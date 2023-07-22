Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
34' Желтая карточкаMohammed Umar
37' Желтая карточкаХаарала Сантери
1:0
53' ГолТенхо Миро
54' Желтая карточкаКатц Калле
71' Желтая карточкаТенхо Миро
90' Желтая карточкаMery Traore
90'+6
Ход матча
34'
37'
53'
54'
71'
90'
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
11
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Соири ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Korkeakunnas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
23 Noel Hasa
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
-
27 Mery Traore
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
ХИК
Ильвес
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
125%
0 побед 10 ничьих 1 победа
25 матчей
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
2.33
1.56
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
0.94
0.67
Среднее время на гол
96
135
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.44
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|10 (4)
|0.59
|Оллила Туомас
|3
|0.18
|Тенхо Миро
|2
|0.12
|Мерилуото Кай
|2
|0.12
|Topi Keskinen
|1
|0.06
|Пелтола Матти
|1
|0.06
|Maksim Stjopin
|1
|0.06
|Танака Атому
|1
|0.06
|Паананен Алекси
|1
|0.06
|Хостикка Сантери
|1
|0.06
|Liam Moeller
|1
|0.06
|Райтала Юкка
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.25
|Хаарала Сантери
|2
|0.13
|Ларссон Адам
|2
|0.13
|Oiva Jukkola
|2
|0.13
|Sabit James
|1
|0.06
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.06
|Миеттунен Тату
|1
|0.06
|Seydine N'Diaye
|1
|0.06
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|5
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Аспегрен Фелипе
|3
|0
|Хаарала Сантери
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Mohammed Umar
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ильвес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
8
ХИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Ильвес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
1
20%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
40%
3
38%
76-90
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
4
29%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
6
25%
3
21%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
31%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
38%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1
Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1
Ильвес
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1
Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2
Результаты матчей
ХИК
Ильвес
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
ХИК
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
45
26
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
115
611
313
314
215
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6