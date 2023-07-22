Тур: 15. Стадион: Акер. Главный судья: Хансен Торе
5:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолКитолано Эрик
2:0
17' ГолКитолано Эрик
2:1
42' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
45' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
50' Желтая карточкаPeter Reinhardsen
62' Желтая карточкаМаннсверк Сиверт
63' Красная карточкаУпсет Кристиан
3:1
69' ГолКитолано Эрик
4:1
80' ГолЛовик Матиас
85' Желтая карточкаВишне Эйрик
5:1
86' ГолЛиннес Мартин
90'+5
Ход матча
6'
1:0
17'
42'
45'
62'
63'
69'
80'
85'
86'
5:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
519 Количество передач 440
-
44 Владение мячом, % 56
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Молде
Сарпсборг-08
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
13
Голов в среднем за матч
2.83
1.18
Среднее время на гол
31
76
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.73
1.08
Среднее время на гол
52
83
Всего голов
53
26
Голов в среднем за матч
2.3
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
39
79
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.44
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.38
|Грёдем Магнус
|4
|0.25
|Линнес Мартин
|4
|0.25
|Китолано Эрик
|4
|0.25
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.19
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.19
|Эйкрем Магнус
|1
|0.06
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.06
|Бериша Ветон
|1
|0.06
|Хансен Беньямин
|1
|0.06
|Ловик Матиас
|1
|0.06
|Эдегор Никлас
|1
|0.06
|Хауган Эйрик
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|5
|0.33
|Солтведт Йоахим
|4
|0.27
|Торп Виктор
|4
|0.27
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.2
|Майгор Миккел
|3
|0.2
|Утвик Бьорн
|3
|0.2
|Вишне Эйрик
|2
|0.13
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.07
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.07
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Christopher Bonsu Baah
|3
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Результаты матчей
Молде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
5
Молде
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
13
11
Молде
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сарпсборг-08
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
18
16
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
11%
1
8%
1-15
4
21%
4
33%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
3
25%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
5
36%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
5
38%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Забито
34
26
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
12%
3
12%
1-15
6
18%
9
35%
16-30
7
21%
3
12%
31-45
7
21%
4
15%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
6
18%
5
19%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
18%
6
32%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2
Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1
Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1
Результаты матчей
Молде
Сарпсборг-08
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:4
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Молде
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
43
35
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
96
86
69
311
411
113
114
113
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Олесунн
|Диоп Амиду I
|1 3