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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
1:2
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
29' Желтая карточка
Nooa Laine
35' Желтая карточка
Боксалл Никко
0:1
47' Гол
Jaime Moreno II
0:2
66' Гол
Valentin Gasc
76' Желтая карточка
Bismark Ampofo
88' Желтая карточка
Стренг Джеремайя
1:2
90' Гол
Лехтисало Отто
90'+5
12
Рийконен
Матиас
25
Арсьеро
Родриго
22
Luka
Kuittinen
4
Алмен
Микаэль
6
Dimitri
Legbo
16
Юрю
Томми
18
Боксалл
Никко
17
Bismark
Ampofo
8
Ойяла
Матиас
9
Darren
Smith
III
23
Daniel
Roekman
1
Звиедрис
Кришьянис
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
23
Nooa
Laine
24
Valentin
Gasc
19
Tuomas
Kaukua
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
10
Diego
Rojas
Интер Турку
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Интер Турку
СЯК Сейнайоки

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.6%
55.2%
17.2%
8 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
1:1
К
1:1
В
2:5
В
2:2
В
2:0
К
1:0
В
0:1
В
3:2
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:0
В
0:1
В
5:0
В
0:1
В
0:3
К
3:2
В
1:0
В
1:3
В
1:0
В
0:2
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
2:1

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.07
1.27

Среднее время на гол

84
71

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.21

Среднее время на гол

54
74

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.38
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.4
Юрю Томми 4 0.27
Ойяла Матиас 2 0.13
Алмен Микаэль 2 0.13
Форселль Петтери 1 0.07
Тамминен Матиас 1 0.07
Ярвинен Ииро 1 0.07
Нурми Ноа 1 0.07
Лехтисало Отто 1 0.07
Valentin Purosalo 1 0.07
Ставицки Тимо 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 8 (1) 0.5
Стренг Джеремайя 5 0.31
Ebuka Samson 2 0.13
Kingsley Ofori 2 0.13
Данвуди Джейк 1 0.06
Diego Rojas 1 0.06
Valentin Gasc 1 0.06
Мурило 0 0
Terry Yegbe 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурми Ноа 4 0
Форселль Петтери 3 0
Арсьеро Родриго 3 0
Ярвинен Ииро 3 0
Юрю Томми 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Боксалл Никко 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Jussi Niska 1 0
Daniel Roekman 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 6 0
Jaime Moreno II 2 1
Данвуди Джейк 3 0
Kingsley Ofori 3 0
Valentin Gasc 3 0
Diego Rojas 1 1
Тикканен Вилле 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Terry Yegbe 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Nooa Laine 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
СЯК Сейнайоки
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
2
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

5
8
Интер Турку
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
СЯК Сейнайоки
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Пропущено

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
1
13%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
4
20%
2
10%
1-15
5
25%
3
15%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
3
15%
6
30%
61-75
4
20%
4
20%
76-90

Пропущено

23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
1
4%
1
9%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
6
26%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0
Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3

Результаты матчей

Интер Турку
СЯК Сейнайоки

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
7
9
1
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 16 10 5 1 21 - 10 35
2.
КуПС
 17 10 2 5 22 - 11 32
3.
ХИК
 17 8 7 2 25 - 12 31
4.
Оулу
 17 9 3 5 28 - 24 30
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 15 5 4 6 20 - 23 19
7.
ВПС
 16 5 3 8 15 - 18 18
8.
КТП
 16 4 5 7 13 - 19 17
9.
Ильвес
 16 3 8 5 14 - 15 17
10.
Лахти
 14 3 5 6 13 - 20 14
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 15 2 5 8 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
6.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
7.
ВПС
 8 3 2 3 8 - 6 11
8.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
9.
Ильвес
 8 2 5 1 9 - 8 11
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
ВПС
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
9.
Мариехамн
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
ХИК Радулович Боян 10
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Г О О О О Л - Jaime Moreno бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Боксалл Никко получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Nooa Laine получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки онлайн

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