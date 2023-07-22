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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 15.
Сковде АИК
2:0
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
2' Гол
Видьеског Исак
25' Желтая карточка
Видьеског Исак
35' Желтая карточка
Дротт Джонатан
40' Желтая карточка
Elias Lindell
2:0
50' Гол
Hugo Engstroem
68' Желтая карточка
Filip Schyberg
77' Желтая карточка
Erion Sadiku
90' Желтая карточка
Хаглинд-Сангре Маркус
90'+7
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
5
Броман
Густав
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
21
Видьеског
Исак
10
Elmar
Abraham
9
Isak
Bjerkebo
14
Mikael
Moerk
7
Darrell
Kamdem
Tibell
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
8
Муянич
Амел
18
Дротт
Джонатан
14
Полсон
Дэниел
10
Беркрот
Никлас
9
Люндберг
Виктор
15
Дальквист
Исак
Сковде АИК
4-4-2
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Сковде АИК
Эргрюте

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 3 0.2
Видьеског Исак 3 0.2
Filip Schyberg 2 0.13
Mikael Moerk 1 0.07
Emil Bellander 1 0.07
Yoann Fellrath 1 0.07
Isak Bjerkebo 1 0.07
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elias Lindell 0 0
Elmar Abraham 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 3 0.2
Дальквист Исак 2 0.13
Hady Saleh Karim 2 0.13
Хаглинд-Сангре Маркус 2 (1) 0.13
Муянич Амел 2 0.13
Erion Sadiku 1 0.07
Christoffer Styffe 1 0.07
Свенссон Уильям 1 0.07
Азулай Джонатан 1 (1) 0.07
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elias Lindell 6 0
Oscar Lennerskog 2 1
Filip Schyberg 3 0
Видьеског Исак 3 0
Hugo Engstroem 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Броман Густав 2 0
Elmar Abraham 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Mikael Moerk 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 6 0
Hady Saleh Karim 4 1
Erion Sadiku 5 0
Полсон Дэниел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальквист Хампус 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Муянич Амел 1 0
Дальквист Исак 1 0
Тагессон Линус 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эргрюте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
3
Сковде АИК
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Эргрюте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

0
11
Сковде АИК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Эргрюте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Забито

5
12
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
3
60%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

15
9
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
6
40%
2
22%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
17%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Пропущено

23
19
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
6
32%
31-45
7
30%
3
16%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
3
13%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Эстер - Сковде АИК 2:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Вестерос - Сковде АИК 4:0
Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1
Эргрюте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1
Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ Осло 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1

Результаты матчей

Сковде АИК
Эргрюте

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 14 7 4 3 21 - 9 25
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Браге
 14 6 2 6 18 - 20 20
7.
Эстерсунд
 15 5 5 5 22 - 18 20
8.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
9.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Треллеборг
 14 5 2 7 18 - 24 17
11.
Сирианска Эскильстуна
 15 4 5 6 12 - 19 17
12.
Сундсвалль
 16 5 2 9 20 - 32 17
13.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 15 - 22 14
16.
Сковде АИК
 15 2 4 9 12 - 25 10
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
5.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
ГАИС
 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
13.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 3 2 5 - 5 9
15.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
8.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
11.
Треллеборг
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Сковде АИК Elias Lindell 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Elias Lindell получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Дротт Джонатан получил желтую карточку от судьи
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