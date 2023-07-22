Тур: 18. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Ма Нин
1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
44
Цуль
Петер
13
Чанчэн
Чэн
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
16
Zexiang
Yang
15
У
Си
33
Haijian
Wang
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
-
28 Zhifeng Wang
-
7 Yun Liu
-
-
15 Yuda Tian
-
17 Hong Li
-
-
32 Лукич Ненад
-
-
34 Yiran He
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
16 Zexiang YangПолузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
30 Yaxiong Bao
-
-
-
-
19 Yue Zhu
-
21 Lin Cui
-
29 Junchen Zhou
-
35 Longhai He
-
36 Ernanduo Fei
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Шанхай Шеньхуа
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.19
Среднее время на гол
68
75
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.92
Среднее время на гол
68
97
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.31
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
68
84
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|12 (1)
|0.67
|Тан Лонг
|7
|0.39
|Сержиньо Солер
|3
|0.17
|Jinxian Wang
|2
|0.11
|Цуль Петер
|2
|0.11
|Chengjian Liao
|2
|0.11
|Окоре Жорес
|1
|0.06
|Yongjing Cao
|1
|0.06
|Чанчэн Чэн
|1
|0.06
|Zhiyu Yan
|1
|0.06
|Yufeng Zhang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|6
|0.33
|Ханчао Ю
|5
|0.28
|Shenglong Jiang
|2
|0.11
|Цао Юньдин
|1
|0.06
|Haoyang Xu
|1
|0.06
|Haijian Wang
|1
|0.06
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.06
|Бассогог Кристиан
|1 (1)
|0.06
|У Си
|1
|0.06
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тан Лонг
|3
|0
|Цуль Петер
|3
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Zhiyu Yan
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Zexiang Yang
|2
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Haoyang Xu
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Шанхай Шеньхуа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
2
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шанхай Шеньхуа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
9
9
Чанчунь Ятай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Шанхай Шеньхуа
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
14
11
Голы по времени матча
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
20%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
20%
1
11%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
6
43%
3
27%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
29
20
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
3
10%
1
5%
1-15
5
17%
4
20%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
9
31%
4
20%
76-90
Пропущено
30
12
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
8
27%
0
0%
1-15
2
7%
5
42%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
6
20%
2
17%
61-75
6
20%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2
Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
8 раз 89%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
14 раз 82%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
18
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
45
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
98
215
512
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|35 - 14
|43
|2.
|0:1
|18
|10
|4
|4
|19 - 14
|34
|3.
|1:1
|18
|8
|7
|3
|27 - 19
|31
|4.
|0:0
|18
|7
|9
|2
|27 - 15
|30
|5.
|18
|6
|11
|1
|25 - 19
|29
|6.
|1:0
|18
|8
|4
|6
|31 - 29
|28
|7.
|0:0
|18
|6
|8
|4
|30 - 23
|26
|8.
|17
|5
|9
|3
|26 - 19
|24
|9.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|10.
|18
|5
|6
|7
|21 - 29
|21
|11.
|0:0
|18
|4
|5
|9
|22 - 22
|17
|12.
|17
|4
|4
|9
|24 - 30
|16
|13.
|18
|3
|7
|8
|14 - 22
|16
|14.
|18
|2
|8
|8
|14 - 24
|14
|15.
|1:1
|18
|1
|10
|7
|14 - 21
|13
|16.
|18
|3
|3
|12
|18 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|4.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|6.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|20 - 10
|17
|7.
|9
|3
|6
|0
|15 - 12
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|9.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|1:1
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|2.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|6.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|11.
|9
|1
|3
|5
|12 - 18
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|1:1
|9
|0
|4
|5
|6 - 12
|4
|15.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 13
|3
|16.
|8
|0
|2
|6
|7 - 27
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|11 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2