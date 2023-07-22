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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Ченду Беттер Сити
4:1
Конец матча
Далянь Ифан
0'
4' Желтая карточка
Wei Wu III
0:1
9' Гол
Мамба Стрели
1:1
13' Гол
Фелипе
2:1
19' Гол
Фелипе
3:1
49' Гол
Zhuoyi Feng
4:1
66' Гол
Фелипе
90'+5

Ход матча

4'
 
Wei Wu III
9'
0:1
Мамба Стрели
(Цонев Борислав)
13'
Фелипе
(Ким Мин-У)
1:1
19'
Фелипе
(Паласиос Мануэль)
2:1
46'
 
Cesar Manzoki
Ян Ксиангчуанг
46'
Ху Хетао
Мяо Тан
 
49'
Zhuoyi Feng
(Ким Мин-У)
3:1
58'
 
Yin Shang
Yu Fei
61'
Andrigo
Паласиос Мануэль
 
61'
Ган Чао
Zhuoyi Feng
 
66'
Фелипе
(Andrigo)
4:1
69'
Yanfeng Dong
Лю Тао
 
79'
Chuang Tang
Фелипе
 
81'
 
Ming'an Cui
Yupeng He

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 298 Количество передач 427
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

33
Чжан
Янь
5
Ruibao
Hu
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
3
Тан
Синь
29
Mutellip
Iminqari
6
Zhuoyi
Feng
7
Паласиос
Мануэль
11
Ким
Мин-У
21
Фелипе
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
6
Xianjun
Wang
4
Vas
Nunez
8
Zhu
Ting
10
Цонев
Борислав
5
Wei
Wu
III
28
Yu
Fei
11
Мамба
Стрели
39
Ян
Ксиангчуанг
7
Линь
Лянмин
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Далянь Ифан
4-3-3

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Далянь Ифан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:0
С
3:0
С
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
0

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.5
Ким Мин-У 4 0.22
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.22
Ромуло 3 0.17
Мяо Тан 2 0.11
Чоу Тим 2 0.11
Zhuoyi Feng 1 0.06
Ruibao Hu 1 0.06
Тан Синь 1 0.06
Лю Тао 1 0.06
Chuang Tang 1 0.06
Жуй Ган 0 0
Паласиос Мануэль 0 0
Ган Чао 0 0
Andrigo 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 4 0.22
Cesar Manzoki 4 0.22
Мамба Стрели 3 0.17
Линь Лянмин 2 0.11
Цонев Борислав 1 0.06
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 0
Чжан Янь 2 1
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Мяо Тан 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yu Wang 4 0
Yan Wu 3 0
Линь Лянмин 3 0
Yupeng He 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Xianjun Wang 1 1
Vas Nunez 1 1
Wei Wu III 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Cesar Manzoki 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
6
Ченду Беттер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Далянь Ифан
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

10
8
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Далянь Ифан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
4
22%
2
33%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
2
11%
2
33%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

30
16
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
5
17%
4
25%
1-15
7
23%
1
6%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
6
20%
1
6%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
6
20%
6
38%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
11%
2
9%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
6
32%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Далянь Ифан

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
3
1.5
2
7
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
1
8
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
10
8
1.5
3
15
4
14
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 18 10 5 3 20 - 14 35
3.
Ченду Беттер Сити
 18 9 6 3 30 - 19 33
4.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чанчунь Ятай
 18 7 5 6 31 - 30 26
8.
Чжэцзян Профессионал
 18 7 4 7 27 - 25 25
9.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
12.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
16.
Далянь Ифан
 18 1 9 8 14 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 10 6 3 1 18 - 10 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
7.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
8.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 9 0 3 6 6 - 15 3
15.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
16.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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