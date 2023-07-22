Тур: 15.
2:2
Конец матча
0'
0:1
32' ГолAdam Bark
41' Желтая карточкаLucas Shlimon
1:1
50' ГолПичках Пайя
52' Желтая карточкаАндрессон Аксель
2:1
76' ГолАндерссон Эрик
79' Желтая карточкаАндерссон Эрик
2:1
80' Не забитый пенальтиХольмберг Карл
2:2
90' ГолЛарссон Джейк
90'+8
Ход матча
32'
0:1
41'
50'
1:1
52'
76'
79'
80'
2:1
90'
2:2
13
Пичках
Пайя
22
Симба
Мунга
30
Samuel
Dahl
20
Adam
Bark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
-
20 Adam BarkНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Amar Dzevlan
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Сундсвалль
Эребру
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.65
1.3
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
54
69
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|4
|0.25
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.25
|Симба Мунга
|3
|0.19
|Пичках Пайя
|3
|0.19
|Энгблум Понтус
|2
|0.13
|Халлениус Линус
|1
|0.06
|Блумквист Александр
|1
|0.06
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.06
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.33
|Adam Bark
|2
|0.13
|Сегер Давид
|2
|0.13
|Ларссон Джейк
|1
|0.07
|Андрессон Аксель
|1
|0.07
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.07
|Adi Fisic
|1
|0.07
|Валкер Кевин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Пичках Пайя
|5
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|4
|0
|Андрессон Аксель
|3
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
5
Сундсвалль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
8
7
Сундсвалль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
15
12
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
5%
2
13%
1-15
6
32%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
3
16%
5
33%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
3
38%
4
57%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
16%
4
29%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
32
19
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
6%
3
16%
1-15
8
25%
2
11%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
8
25%
3
16%
61-75
4
13%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0
Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Эребру
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0
Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Эребру
Точный счет
0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
54
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
87
79
510
214
114
115
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4