Тур: 15.
1:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолGustaf Bruzelius
1:1
54' ГолOskar Lindberg
1:2
70' ГолOskar Lindberg
86' Желтая карточкаOusmane Diawara
86' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
90' Желтая карточкаIshak Shamoun
90'+5
Ход матча
9'
54'
70'
1:2
86'
86'
90'
10
Эгнелль
Адам
22
Rasmus
Wendt
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Rasmus WendtНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper Strid
-
-
-
23 Max Nilsson
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
19 Leo Lif
-
Главный тренер: Нолберто Солано
История личных встреч
Ландскруна
Сирианска Эскильстуна
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.17
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
77
540
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|5
|0.33
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.2
|Camil Jebara
|2
|0.13
|Дзабич Робин
|1
|0.07
|Melker Widell
|1
|0.07
|Эдвардссон Давид
|1
|0.07
|Рапп Йохан
|1
|0.07
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.07
|Erik Hedenquist
|1
|0.07
|Эгнелль Адам
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|2 (1)
|0.13
|Leo Lif
|2
|0.13
|Oskar Lindberg
|2
|0.13
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.07
|Armin Culum
|1
|0.07
|Модиг Йеспер
|1
|0.07
|Якубу Алию
|1
|0.07
|Emmanuel Duah
|1
|0.07
|Сульич Али
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Ousmane Diawara
|4
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Oskar Lindberg
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Худу Абдул Халик
|2
|0
|Паломино Марсело
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
4
2
Ландскруна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
1
5
Ландскруна
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
40%
3
20%
31-45
4
40%
3
20%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
5
25%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
27%
5
25%
31-45
6
27%
4
20%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
2
9%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лундс ФФ - Ландскруна 3:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2
Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0
Результаты матчей
Ландскруна
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
78
312
411
114
114
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4