Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

84' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Felipe уходит с поля и его заменяет Chuang Tang

78' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Тактическая замена. Tao Liu уходит с поля и его заменяет Yanfeng Dong

66' Г О О О О Л - Felipe забивает с левой ноги!

65' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Тактическая замена. Yu Fei уходит с поля и его заменяет Yin Shang

57' Cesar Manzoki оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Xianjun Wang пробует нанести удар издали, но Yan Zhang держит все под контролем

53' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Г О О О О Л - Zhuoyi Feng забивает с правой ноги!