Тур: 16. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 19510
0'
0:1
3' ГолБернхардссон Александер
0:2
21' ПенальтиОккельс Йеппе
24' Желтая карточкаФрик Пер
40' Желтая карточкаРадетинац Харис
0:3
42' ГолОккельс Йеппе
45' Желтая карточкаХульт Никлас
56' Желтая карточкаШуллер Расмус
64' Желтая карточкаРёмер Андре
0:4
66' ГолГудьонсен Свейнн
81' Желтая карточкаОккельс Йеппе
90'+5
Ход матча
3'
21'
0:2
24'
40'
42'
0:3
45'
56'
64'
66'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 8
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 24
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
16
Кайб
Рами
11
Берг
Оливер
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Camil Jebara
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Юргорден
Эльфсборг
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 14 побед
33 матча
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.53
1.56
Среднее время на гол
58
57
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.48
1.21
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.18
|Даниэльссон Маркус
|3 (1)
|0.18
|Финнделл Хампус
|3
|0.18
|Викхейм Густав
|2
|0.12
|Асоро Йоэль
|2
|0.12
|Радетинац Харис
|2
|0.12
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.12
|Эрикссон Магнус
|1
|0.06
|Фаллениус Оскар
|1
|0.06
|Шуллер Расмус
|1
|0.06
|Сабович Бесард
|1
|0.06
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.06
|Андерссон Элиас
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|7
|0.44
|Оккельс Йеппе
|7 (1)
|0.44
|Гудьонсен Свейнн
|6
|0.38
|Бернхардссон Александер
|5
|0.31
|Ларссон Йохан
|3
|0.19
|Лагербильке Густав
|2
|0.13
|Хульт Никлас
|1
|0.06
|Michael Baidoo
|1
|0.06
|Фрик Пер
|1
|0.06
|Лав Джек Купер
|1
|0.06
|Рёмер Андре
|1
|0.06
|Седерберг Ноа
|1
|0.06
|Касем Ахмед
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|6
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|4
|0
|Michael Baidoo
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
1
0
Юргорден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эльфсборг
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
3
20
Юргорден
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Эльфсборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
4
20
Голы по времени матча
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
20%
3
19%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
7
20
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
2
10%
31-45
0
0%
8
40%
46-60
3
43%
5
25%
61-75
2
29%
2
10%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
22
36
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
14%
5
14%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
3
14%
3
8%
31-45
5
23%
11
31%
46-60
4
18%
8
22%
61-75
5
23%
4
11%
76-90
Пропущено
25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
3
23%
16-30
6
24%
4
31%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
4
16%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1
Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1
АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Брентфорд 2 4:1
Результаты матчей
Юргорден
Эльфсборг
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
71
64
53
28
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
25
62
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
142
89
115
314
610
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4