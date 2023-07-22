Тур: 15.
2:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолВидьеског Исак
25' Желтая карточкаВидьеског Исак
35' Желтая карточкаДротт Джонатан
40' Желтая карточкаElias Lindell
2:0
50' ГолHugo Engstroem
68' Желтая карточкаFilip Schyberg
77' Желтая карточкаErion Sadiku
90' Желтая карточкаХаглинд-Сангре Маркус
90'+7
Ход матча
2'
1:0
25'
35'
40'
50'
2:0
68'
77'
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
23 David Frisk
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Сковде АИК
Эргрюте
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|3
|0.2
|Видьеског Исак
|3
|0.2
|Filip Schyberg
|2
|0.13
|Mikael Moerk
|1
|0.07
|Emil Bellander
|1
|0.07
|Yoann Fellrath
|1
|0.07
|Isak Bjerkebo
|1
|0.07
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elias Lindell
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|3
|0.2
|Дальквист Исак
|2
|0.13
|Hady Saleh Karim
|2
|0.13
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2 (1)
|0.13
|Муянич Амел
|2
|0.13
|Erion Sadiku
|1
|0.07
|Christoffer Styffe
|1
|0.07
|Свенссон Уильям
|1
|0.07
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.07
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elias Lindell
|6
|0
|Oscar Lennerskog
|2
|1
|Filip Schyberg
|3
|0
|Видьеског Исак
|3
|0
|Hugo Engstroem
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Броман Густав
|2
|0
|Elmar Abraham
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Mikael Moerk
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|6
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Erion Sadiku
|5
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальквист Хампус
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
|Тагессон Линус
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эргрюте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
3
Сковде АИК
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Эргрюте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
0
11
Сковде АИК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Эргрюте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Забито
5
12
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
3
60%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
15
9
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
6
40%
2
22%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
17%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Пропущено
23
19
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
6
32%
31-45
7
30%
3
16%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
3
13%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Эстер - Сковде АИК 2:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Вестерос - Сковде АИК 4:0
Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1
Эргрюте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1
Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ Осло 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1
Результаты матчей
Сковде АИК
Эргрюте
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
212
410
113
113
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4