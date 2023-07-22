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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Сталь Мелец
2:2
Конец матча
Краковия
0'
22' Желтая карточка
Karol Knap
1:0
24' Гол
Шкурин Илья
2:0
36' Гол
Доманьски Мацей
44' Желтая карточка
Эхманн Марко
49' Желтая карточка
Тромбка Михал
2:1
54' Гол
Ярошински Павел
2:2
61' Гол
Ракочи Михал
90' Желтая карточка
Takuto Oshima
90'+10
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
4
Kamil
Pajnowski
7
Lukasz
Gerstenstein
23
Гетингер
Крыстян
19
Тромбка
Михал
18
Piotr
Wlazlo
10
Доманьски
Мацей
11
Krzysztof
Wolkowicz
17
Шкурин
Илья
13
Sebastian
Madejski
22
Хосконен
Артту
24
Югас
Якуб
5
Гицэ
Вирджил
17
Бохнак
Матеуш
4
Ярошински
Павел
18
Takuto
Oshima
20
Karol
Knap
7
Patryk
Makuch
10
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
Сталь Мелец
3-4-2-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Краковия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 1 1
Шкурин Илья 1 1
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярошински Павел 1 1
Ракочи Михал 1 1
Takuto Oshima 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тромбка Михал 1 0
Эхманн Марко 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Karol Knap 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краковия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Сталь Мелец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краковия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь Легница 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1
Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шленск Вроцлав 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2

Результаты матчей

Сталь Мелец
Краковия

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Сталь Мелец Шкурин Илья 1 (1)
Краковия Ярошински Павел 1
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 1
Весь список

Топ нарушителей
Сталь Мелец Тромбка Михал 1
Варта Познань Плеснерович Виктор 1
Сталь Мелец Эхманн Марко 1
Краковия Karol Knap 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Эхманн Марко получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Илья Шкурин сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Доманьски Мацей бьет в цель!
    • 24'
      Доманьски Мацей сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
    • 22'
      Karol Knap получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сталь Мелец 2:2 Краковия онлайн

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