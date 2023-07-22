Тур: 18. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Ming Fu
2:1
Первый тайм: 21'
Ход матча
6'
10'
0:1
20'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
21
Фелипе
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
8
Zhu
Ting
28
Yu
Fei
11
Мамба
Стрели
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
3 Тан СиньЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
21 ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 AndrigoПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
13 Ху Цзин
-
2 Ху Хетао
-
27 Лю2 Бин
-
19 Yanfeng Dong
-
36 Гоу Чжунчен
-
23 Yiming Yang
-
24 Chuang Tang
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
11 Мамба СтрелиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
26 Ming'an Cui
-
15 Jianbo Zhao
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
23 Yin Shang
-
14 Jiahui Huang
-
20 Tengda Wang
-
22 Rong Chen
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Далянь Ифан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
0
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|6
|0.33
|Ким Мин-У
|4
|0.22
|Элкесон Кардосо
|4 (1)
|0.22
|Ромуло
|3
|0.17
|Мяо Тан
|2
|0.11
|Чоу Тим
|2
|0.11
|Ruibao Hu
|1
|0.06
|Тан Синь
|1
|0.06
|Лю Тао
|1
|0.06
|Chuang Tang
|1
|0.06
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.22
|Cesar Manzoki
|4
|0.22
|Мамба Стрели
|2
|0.11
|Линь Лянмин
|2
|0.11
|Цонев Борислав
|1
|0.06
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Yan Wu
|3
|0
|Линь Лянмин
|3
|0
|Yupeng He
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Xianjun Wang
|1
|1
|Vas Nunez
|1
|1
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Cesar Manzoki
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
5
Ченду Беттер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Далянь Ифан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
10
8
Ченду Беттер Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Далянь Ифан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
14
13
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
3
21%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
45%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
15%
3
20%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
23%
6
40%
76-90
Пропущено
18
18
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Далянь Ифан
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
98
314
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|35 - 14
|43
|2.
|0:1
|18
|10
|4
|4
|19 - 14
|34
|3.
|1:1
|18
|8
|7
|3
|27 - 19
|31
|4.
|0:0
|18
|7
|9
|2
|27 - 15
|30
|5.
|18
|6
|11
|1
|25 - 19
|29
|6.
|1:0
|18
|8
|4
|6
|31 - 29
|28
|7.
|0:0
|18
|6
|8
|4
|30 - 23
|26
|8.
|17
|5
|9
|3
|26 - 19
|24
|9.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|10.
|18
|5
|6
|7
|21 - 29
|21
|11.
|0:0
|18
|4
|5
|9
|22 - 22
|17
|12.
|17
|4
|4
|9
|24 - 30
|16
|13.
|18
|3
|7
|8
|14 - 22
|16
|14.
|18
|2
|8
|8
|14 - 24
|14
|15.
|1:1
|18
|1
|10
|7
|14 - 21
|13
|16.
|18
|3
|3
|12
|18 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|4.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|6.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|20 - 10
|17
|7.
|9
|3
|6
|0
|15 - 12
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|9.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|1:1
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|2.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|6.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|11.
|9
|1
|3
|5
|12 - 18
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|1:1
|9
|0
|4
|5
|6 - 12
|4
|15.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 13
|3
|16.
|8
|0
|2
|6
|7 - 27
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|11 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2