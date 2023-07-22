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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 5784 Главный судья: Марциняк Шимон
Пяст
1:2
Конец матча
Лех
0'
13' Желтая карточка
Мосур Ариэль
22' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
1:0
43' Пенальти
Дзичек Патрик
1:1
46' Гол
Мархвиньски Филип
1:2
54' Гол
Мархвиньски Филип
61' Желтая карточка
Муравски Радослав
90' Желтая карточка
Соуза Афонсу
90' Желтая карточка
Собех Артур
90'+13
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
10
Вильчек
Камиль
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
44
Червински
Алан
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
50
Ба-Луа
Адриэль
10
Мархвиньски
Филип
11
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
Пяст
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Лех

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

30 матчей

16.7%
23.3%
60%
5 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:4
ЭГА
0:2
Э
3:0
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
0:3
Э
2:0
ЭГА
2:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:3
OE
1:2
К
0:4
OE
1:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1
0.43

Среднее время на гол

90
210

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

2.07
1.81

Среднее время на гол

43
49

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 1 (1) 1
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 2 2
Перейра Жоэл III 0 0
Вельде Кристоффер 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосур Ариэль 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0

Результаты матчей

Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лех
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1
Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь Легница - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0
Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шленск Вроцлав - Лех 2:1

Результаты матчей

Пяст
Лех

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пяст
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Сталь Мелец Шкурин Илья 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Собех Артур 1
Ягеллония Белосток Настич Боян 1
Лех Муравски Радослав 1
Лех Карлстрём Йеспер 1
Ягеллония Белосток Имас Хесус 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Перейра Жоэл III сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Мархвиньски Филип бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Дзичек Патрик из команды Пяст забивает с точки!
    • 22'
      Карлстрём Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Мосур Ариэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пяст 1:2 Лех онлайн

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