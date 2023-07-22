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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 15.
Сундсвалль
2:2
Конец матча
Эребру
0'
0:1
32' Гол
Adam Bark
41' Желтая карточка
Lucas Shlimon
1:1
50' Гол
Пичках Пайя
52' Желтая карточка
Андрессон Аксель
2:1
76' Гол
Андерссон Эрик
79' Желтая карточка
Андерссон Эрик
2:1
80' Не забитый пенальти
Хольмберг Карл
2:2
90' Гол
Ларссон Джейк
90'+8
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
18
Форсберг
Лукас
12
Ludvig
Svanberg
6
Линдквист
Расмус
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
14
Бенгтссон
Йохан
11
Карстрем
Йеспер
22
Симба
Мунга
9
Халлениус
Линус
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
5
Хульквист
Даниэль
26
Андрессон
Аксель
27
Вальгейрссон
Вальгейр
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
30
Samuel
Dahl
20
Adam
Bark
17
Хольмберг
Карл
7
Сегер
Давид
Сундсвалль
4-2-3-1
Эребру
3-4-3

История личных встреч

Сундсвалль
Эребру

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

А
0:0
А
1:2
А
2:1
ТМК
2:0
А
0:0
А
2:1
А
0:2
А
3:3
ТМК
3:1
А
3:1
А
1:0
ТМК
2:4
А
1:3
С
1:0
С
3:0
А
2:2
А
3:1
А
1:2
А
2:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.65
1.3

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

54
69

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 4 0.25
Бенгтссон Йохан 4 0.25
Симба Мунга 3 0.19
Пичках Пайя 3 0.19
Энгблум Понтус 2 0.13
Халлениус Линус 1 0.06
Блумквист Александр 1 0.06
Стенсхаген Теодор 1 0.06
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 5 0.33
Adam Bark 2 0.13
Сегер Давид 2 0.13
Ларссон Джейк 1 0.07
Андрессон Аксель 1 0.07
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.07
Adi Fisic 1 0.07
Валкер Кевин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 5 0
Пичках Пайя 5 0
Лундстрём Роберт 3 0
Симба Мунга 1 1
Лундгрен Фредрик 2 0
Линдквист Расмус 2 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 4 0
Андрессон Аксель 3 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Бьёрнквист Даниэль 1 0
Adam Bark 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Сегер Давид 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
5
Сундсвалль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

8
7
Сундсвалль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
5%
2
13%
1-15
6
32%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
3
16%
5
33%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
3
38%
4
57%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
16%
4
29%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Пропущено

32
19
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
6%
3
16%
1-15
8
25%
2
11%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
8
25%
3
16%
61-75
4
13%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0
Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Эребру
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0
Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Эребру

Точный счет

0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
5
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
7
7
9
1.5
5
10
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 14 7 4 3 21 - 9 25
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Браге
 14 6 2 6 18 - 20 20
7.
Эстерсунд
 15 5 5 5 22 - 18 20
8.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
9.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Треллеборг
 14 5 2 7 18 - 24 17
11.
Сирианска Эскильстуна
 15 4 5 6 12 - 19 17
12.
Сундсвалль
 16 5 2 9 20 - 32 17
13.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 15 - 22 14
16.
Сковде АИК
 15 2 4 9 12 - 25 10
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
5.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
ГАИС
 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
13.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 3 2 5 - 5 9
15.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
8.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
11.
Треллеборг
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Сковде АИК Elias Lindell 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Форсберг Лукас уходит с поля. Лундгрен Фредрик выходит вместо него
    • 41'
      Lucas Shlimon получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Adam Bark бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сундсвалль 2:2 Эребру онлайн

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