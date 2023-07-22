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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 44369 Главный судья: Emikar Caldera
Англия (жен)
1:0
Конец матча
Гаити (жен)
0'
19' Желтая карточка
Dayana Pierre
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Стэнвей Джорджия
1:0
29' Пенальти
Стэнвей Джорджия
45' Желтая карточка
Стэнвей Джорджия
51' Желтая карточка
Хемп Лорен
90'+6

Ход матча

19'
 
Dayana Pierre
28'
Стэнвей Джорджия
 
29'
Стэнвей Джорджия
1:0
31'
 
Ruthny Mathurin
Jennyfer Limage
45'
Стэнвей Джорджия
 
51'
Хемп Лорен
 
61'
Джеймс Лорен
Хемп Лорен
 
76'
Дэйли Рейчел
Руссо Алессия
 
78'
 
Roseline Eloissaint
Roselord Borgella
90'
 
Florsie Joseph
Batcheba Louis

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 631 Количество передач 230
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Эрпс
Мэри
2
Бронз
Люси
6
Брайт
Милли
16
Картер
Джессика
5
Гринвуд
Алекс
8
Стэнвей
Джорджия
4
Уолш
Кейра
10
Тун
Элла
18
Келли
Хлоя
23
Руссо
Алессия
11
Хемп
Лорен
1
Kerly
Theus
13
Betina
Petit
Frere
3
Jennyfer
Limage
4
Tabita
Joseph
20
Kethna
Louis
7
Batcheba
Louis
9
Sherly
Jeudy
19
Dayana
Pierre
10
Мондсир
Нерилья
22
Roselord
Borgella
6
Melchie
Dumornay
Англия (жен)
Гаити (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стэнвей Джорджия 1 (1) 1
Гаити (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стэнвей Джорджия 1 0
Хемп Лорен 1 0
Гаити (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dayana Pierre 1 0

Результаты матчей

Англия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1
Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1
Гаити (жен)
(13 матчей)
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 поражений
Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Молдова (жен) - Гаити (жен) 1:3 Чили (жен) - Гаити (жен) 1:2 Сенегал (жен) - Гаити (жен) 0:4
Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Гаити (жен) - Мексика (жен) 3:0 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Панама (жен) - Гаити (жен) 0:6 Гаити (жен) - Коста-Рика (жен) 0:2 Канада (жен) - Гаити (жен) 1:1

Результаты матчей

Англия (жен)
Гаити (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Англия (жен)
Гаити (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (жен)
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Китай (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дания (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гаити (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Япония (жен) Эндо Юн 1 (1)
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список

Топ нарушителей
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Швейцария (жен) Мариц Ноэлль 1
Норвегия (жен) Хаави Эмилье 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Англия (жен) заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Англия (жен): 69%, Гаити (жен): 31%.
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Матч остановлен
  • 94'
    Гринвуд Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Стэнвей Джорджия из команды Англия (жен) поставил подножку. Пострадал Melchie Dumornay
  • 93'
    Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Тактическая замена. Batcheba Louis уходит с поля и его заменяет Florsie Joseph
  • 92'
    Англия (жен) пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Англия (жен)
  • 92'
    Roseline Eloissaint пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 92'
    Эрпс Мэри из команды Англия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Melchie Dumornay навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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