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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Чанчунь Ятай
1:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
1:0
8' Гол
Чанчэн Чэн
1:1
53' Гол
Shenglong Jiang
73' Желтая карточка
Zexiang Yang
90'+5

Ход матча

8'
Чанчэн Чэн
(Yufeng Zhang)
1:0
46'
 
Shenglong Jiang
Shunkai Jin
53'
1:1
Shenglong Jiang
(Тейшейра Жоау)
58'
 
Haoyang Xu
Бассогог Кристиан
59'
Sabit Abdusalam
Yufeng Zhang
 
61'
 
Lin Cui
Shenglong Jiang
64'
Лукич Ненад
Чанчэн Чэн
 
66'
 
Ernanduo Fei
Тейшейра Жоау
66'
 
Wai-Tsun Dai
Малеле Сефас
73'
 
Zexiang Yang
82'
Yun Liu
Тан Лонг
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 485 Количество передач 298
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

23
Yake
Wu
2
Abduhamit
Abdugheni
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
24
Zhiyu
Yan
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
19
Chengjian
Liao
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
8
Jinxian
Wang
1
Zhen
Ma
3
Shunkai
Jin
5
Чжу
Чэньцзе
22
Yangyang
Jin
16
Zexiang
Yang
15
У
Си
33
Haijian
Wang
32
Aidi
Fulang
Xisi
17
Бассогог
Кристиан
11
Малеле
Сефас
10
Тейшейра
Жоау
Чанчунь Ятай
4-3-3
Шанхай Шеньхуа
3-4-3

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Шанхай Шеньхуа

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
0:0
К
0:2
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:0
С
3:0
С
3:0
С
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
0:2
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.19

Среднее время на гол

68
75

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Среднее время на гол

68
97

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.31
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.67
Тан Лонг 7 0.39
Сержиньо Солер 3 0.17
Jinxian Wang 2 0.11
Цуль Петер 2 0.11
Chengjian Liao 2 0.11
Окоре Жорес 1 0.06
Yongjing Cao 1 0.06
Чанчэн Чэн 1 0.06
Zhiyu Yan 1 0.06
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 6 0.33
Ханчао Ю 5 0.28
Shenglong Jiang 3 0.17
Цао Юньдин 1 0.06
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.06
Haoyang Xu 1 0.06
Haijian Wang 1 0.06
Бассогог Кристиан 1 (1) 0.06
У Си 1 0.06
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Лонг 3 0
Цуль Петер 3 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Zhiyu Yan 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Zexiang Yang 3 0
Haijian Wang 3 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Haoyang Xu 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
Амаду Ибраим 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Шанхай Шеньхуа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
3
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шанхай Шеньхуа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

9
9
Чанчунь Ятай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Шанхай Шеньхуа
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
25%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
25%
1
13%
1-15
1
6%
4
50%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
6%
2
25%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
6
43%
3
27%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

30
21
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
4
13%
1
5%
1-15
5
17%
4
19%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
9
30%
4
19%
76-90

Пропущено

31
13
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
8
26%
1
8%
1-15
2
6%
5
38%
16-30
4
13%
3
23%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
6
19%
2
15%
61-75
6
19%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2
Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
8 раз 89%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
1
15 раз 83%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
1
8
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
1
9
9
1.5
2
16
5
13
2.5
1
17
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 18 10 5 3 20 - 14 35
3.
Ченду Беттер Сити
 18 9 6 3 30 - 19 33
4.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чанчунь Ятай
 18 7 5 6 31 - 30 26
8.
Чжэцзян Профессионал
 18 7 4 7 27 - 25 25
9.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
12.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
16.
Далянь Ифан
 18 1 9 8 14 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 10 6 3 1 18 - 10 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
7.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
8.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 9 0 3 6 6 - 15 3
15.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
16.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Zhiyu Yan получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      Zhiyu Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Ernanduo Fei наказан за толчок Окоре Жорес
    • 89'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 60%, Шанхай Шеньхуа: 40%.
    • 89'
      Чанчунь Ятай контролирует мяч.
    • 89'
      Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 1:1 Шанхай Шеньхуа онлайн

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