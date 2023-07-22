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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Люнгбю
0:1
Перерыв
ФК Копенгаген
0'
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Финнбогасон Альфред
0:1
44' Гол
Лунд Йенсен Вальдемар
45' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли

Ход матча

15'
Финнбогасон Альфред
 
44'
0:1
Лунд Йенсен Вальдемар
(Гонсалвеш Диогу)
45'
Магнуссон Сайвар-Атли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
ФК Копенгаген
5.20
5.70
1.67
Все Коэффициенты
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
24
Tobias
Storm
30
Ромер
Марсель
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
18
Финнбогасон
Альфред
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
33
Фальк
Расмус
25
Ларссон
Джордан
14
Корнелиус
Андреас
9
Гонсалвеш
Диогу
Люнгбю
3-5-2
ФК Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
ФК Копенгаген

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 18 побед

27 матчей

11.1%
7.4%
81.5%
3 победы 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед

История матчей

СД
3:0
СД
0:3
ТМК
3:1
СД
2:2
СД
4:2
ТМС
2:2
СД
1:4
СД
2:0
ТМК
2:3
СД
5:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
К
1:2
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
3:2
СЛ
3:0
ТМС
4:0
К
0:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.15
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

3.07
2

Среднее время на гол

29
45

Всего голов

58
36

Голов в среднем за матч

2.15
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лунд Йенсен Вальдемар 1 1
Гонсалвеш Диогу 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингор 0:2
Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3
ФК Копенгаген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1
Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 ФК Копенгаген - Бранн 1:1 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - ФК Копенгаген 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ФК Копенгаген
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Люнгбю
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Копенгаген
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Люнгбю
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Люнгбю
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 1
ФК Копенгаген Лунд Йенсен Вальдемар 1
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 0 (1)
Митьюлланд Паулиньо VI 0 (1)
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Топ нарушителей
Видовре Геммер Йонас 1
Люнгбю Магнуссон Сайвар-Атли 1
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    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    ФК Копенгаген
    5.20
    5.70
    1.67
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