Тур: 16. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 2328
Ход матча
46'
58'
90'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
20
Винст
Фредди
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Вернаму
Хеккен
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
64
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|7
|0.44
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.13
|Йоханссон Оскар
|1
|0.06
|Терн Симон
|1
|0.06
|Hampus Naesstroem
|1
|0.06
|Адеми Альбион
|1
|0.06
|Albin Lohikangas
|1
|0.06
|Берг Виктор
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.71
|Рюгор Миккель
|5
|0.29
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.29
|Ховланд Эвен
|5
|0.29
|Садик Ибраим
|4
|0.24
|Ромео Аман
|2
|0.12
|Сонко Момоду
|2
|0.12
|Дабо Понтус
|2
|0.12
|Лаюни Амор
|2
|0.12
|Густафссон Самуэль
|1
|0.06
|Удденес Оскар
|1
|0.06
|Сандберг Симон
|1
|0.06
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Ларссон Виктор
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|1
|1
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ромео Аман
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Хеккен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
5
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Хеккен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
7
27
Вернаму
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Хеккен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
9
32
Голы по времени матча
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Забито
8
28
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
4
14%
1-15
3
38%
2
7%
16-30
1
13%
7
25%
31-45
1
13%
7
25%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
3
38%
5
18%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Забито
15
43
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
13%
5
12%
1-15
5
33%
3
7%
16-30
1
7%
9
21%
31-45
2
13%
11
26%
46-60
1
7%
7
16%
61-75
4
27%
8
19%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
5
24%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3
Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1
Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2
ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2
Результаты матчей
Вернаму
Хеккен
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
71
17
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
143
412
134
115
89
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4