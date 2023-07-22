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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:0
Перерыв
СЯК Сейнайоки
0'
29' Желтая карточка
Kingsley Ofori
35' Желтая карточка
Боксалл Никко

Ход матча

29'
 
Kingsley Ofori
35'
Боксалл Никко
 
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
СЯК Сейнайоки
3.80
3.41
2.79
Все Коэффициенты
12
Рийконен
Матиас
25
Арсьеро
Родриго
22
Luka
Kuittinen
4
Алмен
Микаэль
6
Dimitri
Legbo
16
Юрю
Томми
18
Боксалл
Никко
17
Bismark
Ampofo
8
Ойяла
Матиас
9
Darren
Smith
III
23
Daniel
Roekman
1
Звиедрис
Кришьянис
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
23
Nooa
Laine
24
Valentin
Gasc
19
Tuomas
Kaukua
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
10
Diego
Rojas
Интер Турку
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Интер Турку
СЯК Сейнайоки

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.6%
55.2%
17.2%
8 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
1:1
К
1:1
В
2:5
В
2:2
В
2:0
К
1:0
В
0:1
В
3:2
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:0
В
0:1
В
5:0
В
0:1
В
0:3
К
3:2
В
1:0
В
1:3
В
1:0
В
0:2
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
2:1

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.07
1.27

Среднее время на гол

84
71

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.21

Среднее время на гол

54
74

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.38
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.4
Юрю Томми 4 0.27
Ойяла Матиас 2 0.13
Алмен Микаэль 2 0.13
Форселль Петтери 1 0.07
Ярвинен Ииро 1 0.07
Тамминен Матиас 1 0.07
Нурми Ноа 1 0.07
Valentin Purosalo 1 0.07
Ставицки Тимо 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 7 (1) 0.44
Стренг Джеремайя 5 0.31
Ebuka Samson 2 0.13
Kingsley Ofori 2 0.13
Данвуди Джейк 1 0.06
Diego Rojas 1 0.06
Мурило 0 0
Valentin Gasc 0 0
Terry Yegbe 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурми Ноа 4 0
Форселль Петтери 3 0
Арсьеро Родриго 3 0
Ярвинен Ииро 3 0
Юрю Томми 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Боксалл Никко 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Jussi Niska 1 0
Daniel Roekman 1 0
Bismark Ampofo 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 6 0
Kingsley Ofori 4 0
Jaime Moreno II 2 1
Данвуди Джейк 3 0
Valentin Gasc 3 0
Diego Rojas 1 1
Тикканен Вилле 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Terry Yegbe 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
СЯК Сейнайоки
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

5
8
Интер Турку
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
СЯК Сейнайоки
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

7
10

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
1
13%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
21%
2
11%
1-15
5
26%
3
17%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
3
16%
4
22%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
5%
1
10%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
6
29%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0
Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3

Результаты матчей

Интер Турку
СЯК Сейнайоки

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
3
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
6
9
1
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 0:0 16 9 6 1 19 - 9 33
2.
КуПС
 17 10 2 5 22 - 11 32
3.
Оулу
 1:0 17 9 3 5 26 - 23 30
4.
ХИК
 0:0 17 7 8 2 24 - 12 29
5.
Интер Турку
 0:0 15 5 5 5 19 - 21 20
6.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
7.
ВПС
 16 5 3 8 15 - 18 18
8.
Ильвес
 0:0 16 3 9 4 14 - 14 18
9.
КТП
 0:1 16 4 5 7 12 - 17 17
10.
Лахти
 14 3 5 6 13 - 20 14
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 15 2 5 8 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 0:0 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 0:0 9 5 3 1 14 - 3 18
3.
Интер Турку
 0:0 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
5.
Оулу
 1:0 8 4 1 3 11 - 12 13
6.
КТП
 0:1 8 3 3 2 8 - 8 12
7.
ВПС
 8 3 2 3 8 - 6 11
8.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
9.
Ильвес
 0:0 8 2 5 1 9 - 8 11
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 1:0 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 8 3 5 0 9 - 2 14
4.
ХИК
 0:0 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
ВПС
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ильвес
 0:0 8 1 4 3 5 - 6 7
9.
Мариехамн
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
Интер Турку
 0:0 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 0:1 8 1 2 5 4 - 9 5
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Боксалл Никко получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Kingsley Ofori получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
СЯК Сейнайоки
3.80
3.41
2.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Турку 0:0 СЯК Сейнайоки онлайн

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