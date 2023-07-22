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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 15.
Гефле
2:2
Конец матча
Эстерсунд
0'
0:1
24' Гол
Штольт Малкольм
34' Желтая карточка
Мусолитин Николай
0:2
50' Гол
Miroslav Mazur
1:2
59' Гол
Лундин Оскар
85' Желтая карточка
Andrew Mills1
2:2
86' Гол
Antonio Yakoub
90'+7
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
44
Iu
Ranera
6
Лундин
Оскар
24
Рафаэль
Йорк
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
18
Constantino
Capotondi
30
Andrew
Mills1
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
7
Andre
Oesterholm
25
Mansour
Sinyan
8
Брэндон
Эрик
11
Мусолитин
Николай
28
Аджумани
Янник
17
Штольт
Малкольм
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Гефле
3-4-3
Эстерсунд
3-5-2

История личных встреч

Гефле
Эстерсунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

А
2:4
А
0:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
4

Среднее время на гол

180
22

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
38

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 6 (2) 0.4
Antonio Yakoub 3 0.2
Эдквист Адриан 2 0.13
Лундин Антон 2 0.13
Лундин Оскар 2 0.13
Рафаэль Йорк 1 0.07
Nils Eriksson 1 0.07
Constantino Capotondi 1 0.07
Аспгрен Кристоффер 0 0
Ройсхенберг Мартин 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.33
Chovanie Amatkarijo 4 0.27
Штольт Малкольм 4 0.27
Miroslav Mazur 3 0.2
Mansour Sinyan 2 0.13
Andre Oesterholm 1 0.07
Jakob Hedenquist 1 0.07
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Calvin Kabuye 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 0
Лундин Оскар 4 0
Antonio Yakoub 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Аспгрен Кристоффер 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Kevin Persson 1 0
Iu Ranera 1 0
Nils Eriksson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейлид Сесар 5 0
Штольт Малкольм 5 0
Miroslav Mazur 3 1
Раск Теодор 3 1
Аджумани Янник 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Мусолитин Николай 3 0
Calvin Kabuye 3 0
Кроон Симон 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Andrew Mills1 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Hedenquist 1 0

Результаты матчей

Гефле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
5
Гефле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

3
11
Гефле
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Эстерсунд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

7
16

Голы по времени матча

Забито

14
8
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

12
7
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
6
32%
4
19%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
3
16%
4
19%
76-90

Пропущено

22
19
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
23%
1
5%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
5
23%
4
21%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
3
14%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2
Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1
Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2

Результаты матчей

Гефле
Эстерсунд

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гефле
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 14 7 4 3 21 - 9 25
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Браге
 14 6 2 6 18 - 20 20
7.
Эстерсунд
 15 5 5 5 22 - 18 20
8.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
9.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Треллеборг
 14 5 2 7 18 - 24 17
11.
Сирианска Эскильстуна
 15 4 5 6 12 - 19 17
12.
Сундсвалль
 16 5 2 9 20 - 32 17
13.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 15 - 22 14
16.
Сковде АИК
 15 2 4 9 12 - 25 10
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
5.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
ГАИС
 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
13.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 3 2 5 - 5 9
15.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
8.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
11.
Треллеборг
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Сковде АИК Elias Lindell 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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