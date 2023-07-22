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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Чанчунь Ятай
1:0
Первый тайм: 21'
Шанхай Шеньхуа
0'
1:0
8' Гол
Чанчэн Чэн

Ход матча

8'
Чанчэн Чэн
(Yufeng Zhang)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Шанхай Шеньхуа
2.97
3.95
4.80
Все Коэффициенты
23
Yake
Wu
2
Abduhamit
Abdugheni
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
24
Zhiyu
Yan
20
Yufeng
Zhang
19
Chengjian
Liao
29
Тан
Лонг
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
13
Чанчэн
Чэн
1
Zhen
Ma
3
Shunkai
Jin
5
Чжу
Чэньцзе
22
Yangyang
Jin
16
Zexiang
Yang
15
У
Си
33
Haijian
Wang
32
Aidi
Fulang
Xisi
17
Бассогог
Кристиан
11
Малеле
Сефас
10
Тейшейра
Жоау
Чанчунь Ятай
4-2-3-1
Шанхай Шеньхуа
3-4-3

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Шанхай Шеньхуа

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
0:0
К
0:2
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:0
С
3:0
С
3:0
С
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
0:2
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.19

Среднее время на гол

68
75

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Среднее время на гол

68
97

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.31
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.67
Тан Лонг 7 0.39
Сержиньо Солер 3 0.17
Jinxian Wang 2 0.11
Цуль Петер 2 0.11
Chengjian Liao 2 0.11
Окоре Жорес 1 0.06
Yongjing Cao 1 0.06
Чанчэн Чэн 1 0.06
Zhiyu Yan 1 0.06
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 6 0.33
Ханчао Ю 5 0.28
Shenglong Jiang 2 0.11
Цао Юньдин 1 0.06
Haoyang Xu 1 0.06
Haijian Wang 1 0.06
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.06
Бассогог Кристиан 1 (1) 0.06
У Си 1 0.06
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Лонг 3 0
Цуль Петер 3 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Zhiyu Yan 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Haijian Wang 3 0
Zexiang Yang 2 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Haoyang Xu 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
Амаду Ибраим 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Шанхай Шеньхуа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
2
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шанхай Шеньхуа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

9
9
Чанчунь Ятай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Шанхай Шеньхуа
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
20%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
6
43%
3
27%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

29
20
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
3
10%
1
5%
1-15
5
17%
4
20%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
9
31%
4
20%
76-90

Пропущено

30
12
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
8
27%
0
0%
1-15
2
7%
5
42%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
6
20%
2
17%
61-75
6
20%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2
Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
8 раз 89%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
14 раз 82%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
1
8
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
1
7
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
9
8
1.5
2
15
5
12
2.5
1
16
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 18 10 4 4 19 - 14 34
3.
Ченду Беттер Сити
 1:1 18 8 7 3 27 - 19 31
4.
Шаньдун Тайшань
 0:0 18 7 9 2 27 - 15 30
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Чанчунь Ятай
 1:0 18 8 4 6 31 - 29 28
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 18 6 8 4 30 - 23 26
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 18 6 5 7 25 - 24 23
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Циндао Чжуннэн
 0:0 18 4 5 9 22 - 22 17
12.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Далянь Ифан
 1:1 18 1 10 7 14 - 21 13
16.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
2.
Ченду Беттер Сити
 1:1 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 9 5 3 1 10 - 6 18
4.
Шаньдун Тайшань
 0:0 7 5 2 0 16 - 4 17
5.
Чанчунь Ятай
 1:0 9 5 2 2 17 - 14 17
6.
Бэйцзин Гоань
 0:0 10 4 5 1 20 - 10 17
7.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
8.
Циндао Чжуннэн
 0:0 9 4 2 3 15 - 9 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 9 4 1 4 12 - 10 13
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 1:1 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 2 7 2 11 - 11 13
6.
Ченду Беттер Сити
 1:1 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 1:0 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 0:0 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 1:1 9 0 4 5 6 - 12 4
15.
Циндао Чжуннэн
 0:0 9 0 3 6 7 - 13 3
16.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Шанхай Шеньхуа
    2.97
    3.95
    4.80
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