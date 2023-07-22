Тур: 15.
1:0
Перерыв
Ход матча
9'
10
Эгнелль
Адам
22
Rasmus
Wendt
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Rasmus WendtНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper Strid
-
-
-
23 Max Nilsson
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
19 Leo Lif
-
Главный тренер: Нолберто Солано
История личных встреч
Ландскруна
Сирианска Эскильстуна
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.17
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
77
540
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|5
|0.33
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.2
|Camil Jebara
|2
|0.13
|Дзабич Робин
|1
|0.07
|Melker Widell
|1
|0.07
|Эдвардссон Давид
|1
|0.07
|Рапп Йохан
|1
|0.07
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.07
|Erik Hedenquist
|1
|0.07
|Эгнелль Адам
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|2
|0.13
|Паломино Марсело
|2 (1)
|0.13
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.07
|Armin Culum
|1
|0.07
|Модиг Йеспер
|1
|0.07
|Якубу Алию
|1
|0.07
|Emmanuel Duah
|1
|0.07
|Сульич Али
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Ousmane Diawara
|3
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Oskar Lindberg
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Паломино Марсело
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
2
Ландскруна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сирианска Эскильстуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
1
5
Ландскруна
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
50%
3
21%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
15%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
30%
5
26%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
2
10%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лундс ФФ - Ландскруна 3:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2
Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0
Результаты матчей
Ландскруна
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
68
311
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 10
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|21 - 9
|25
|5.
|14
|6
|6
|2
|28 - 21
|24
|6.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 20
|21
|7.
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|17 - 20
|18
|10.
|14
|5
|2
|7
|18 - 24
|17
|11.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|12.
|15
|5
|1
|9
|18 - 30
|16
|13.
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|14.
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|15.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|12.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|13.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|6
|1
|5
|0
|12 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 4
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|5