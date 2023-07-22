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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
0:0
Перерыв
Ильвес
0'
34' Желтая карточка
Mohammed Umar
37' Желтая карточка
Хаарала Сантери

Ход матча

34'
 
Mohammed Umar
37'
 
Хаарала Сантери
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Ильвес
2.08
4.09
7.32
Все Коэффициенты
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
24
Канеллопулос
Гиоргос
37
Танака
Атому
2
Оллила
Туомас
29
Олусанья
Антони
11
Риски
Роопе
18
Topi
Keskinen
1
Виртанен
Отсо
5
Катц
Калле
4
Mohammed
Umar
16
Миеттунен
Тату
22
Мяенпя
Аапо
42
Аспегрен
Фелипе
30
Yussif
Daouda
Moussa
13
Seydine
N'Diaye
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
ХИК
Ильвес

История личных встреч

ХИК
Ильвес

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

125%
0 побед 10 ничьих 1 победа

25 матчей

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

В
1:1
ТМК
3:1
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Голы

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

2.33
1.56

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

0.94
0.67

Среднее время на гол

96
135

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.44
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 10 (4) 0.59
Оллила Туомас 3 0.18
Мерилуото Кай 2 0.12
Topi Keskinen 1 0.06
Пелтола Матти 1 0.06
Maksim Stjopin 1 0.06
Танака Атому 1 0.06
Паананен Алекси 1 0.06
Хостикка Сантери 1 0.06
Тенхо Миро 1 0.06
Liam Moeller 1 0.06
Райтала Юкка 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.25
Хаарала Сантери 2 0.13
Ларссон Адам 2 0.13
Oiva Jukkola 2 0.13
Sabit James 1 0.06
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.06
Миеттунен Тату 1 0.06
Seydine N'Diaye 1 0.06
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Хетемай Перпарим 2 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Соири Пюрю 2 0
Олусанья Антони 2 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Тенхо Миро 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Topi Keskinen 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 5 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Аспегрен Фелипе 3 0
Катц Калле 3 0
Хаарала Сантери 3 0
Sabit James 3 0
Миеттунен Тату 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Ларссон Адам 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Mohammed Umar 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Emmanuel Patut 1 0

Результаты матчей

ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
8
ХИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
40%
3
38%
76-90

Забито

23
14
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
6
26%
3
21%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
38%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1
Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1
Ильвес
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1
Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2

Результаты матчей

ХИК
Ильвес

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

ХИК
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
10
1.5
3
12
3
13
2.5
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 0:0 16 9 6 1 19 - 9 33
2.
КуПС
 17 10 2 5 22 - 11 32
3.
Оулу
 1:0 17 9 3 5 26 - 23 30
4.
ХИК
 0:0 17 7 8 2 24 - 12 29
5.
Интер Турку
 0:0 15 5 5 5 19 - 21 20
6.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
7.
ВПС
 16 5 3 8 15 - 18 18
8.
Ильвес
 0:0 16 3 9 4 14 - 14 18
9.
КТП
 0:1 16 4 5 7 12 - 17 17
10.
Лахти
 14 3 5 6 13 - 20 14
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 15 2 5 8 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 0:0 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 0:0 9 5 3 1 14 - 3 18
3.
Интер Турку
 0:0 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
5.
Оулу
 1:0 8 4 1 3 11 - 12 13
6.
КТП
 0:1 8 3 3 2 8 - 8 12
7.
ВПС
 8 3 2 3 8 - 6 11
8.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
9.
Ильвес
 0:0 8 2 5 1 9 - 8 11
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 1:0 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 8 3 5 0 9 - 2 14
4.
ХИК
 0:0 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
ВПС
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ильвес
 0:0 8 1 4 3 5 - 6 7
9.
Мариехамн
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
Интер Турку
 0:0 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 0:1 8 1 2 5 4 - 9 5
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 37'
    Хаарала Сантери получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Umar Mohammed получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Ильвес
2.08
4.09
7.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИК 0:0 Ильвес онлайн

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