ИФК Норрчепинг
 15 6 4 5 23 - 20 22
8.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
9.
Броммапойкарна
 0:0 16 6 2 8 19 - 24 20
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 15 3 4 8 14 - 20 13
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 8 1 0 17 - 4 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 0:0 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
10.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Броммапойкарна
 0:0 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 7 5 0 2 13 - 7 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 0:0 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 0:0 10 1 4 5 8 - 17 7
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
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Топ нарушителей
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Хаммарбю
3.15
3.58
2.95
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Где смотреть матч Броммапойкарна 0:0 Хаммарбю онлайн

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Броммапойкарна
Хаммарбю
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