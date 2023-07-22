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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Молде
5:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
1:0
6' Гол
Китолано Эрик
2:0
17' Гол
Китолано Эрик
2:1
42' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
45' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
50' Желтая карточка
Peter Reinhardsen
62' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт
63' Красная карточка
Упсет Кристиан
3:1
69' Гол
Китолано Эрик
4:1
80' Гол
Ловик Матиас
85' Желтая карточка
Вишне Эйрик
5:1
86' Гол
Линнес Мартин
90'+5

Ход матча

6'
Китолано Эрик
1:0
17'
Китолано Эрик
(Брюнхильдсен Ола)
2:0
42'
2:1
Лундквист Рамон-Паскаль
(Упсет Кристиан)
45'
 
Андерсен Йеппе
50'
 
Peter Reinhardsen
57'
Эриксен Кристиан I
Грёдем Магнус
 
57'
 
Вишне Эйрик
Peter Reinhardsen
57'
 
Торп Виктор
Лундквист Рамон-Паскаль
62'
Маннсверк Сиверт
 
63'
 
Упсет Кристиан
68'
Бериша Ветон
Брюнхильдсен Ола
 
68'
Коса Маркус Андреас
Брейвик Эмиль
 
69'
Китолано Эрик
(Эриксен Кристиан I)
3:1
75'
 
Martin Hoeyland
Квиле Сигур
76'
Эйкрем Магнус
Китолано Эрик
 
77'
Ловик Матиас
Хёуген Кристоффер
 
79'
 
Сандер Кристиансен
Майгор Миккел
79'
 
Сколевик Стеффен
Солтведт Йоахим
80'
Ловик Матиас
(Эриксен Кристиан I)
4:1
85'
 
Вишне Эйрик
86'
Линнес Мартин
(Ловик Матиас)
5:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 519 Количество передач 440
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
11
Брюнхильдсен
Ола
21
Кристиансен
Андерс
II
20
Peter
Reinhardsen
3
Квиле
Сигур
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Тибблинг
Симон
22
Упсет
Кристиан
Молде
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Молде
Сарпсборг-08

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

К
3:1
Т
4:1
Т
1:2
К
4:2
Т
1:0
Т
4:1
Т
5:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
0:1
ТМК
5:1
Т
4:0
Т
0:0
Т
1:4
Т
0:2
Т
5:1
Т
1:0
Т
3:1

Голы

Всего голов

34
13

Голов в среднем за матч

2.83
1.18

Среднее время на гол

31
76

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.73
1.08

Среднее время на гол

52
83

Всего голов

53
26

Голов в среднем за матч

2.3
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

39
79

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.44
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.38
Грёдем Магнус 4 0.25
Линнес Мартин 4 0.25
Китолано Эрик 4 0.25
Эриксен Кристиан I 3 0.19
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.19
Эйкрем Магнус 1 0.06
Хёуген Кристоффер 1 0.06
Бериша Ветон 1 0.06
Хансен Беньямин 1 0.06
Ловик Матиас 1 0.06
Эдегор Никлас 1 0.06
Хауган Эйрик 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 5 0.33
Солтведт Йоахим 4 0.27
Торп Виктор 4 0.27
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.2
Майгор Миккел 3 0.2
Утвик Бьорн 3 0.2
Вишне Эйрик 2 0.13
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.07
Christopher Bonsu Baah 1 0.07
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 4 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Бьорнбак Мартин 2 0
Хауган Эйрик 2 0
Риса Бирк 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Китолано Эрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Молде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
5
Молде
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

13
11
Молде
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сарпсборг-08
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

18
16

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
11%
1
8%
1-15
4
21%
4
33%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
3
25%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
5
36%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
5
38%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Забито

34
26
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
12%
3
12%
1-15
6
18%
9
35%
16-30
7
21%
3
12%
31-45
7
21%
4
15%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
6
18%
5
19%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
18%
6
32%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2
Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1
Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1

Результаты матчей

Молде
Сарпсборг-08

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:4
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Молде
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
4
3
3
5
2.5
1
6
3
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
6
1.5
8
6
6
9
2.5
3
11
4
11
3.5
1
13
1
14
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 38 - 14 38
2.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
3.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
4.
Тромсё
 14 8 3 3 18 - 13 27
5.
Бранн
 15 8 3 4 27 - 18 27
6.
Лиллестрём
 14 8 2 4 29 - 21 26
7.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
8.
Стрёмсгодсет
 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 15 5 4 6 13 - 15 19
10.
Стабек
 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 14 4 3 7 13 - 21 15
13.
Хам-Кам
 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 13 2 4 7 15 - 25 10
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
7.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
8.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Олесунн Диоп Амиду I 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Упсет Кристиан сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Молде 5:1 Сарпсборг-08 онлайн

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