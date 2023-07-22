Тур: 1. Стадион: Стадион Брисбейна. Зрители: 44369 Главный судья: Emikar Caldera
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаDayana Pierre
28' Undefined phrase: football_event_Стэнвей Джорджия
1:0
29' ПенальтиСтэнвей Джорджия
45' Желтая карточкаСтэнвей Джорджия
51' Желтая карточкаХемп Лорен
90'+6
Ход матча
19'
28'
29'
1:0
45'
51'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
631 Количество передач 230
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Тун
Элла
18
Келли
Хлоя
11
Хемп
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тун ЭллаПолузащитник
-
18 Келли ХлояНападающий
- Нападающий
-
11 Хемп ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Робак ЭллиВратарь
- Защитник
-
12 Jordan NobbsПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Esme Morgan
-
17 Лаура Кумбс
-
20 Katie Zelem
-
-
Главный тренер: Вигман Сарина
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Kethna LouisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
23 Lara Larco
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 Noa Ganthier
-
-
Главный тренер: Nicolas Delepine
Бомбардиры внутри турнира
Англия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стэнвей Джорджия
|1 (1)
|1
Гаити (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Англия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стэнвей Джорджия
|1
|0
|Хемп Лорен
|1
|0
Гаити (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dayana Pierre
|1
|0
Результаты матчей
Англия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Англия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1
Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1
Гаити (жен)
(13 матчей)
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 поражений
Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Молдова (жен) - Гаити (жен) 1:3 Чили (жен) - Гаити (жен) 1:2 Сенегал (жен) - Гаити (жен) 0:4
Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Гаити (жен) - Мексика (жен) 3:0 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Панама (жен) - Гаити (жен) 0:6 Гаити (жен) - Коста-Рика (жен) 0:2 Канада (жен) - Гаити (жен) 1:1
Результаты матчей
Англия (жен)
Гаити (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Англия (жен)
Гаити (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|2
|Япония (жен)
|Mina Tanaka
|1 (1)
|Япония (жен)
|Эндо Юн
|1 (1)
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Швейцария (жен)
|Мариц Ноэлль
|1
|Норвегия (жен)
|Хаави Эмилье
|1