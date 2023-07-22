Тур: 15.
0'
0:1
24' ГолШтольт Малкольм
34' Желтая карточкаМусолитин Николай
0:2
50' ГолMiroslav Mazur
1:2
59' ГолЛундин Оскар
85' Желтая карточкаAndrew Mills1
2:2
86' ГолAntonio Yakoub
90'+7
Ход матча
24'
50'
0:2
59'
1:2
85'
86'
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Andre Nader
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Гефле
Эстерсунд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
4
Среднее время на гол
180
22
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
38
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|6 (2)
|0.4
|Antonio Yakoub
|3
|0.2
|Эдквист Адриан
|2
|0.13
|Лундин Антон
|2
|0.13
|Лундин Оскар
|2
|0.13
|Рафаэль Йорк
|1
|0.07
|Nils Eriksson
|1
|0.07
|Constantino Capotondi
|1
|0.07
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Ройсхенберг Мартин
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.33
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.27
|Штольт Малкольм
|4
|0.27
|Miroslav Mazur
|3
|0.2
|Mansour Sinyan
|2
|0.13
|Andre Oesterholm
|1
|0.07
|Jakob Hedenquist
|1
|0.07
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Calvin Kabuye
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|0
|Лундин Оскар
|4
|0
|Antonio Yakoub
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейлид Сесар
|5
|0
|Штольт Малкольм
|5
|0
|Miroslav Mazur
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Аджумани Янник
|4
|0
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Calvin Kabuye
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Jakob Hedenquist
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
5
Гефле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
3
11
Гефле
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Эстерсунд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
7
16
Голы по времени матча
Забито
14
8
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
12
7
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
6
32%
4
19%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
3
16%
4
19%
76-90
Пропущено
22
19
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
23%
1
5%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
5
23%
4
21%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
3
14%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2
Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1
Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2
Результаты матчей
Гефле
Эстерсунд
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гефле
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
43
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
411
69
213
312
114
114
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4