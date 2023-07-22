Тур: 1. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Sandi Putros
0:1
Перерыв
0'
15' Undefined phrase: football_event_Финнбогасон Альфред
0:1
44' ГолЛунд Йенсен Вальдемар
45' Желтая карточкаМагнуссон Сайвар-Атли
Ход матча
44'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
24
Tobias
Storm
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
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21 Theo Sander
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Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Люнгбю
ФК Копенгаген
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 18 побед
27 матчей
11.1%
7.4%
81.5%
3 победы 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.15
0.71
Среднее время на гол
78
126
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
3.07
2
Среднее время на гол
29
45
Всего голов
58
36
Голов в среднем за матч
2.15
1.33
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
41
67
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ФК Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|1
|Гонсалвеш Диогу
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
ФК Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингор 0:2
Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3
ФК Копенгаген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1
Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 ФК Копенгаген - Бранн 1:1 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - ФК Копенгаген 1:4
|Команда
|Матчи
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|Команда
|Матчи
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|Команда
|Матчи
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- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|1
|ФК Копенгаген
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|0 (1)
|Митьюлланд
|Паулиньо VI
|0 (1)
|Видовре
|Геммер Йонас
|1
|Люнгбю
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1