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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 2328
Вернаму
1:0
Конец матча
Хеккен
0'
58' Желтая карточка
Дабо Понтус
1:0
90' Гол
Терн Симон
90'+5

Ход матча

46'
 
Лаюни Амор
Камара Ола
58'
 
Дабо Понтус
70'
Hampus Naesstroem
Frank Junior Adjei
 
70'
Albin Lohikangas
Берг Виктор
 
80'
 
Сана Тобиас
Сонко Момоду
80'
 
Filip Trpcevski
Садик Ибраим
86'
 
Franklin Uchenna
Сандберг Симон
86'
 
Isak Brusberg
Дабо Понтус
86'
Бастос Марко
Адеми Альбион
 
90'
Терн Симон
(Hampus Naesstroem)
1:0
90'
Вилар Бернардо
Энгвалль Густав
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
28
Frank
Junior
Adjei
18
Оливейра
Вендерсон
14
Энгвалль
Густав
8
Адеми
Альбион
9
Йоханссон
Оскар
22
Терн
Симон
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
16
Дабо
Понтус
37
Садик
Ибраим
9
Камара
Ола
23
Сонко
Момоду
Вернаму
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Хеккен

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

А
3:1
А
4:1
А
1:2
К
2:0
КШ
0:3

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
64

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.44
Бастос Марко 2 (1) 0.13
Йоханссон Оскар 1 0.06
Терн Симон 1 0.06
Hampus Naesstroem 1 0.06
Адеми Альбион 1 0.06
Albin Lohikangas 1 0.06
Берг Виктор 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.71
Рюгор Миккель 5 0.29
Ларсен Ларс Олден 5 0.29
Ховланд Эвен 5 0.29
Садик Ибраим 4 0.24
Ромео Аман 2 0.12
Сонко Момоду 2 0.12
Дабо Понтус 2 0.12
Лаюни Амор 2 0.12
Густафссон Самуэль 1 0.06
Удденес Оскар 1 0.06
Сандберг Симон 1 0.06
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Густафссон Симон 0 0
Тотлэнд Томас 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Виктор 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Ларссон Виктор 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 1 1
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ромео Аман 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

Вернаму
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Хеккен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
5
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Хеккен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

7
27
Вернаму
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Хеккен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

9
32

Голы по времени матча

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Забито

8
28
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
4
14%
1-15
3
38%
2
7%
16-30
1
13%
7
25%
31-45
1
13%
7
25%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
3
38%
5
18%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Забито

15
43
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
13%
5
12%
1-15
5
33%
3
7%
16-30
1
7%
9
21%
31-45
2
13%
11
26%
46-60
1
7%
7
16%
61-75
4
27%
8
19%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
5
24%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3
Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1
Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2
ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2

Результаты матчей

Вернаму
Хеккен

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
7
1
1
7
2.5
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
3
4
12
1.5
13
4
1
15
2.5
8
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 16 12 3 1 39 - 11 39
2.
Хеккен
 17 11 2 4 42 - 19 35
3.
Мальмё
 15 11 1 3 35 - 14 34
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 15 6 4 5 23 - 20 22
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 15 3 4 8 14 - 20 13
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
10.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
11.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
12.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
13.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 8 7 1 0 19 - 6 22
2.
Мальмё
 7 5 0 2 13 - 7 15
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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