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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
1:0
Конец матча
Ильвес
0'
34' Желтая карточка
Mohammed Umar
37' Желтая карточка
Хаарала Сантери
1:0
53' Гол
Тенхо Миро
54' Желтая карточка
Катц Калле
71' Желтая карточка
Тенхо Миро
90' Желтая карточка
Mery Traore
90'+6
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
24
Канеллопулос
Гиоргос
37
Танака
Атому
2
Оллила
Туомас
29
Олусанья
Антони
11
Риски
Роопе
18
Topi
Keskinen
1
Виртанен
Отсо
5
Катц
Калле
4
Mohammed
Umar
16
Миеттунен
Тату
22
Мяенпя
Аапо
42
Аспегрен
Фелипе
30
Yussif
Daouda
Moussa
13
Seydine
N'Diaye
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
ХИК
Ильвес

История личных встреч

ХИК
Ильвес

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

125%
0 побед 10 ничьих 1 победа

25 матчей

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

В
1:1
ТМК
3:1
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Голы

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

2.33
1.56

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

0.94
0.67

Среднее время на гол

96
135

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.44
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 10 (4) 0.59
Оллила Туомас 3 0.18
Тенхо Миро 2 0.12
Мерилуото Кай 2 0.12
Topi Keskinen 1 0.06
Пелтола Матти 1 0.06
Maksim Stjopin 1 0.06
Танака Атому 1 0.06
Паананен Алекси 1 0.06
Хостикка Сантери 1 0.06
Liam Moeller 1 0.06
Райтала Юкка 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.25
Хаарала Сантери 2 0.13
Ларссон Адам 2 0.13
Oiva Jukkola 2 0.13
Sabit James 1 0.06
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.06
Миеттунен Тату 1 0.06
Seydine N'Diaye 1 0.06
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Хетемай Перпарим 2 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Соири Пюрю 2 0
Тенхо Миро 2 0
Олусанья Антони 2 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Topi Keskinen 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 5 0
Катц Калле 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Аспегрен Фелипе 3 0
Хаарала Сантери 3 0
Sabit James 3 0
Миеттунен Тату 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Ларссон Адам 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Mohammed Umar 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0

Результаты матчей

ХИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ильвес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
8
ХИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Ильвес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
1
20%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
40%
3
38%
76-90

Забито

24
14
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
4
29%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
6
25%
3
21%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
31%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
38%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1
Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1
Ильвес
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1
Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2

Результаты матчей

ХИК
Ильвес

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

ХИК
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
2
6
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
3
13
3
14
2.5
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 16 10 5 1 21 - 10 35
2.
КуПС
 17 10 2 5 22 - 11 32
3.
ХИК
 17 8 7 2 25 - 12 31
4.
Оулу
 17 9 3 5 28 - 24 30
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 15 5 4 6 20 - 23 19
7.
ВПС
 16 5 3 8 15 - 18 18
8.
КТП
 16 4 5 7 13 - 19 17
9.
Ильвес
 16 3 8 5 14 - 15 17
10.
Лахти
 14 3 5 6 13 - 20 14
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 15 2 5 8 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
6.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
7.
ВПС
 8 3 2 3 8 - 6 11
8.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
9.
Ильвес
 8 2 5 1 9 - 8 11
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
ВПС
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
9.
Мариехамн
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
ХИК Радулович Боян 10
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Хаарала Сантери получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Umar Mohammed получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИК 1:0 Ильвес онлайн

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