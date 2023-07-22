Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
Ход матча
34'
37'
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
11
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Соири ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Korkeakunnas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
23 Noel Hasa
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
-
27 Mery Traore
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
ХИК
Ильвес
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
125%
0 побед 10 ничьих 1 победа
25 матчей
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
2.33
1.56
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
0.94
0.67
Среднее время на гол
96
135
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.44
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|10 (4)
|0.59
|Оллила Туомас
|3
|0.18
|Мерилуото Кай
|2
|0.12
|Topi Keskinen
|1
|0.06
|Пелтола Матти
|1
|0.06
|Maksim Stjopin
|1
|0.06
|Танака Атому
|1
|0.06
|Паананен Алекси
|1
|0.06
|Хостикка Сантери
|1
|0.06
|Тенхо Миро
|1
|0.06
|Liam Moeller
|1
|0.06
|Райтала Юкка
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.25
|Хаарала Сантери
|2
|0.13
|Ларссон Адам
|2
|0.13
|Oiva Jukkola
|2
|0.13
|Sabit James
|1
|0.06
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.06
|Миеттунен Тату
|1
|0.06
|Seydine N'Diaye
|1
|0.06
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|5
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Аспегрен Фелипе
|3
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Хаарала Сантери
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Mohammed Umar
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
8
ХИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
40%
3
38%
76-90
Забито
23
14
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
6
26%
3
21%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
38%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1
Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1
Ильвес
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1
Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2
Результаты матчей
ХИК
Ильвес
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
ХИК
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
26
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
610
312
313
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|9
|6
|1
|19 - 9
|33
|2.
|17
|10
|2
|5
|22 - 11
|32
|3.
|1:0
|17
|9
|3
|5
|26 - 23
|30
|4.
|0:0
|17
|7
|8
|2
|24 - 12
|29
|5.
|0:0
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|6.
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|7.
|16
|5
|3
|8
|15 - 18
|18
|8.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|14 - 14
|18
|9.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|10.
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|11.
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|10 - 7
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 3
|18
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|9
|5
|0
|4
|10 - 6
|15
|5.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|6.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|8 - 6
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|10.
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|11.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|0:0
|8
|3
|5
|0
|9 - 2
|14
|4.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|7.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|8.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|12.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6