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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 19510
Юргорден
0:4
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
3' Гол
Бернхардссон Александер
0:2
21' Пенальти
Оккельс Йеппе
24' Желтая карточка
Фрик Пер
40' Желтая карточка
Радетинац Харис
0:3
42' Гол
Оккельс Йеппе
45' Желтая карточка
Хульт Никлас
56' Желтая карточка
Шуллер Расмус
64' Желтая карточка
Рёмер Андре
0:4
66' Гол
Гудьонсен Свейнн
81' Желтая карточка
Оккельс Йеппе
90'+5
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
16
Кайб
Рами
13
Финнделл
Хампус
11
Берг
Оливер
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
10
Асоро
Йоэль
9
Радетинац
Харис
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Юргорден
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Эльфсборг

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 14 побед

33 матча

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
0:3
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
К
3:2
А
2:2
А
2:2
А
2:2
А
3:0
А
2:2
А
3:0
ТМК
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:0
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:4
А
3:1
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
0:2

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.53
1.56

Среднее время на гол

58
57

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.48
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 3 (3) 0.18
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.18
Финнделл Хампус 3 0.18
Викхейм Густав 2 0.12
Асоро Йоэль 2 0.12
Радетинац Харис 2 0.12
Эдвардсен Виктор 2 0.12
Эрикссон Магнус 1 0.06
Фаллениус Оскар 1 0.06
Шуллер Расмус 1 0.06
Сабович Бесард 1 0.06
Лёфгрен Йеспер 1 0.06
Андерссон Элиас 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 7 0.44
Оккельс Йеппе 7 (1) 0.44
Гудьонсен Свейнн 6 0.38
Бернхардссон Александер 5 0.31
Ларссон Йохан 3 0.19
Лагербильке Густав 2 0.13
Хульт Никлас 1 0.06
Michael Baidoo 1 0.06
Фрик Пер 1 0.06
Лав Джек Купер 1 0.06
Рёмер Андре 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Касем Ахмед 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 4 0
Michael Baidoo 4 0
Хульт Никлас 3 0
Лагербильке Густав 3 0
Фрик Пер 2 0
Хольмен Себастьян 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0

Результаты матчей

Юргорден
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

1
0
Юргорден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эльфсборг
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

3
20
Юргорден
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Эльфсборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

4
20

Голы по времени матча

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
20%
3
19%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
20
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
2
10%
31-45
0
0%
8
40%
46-60
3
43%
5
25%
61-75
2
29%
2
10%
76-90

Пропущено

15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

22
36
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
14%
5
14%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
3
14%
3
8%
31-45
5
23%
11
31%
46-60
4
18%
8
22%
61-75
5
23%
4
11%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
3
23%
16-30
6
24%
4
31%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
4
16%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1
Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1
АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Брентфорд 2 4:1

Результаты матчей

Юргорден
Эльфсборг

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
4
1.5
5
3
2
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
6
2
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
11
5
3
14
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 16 12 3 1 39 - 11 39
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 15 11 1 3 35 - 14 34
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 15 6 4 5 23 - 20 22
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 15 3 4 8 14 - 20 13
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
10.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
11.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 8 7 1 0 19 - 6 22
2.
Мальмё
 7 5 0 2 13 - 7 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 7 (5)
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Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
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