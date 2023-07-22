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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Ченду Беттер Сити
2:1
Первый тайм: 21'
Далянь Ифан
0'
6' Желтая карточка
Wei Wu III
0:1
10' Гол
Мамба Стрели
1:1
13' Гол
Фелипе
2:1
20' Гол

Ход матча

6'
 
Wei Wu III
10'
0:1
Мамба Стрели
(Цонев Борислав)
13'
Фелипе
(Ким Мин-У)
1:1
20'
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Далянь Ифан
1.50
4.05
6.70
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
5
Ruibao
Hu
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
3
Тан
Синь
29
Mutellip
Iminqari
6
Zhuoyi
Feng
7
Паласиос
Мануэль
11
Ким
Мин-У
21
Фелипе
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
6
Xianjun
Wang
4
Vas
Nunez
8
Zhu
Ting
10
Цонев
Борислав
5
Wei
Wu
III
28
Yu
Fei
11
Мамба
Стрели
39
Ян
Ксиангчуанг
7
Линь
Лянмин
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Далянь Ифан
4-3-3

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Далянь Ифан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:0
С
3:0
С
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
0

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 6 0.33
Ким Мин-У 4 0.22
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.22
Ромуло 3 0.17
Мяо Тан 2 0.11
Чоу Тим 2 0.11
Ruibao Hu 1 0.06
Тан Синь 1 0.06
Лю Тао 1 0.06
Chuang Tang 1 0.06
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 4 0.22
Cesar Manzoki 4 0.22
Мамба Стрели 2 0.11
Линь Лянмин 2 0.11
Цонев Борислав 1 0.06
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 0
Чжан Янь 2 1
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Мяо Тан 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yu Wang 4 0
Yan Wu 3 0
Линь Лянмин 3 0
Yupeng He 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Xianjun Wang 1 1
Vas Nunez 1 1
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Wei Wu III 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Cesar Manzoki 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
5
Ченду Беттер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Далянь Ифан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

10
8
Ченду Беттер Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Далянь Ифан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

14
13

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
3
21%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
45%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
15%
3
20%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
23%
6
40%
76-90

Пропущено

18
18
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Далянь Ифан

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
9
8
1.5
3
14
3
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 18 10 4 4 19 - 14 34
3.
Ченду Беттер Сити
 1:1 18 8 7 3 27 - 19 31
4.
Шаньдун Тайшань
 0:0 18 7 9 2 27 - 15 30
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Чанчунь Ятай
 1:0 18 8 4 6 31 - 29 28
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 18 6 8 4 30 - 23 26
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 18 6 5 7 25 - 24 23
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Циндао Чжуннэн
 0:0 18 4 5 9 22 - 22 17
12.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Далянь Ифан
 1:1 18 1 10 7 14 - 21 13
16.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
2.
Ченду Беттер Сити
 1:1 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 9 5 3 1 10 - 6 18
4.
Шаньдун Тайшань
 0:0 7 5 2 0 16 - 4 17
5.
Чанчунь Ятай
 1:0 9 5 2 2 17 - 14 17
6.
Бэйцзин Гоань
 0:0 10 4 5 1 20 - 10 17
7.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
8.
Циндао Чжуннэн
 0:0 9 4 2 3 15 - 9 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 9 4 1 4 12 - 10 13
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 1:1 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 2 7 2 11 - 11 13
6.
Ченду Беттер Сити
 1:1 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 1:0 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 0:0 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 1:1 9 0 4 5 6 - 12 4
15.
Циндао Чжуннэн
 0:0 9 0 3 6 7 - 13 3
16.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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    Лучшие коэффициенты
    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Далянь Ифан
    1.50
    4.05
    6.70
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