Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

87' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

86' Haoyang Xu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Wai-Tsun Dai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Chengjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Лукич Ненад не смог попасть в створ ударом издали

75' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Sabit Abdusalam не смог попасть в створ ударом издали

73' Zexiang Yang получил желтую карточку от судьи

70' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Ох, нехорошо это выглядит. Jinxian Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Jinxian Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Zexiang Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Ох, нехорошо это выглядит. Тейшейра Жоау получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Тейшейра Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

64' Zexiang Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

60' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Shenglong Jiang получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Shenglong Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Zhiyu Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Малеле Сефас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Бассогог Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Г О О О О Л - Shenglong Jiang забивает с правой ноги!

53' Тейшейра Жоау создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хорошую попытку сделал Цуль Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля