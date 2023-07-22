Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:0
Перерыв
Ход матча
29'
35'
16
Юрю
Томми
14
Terry
Yegbe
23
Nooa
Laine
11
Мурило
10
Diego
Rojas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ярвинен ИироНападающий
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
-
23 Nooa LaineПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Diego RojasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ebuka Samson
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
Интер Турку
СЯК Сейнайоки
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.6%
55.2%
17.2%
8 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.07
1.27
Среднее время на гол
84
71
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.21
Среднее время на гол
54
74
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.38
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.4
|Юрю Томми
|4
|0.27
|Ойяла Матиас
|2
|0.13
|Алмен Микаэль
|2
|0.13
|Форселль Петтери
|1
|0.07
|Ярвинен Ииро
|1
|0.07
|Тамминен Матиас
|1
|0.07
|Нурми Ноа
|1
|0.07
|Valentin Purosalo
|1
|0.07
|Ставицки Тимо
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|0.44
|Стренг Джеремайя
|5
|0.31
|Ebuka Samson
|2
|0.13
|Kingsley Ofori
|2
|0.13
|Данвуди Джейк
|1
|0.06
|Diego Rojas
|1
|0.06
|Мурило
|0
|0
|Valentin Gasc
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурми Ноа
|4
|0
|Форселль Петтери
|3
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Боксалл Никко
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Bismark Ampofo
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|6
|0
|Kingsley Ofori
|4
|0
|Jaime Moreno II
|2
|1
|Данвуди Джейк
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Terry Yegbe
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
СЯК Сейнайоки
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
5
8
Интер Турку
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
СЯК Сейнайоки
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
1
13%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
20%
3
38%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
21%
2
11%
1-15
5
26%
3
17%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
3
16%
4
22%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
5%
1
10%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
6
29%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0
Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3
Результаты матчей
Интер Турку
СЯК Сейнайоки
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
68
69
113
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|9
|6
|1
|19 - 9
|33
|2.
|17
|10
|2
|5
|22 - 11
|32
|3.
|1:0
|17
|9
|3
|5
|26 - 23
|30
|4.
|0:0
|17
|7
|8
|2
|24 - 12
|29
|5.
|0:0
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|6.
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|7.
|16
|5
|3
|8
|15 - 18
|18
|8.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|14 - 14
|18
|9.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|10.
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|11.
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|10 - 7
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 3
|18
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|9
|5
|0
|4
|10 - 6
|15
|5.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|6.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|8 - 6
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|10.
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|11.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|0:0
|8
|3
|5
|0
|9 - 2
|14
|4.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|7.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|8.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|12.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6