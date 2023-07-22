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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 15.
Ландскруна
1:0
Перерыв
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
9' Гол
Gustaf Bruzelius

Ход матча

9'
Gustaf Bruzelius
(Эдвардссон Давид)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Сирианска Эскильстуна
1.81
5.20
4.45
Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
24
Линдман
Эмиль
4
Gustaf
Bruzelius
13
Erik
Hedenquist
2
Рапп
Йохан
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
47
Kofi
Fosuhene
Asare
11
Ousmane
Diawara
22
Rasmus
Wendt
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
6
Ryan
Williams
II
43
Худу
Абдул
Халик
11
Митку
Маттиас
10
Паломино
Марсело
23
Armin
Culum
14
Oskar
Lindberg
Ландскруна
4-3-3
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1

История личных встреч

Ландскруна
Сирианска Эскильстуна

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.17

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

77
540

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 5 0.33
Kofi Fosuhene Asare 3 0.2
Camil Jebara 2 0.13
Дзабич Робин 1 0.07
Melker Widell 1 0.07
Эдвардссон Давид 1 0.07
Рапп Йохан 1 0.07
Gustaf Bruzelius 1 0.07
Erik Hedenquist 1 0.07
Эгнелль Адам 0 0
Rasmus Wendt 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 2 0.13
Паломино Марсело 2 (1) 0.13
Карлссон Аджей Симон 1 0.07
Armin Culum 1 0.07
Модиг Йеспер 1 0.07
Якубу Алию 1 0.07
Emmanuel Duah 1 0.07
Сульич Али 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 5 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Эдвардссон Давид 3 0
Ousmane Diawara 3 0
Линдман Эмиль 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 4 0
Robin Sundgren 4 0
Мааруф Самир 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Oskar Lindberg 3 0
Сульич Али 2 0
Паломино Марсело 2 0
Волтерс Ник 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Якубу Алию 1 0
Митку Маттиас 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
2
Ландскруна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сирианска Эскильстуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

1
5
Ландскруна
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
50%
3
21%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
3
33%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
15%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
30%
5
26%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
2
10%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лундс ФФ - Ландскруна 3:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2
Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0

Результаты матчей

Ландскруна
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 14 7 4 3 21 - 9 25
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Ландскруна
 1:0 15 6 3 6 16 - 20 21
7.
Браге
 14 6 2 6 18 - 20 20
8.
Эстерсунд
 14 5 4 5 20 - 16 19
9.
Гефле
 14 5 3 6 17 - 20 18
10.
Треллеборг
 14 5 2 7 18 - 24 17
11.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
12.
Сундсвалль
 15 5 1 9 18 - 30 16
13.
Эребру
 14 3 6 5 12 - 17 15
14.
Эргрюте
 14 3 5 6 15 - 20 14
15.
Сирианска Эскильстуна
 0:1 15 3 5 7 10 - 19 14
16.
Сковде АИК
 14 1 4 9 10 - 25 7
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
5.
ГАИС
 7 4 1 2 12 - 4 13
6.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 0:1 7 2 3 2 5 - 5 9
14.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
15.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
16.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
10.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Треллеборг
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:1 8 1 2 5 5 - 14 5
13.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Ландскруна
 1:0 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 4
Эргрюте Дротт Джонатан 5
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Сирианска Эскильстуна
1.81
5.20
4.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна онлайн

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