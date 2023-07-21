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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: .
Броммапойкарна
1:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
37' Желтая карточка
Акерманн Кевин
42' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
45' Желтая карточка
Петтерссон Оскар
1:0
56' Гол
Акерманн Кевин
74' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
76' Желтая карточка
Садику Лорет
90' Желтая карточка
Кроон Самуэль
90' Желтая карточка
90'+9

Ход матча

37'
Акерманн Кевин
 
37'
 
Фенгер Мадс
Куртулус Эдвин
42'
 
Хаммар Фредрик
45'
Петтерссон Оскар
 
46'
 
Теки Тесфальдет
Хаммар Фредрик
56'
Акерманн Кевин
1:0
57'
Marijan Cosic
Wilmer Odefalk
 
71'
Сёдерстрём Тим
Акерманн Кевин
 
71'
Васич Никола
Йоханссон Александр
 
71'
 
Маджед Монтадер
Alper Demirol
71'
 
Налич Ади
Нильссон Джоэл
74'
Фрицсон Людвиг
 
76'
 
Садику Лорет
86'
 
Marcus Rafferty
Странд Симон
89'
Кроон Самуэль
Петтерссон Оскар
 
89'
Fredrik Nissen
Чалышир Андре
 
90'
Кроон Самуэль
 
90'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 11
  • 2 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хёгг
Лукас
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
24
Акерманн
Кевин
7
Петтерссон
Оскар
12
Wilmer
Odefalk
18
Йоханссон
Александр
II
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
34
Alper
Demirol
33
Хаммар
Фредрик
22
Нильссон
Джоэл
19
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
Броммапойкарна
3-4-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Хаммарбю

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:1
К
0:2
А
2:4
А
4:0
ТМК
1:3
ТМС
3:2
С
2:1
С
3:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:0
ШК
2:2
А
1:0
А
0:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.63

Среднее время на гол

41
55

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 6 (2) 0.38
Фрицсон Людвиг 3 0.19
Васич Никола 3 0.19
Marijan Cosic 2 0.13
Акерманн Кевин 2 0.13
Сёдерстрём Тим 1 0.06
Alexander Jensen 1 0.06
Richie Omorowa 1 0.06
Кроон Самуэль 1 0.06
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Monir Jelassi 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 4 (2) 0.24
Джуканович Виктор 4 0.24
Jusef Erabi 3 0.18
Теки Тесфальдет 2 0.12
Садику Лорет 1 0.06
Налич Ади 1 0.06
Маркус Карлссон 1 0.06
Хаммар Фредрик 1 0.06
Нильссон Джоэл 1 0.06
Миккельсен Эугуст 1 0.06
Маджед Монтадер 1 0.06
Nathaniel Adjei 1 0.06
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Чалышир Андре 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Васич Никола 3 0
Акерманн Кевин 3 0
Richie Omorowa 3 0
Samuel Holm 2 0
Amadeus Soegaard 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 4 1
Куртулус Эдвин 3 1
Хаммар Фредрик 4 0
Nathaniel Adjei 2 1
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хаммарбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
6
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хаммарбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

8
14
Броммапойкарна
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Хаммарбю
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
11%
3
17%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
4
44%
4
22%
76-90

Забито

12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
6
50%
3
21%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
15%
2
9%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
1
5%
6
27%
31-45
3
15%
6
27%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
6
30%
3
14%
76-90

Пропущено

24
26
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
7
29%
29%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1
Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1
Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Хаммарбю

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
5
4
4
1.5
3
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
7
6
10
1.5
8
9
1
15
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 15 11 3 1 35 - 11 36
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 15 11 1 3 35 - 14 34
4.
Юргорден
 16 9 3 4 25 - 18 30
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 15 6 4 5 23 - 20 22
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 15 3 4 8 14 - 20 13
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 8 1 0 17 - 4 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
10.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
11.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 7 5 0 2 13 - 7 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
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Топ нарушителей
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
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