Тур: 16. Стадион: Гримста.
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаАкерманн Кевин
42' Желтая карточкаХаммар Фредрик
45' Желтая карточкаПеттерссон Оскар
1:0
56' ГолАкерманн Кевин
74' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
76' Желтая карточкаСадику Лорет
90' Желтая карточкаКроон Самуэль
90'+9
Ход матча
37'
42'
45'
56'
1:0
74'
76'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 11
-
2 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
15
Samuel
Holm
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Броммапойкарна
Хаммарбю
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.63
Среднее время на гол
41
55
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.79
1.36
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|6 (2)
|0.38
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.19
|Васич Никола
|3
|0.19
|Marijan Cosic
|2
|0.13
|Акерманн Кевин
|2
|0.13
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.06
|Alexander Jensen
|1
|0.06
|Richie Omorowa
|1
|0.06
|Кроон Самуэль
|1
|0.06
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|4 (2)
|0.24
|Джуканович Виктор
|4
|0.24
|Jusef Erabi
|3
|0.18
|Теки Тесфальдет
|2
|0.12
|Садику Лорет
|1
|0.06
|Налич Ади
|1
|0.06
|Маркус Карлссон
|1
|0.06
|Хаммар Фредрик
|1
|0.06
|Нильссон Джоэл
|1
|0.06
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.06
|Маджед Монтадер
|1
|0.06
|Nathaniel Adjei
|1
|0.06
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Акерманн Кевин
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Amadeus Soegaard
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|4
|1
|Куртулус Эдвин
|3
|1
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Бесара Нахир
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хаммарбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
6
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хаммарбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
8
14
Броммапойкарна
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Хаммарбю
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
11
20
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
11%
3
17%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
4
44%
4
22%
76-90
Забито
12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
6
50%
3
21%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
15%
2
9%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
1
5%
6
27%
31-45
3
15%
6
27%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
6
30%
3
14%
76-90
Пропущено
24
26
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
7
29%
29%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1
Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1
Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Хаммарбю
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
55
44
37
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
107
610
89
115
314
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|7 (2)
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5