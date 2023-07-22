Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Melchie Dumornay навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошая попытка от Melchie Dumornay, был неплохой удар, но вратарь спас

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Melchie Dumornay создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Sherly Jeudy выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Стэнвей Джорджия получил желтую карточку от судьи

54' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Melchie Dumornay из команды Гаити (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

45' Melchie Dumornay из команды Гаити (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Sherly Jeudy из команды Гаити (жен) разыграл угловой с правого угла.

44' Melchie Dumornay нанес удар, но тот был заблокирован.

43' Оооо... вот это был удар! Руссо Алессия должен был забить с этой позиции.

42' Хорошо играет на выходе Эрпс Мэри - мяч в ее руках

40' Картер Джессика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Dayana Pierre выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Оооо... вот это был удар! Хемп Лорен должен был забить с этой позиции.

40' Хемп Лорен пробует нанести удар издали, но Kerly Theus ловит мяч

40' Стэнвей Джорджия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Kethna Louis из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Хорошая попытка от Руссо Алессия , был неплохой удар, но вратарь спас

37' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

37' О, нет. Из многообещающей позиции Melchie Dumornay из команды Гаити (жен) наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

36' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Команда Англия (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Г О О О О О Л - Стэнвей Джорджия из команды Англия (жен) забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Kerly Theus прыгнул не в ту сторону.

29' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Англия (жен) пробила пенальти.

26' После проверки VAR судья изменил решение - Англия (жен) пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Англия (жен)

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Jennyfer Limage получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Jennyfer Limage на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Руссо Алессия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' О, нет. Из многообещающей позиции Ella Toone из команды Англия (жен) наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

22' Стэнвей Джорджия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Batcheba Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

19' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Англия (жен) пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Англия (жен)

15' Хемп Лорен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Оооо... вот это был удар! Roselord Borgella должен был забить с этой позиции.

14' Пространство открывается для Roselord Borgella , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

14' Melchie Dumornay создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Стэнвей Джорджия пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

13' Хемп Лорен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Batcheba Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Kethna Louis ослабляет давление, выбив мяч.

11' Игра в одни ворота сейчас. Англия (жен) доминирует и владеет мячом

10' Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Melchie Dumornay возвращается на поле.

9' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Melchie Dumornay получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Melchie Dumornay на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Бронз Люси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Оооо... вот это был удар! Руссо Алессия должен был забить с этой позиции.

6' Хорошая попытка от Руссо Алессия , был неплохой удар, но вратарь спас

6' Kethna Louis ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

6' Kethna Louis ослабляет давление, выбив мяч.

5' Ella Toone наказан за толчок Sherly Jeudy

5' Келли Хлоя бьет издали, но Kerly Theus ловит мяч в руки

4' Гринвуд Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Batcheba Louis навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Мондсир Нерилья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру