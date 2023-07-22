Тур: 1. Стадион: Stadion Rakow. Зрители: 5346 Главный судья: Рачковски Павел
3:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаПюлюлю Афимико
10' Желтая карточкаНастич Боян
30' Желтая карточкаИмас Хесус
1:0
45' ГолЗволински Лукаш
2:0
63' ПенальтиЗволински Лукаш
3:0
65' ГолНовак Бартош
84' Желтая карточкаНене III
90'+6
Ход матча
10'
30'
45'
1:0
63'
2:0
65'
3:0
84'
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
16
Сачек
Михал
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dawid Szwarga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Ракув
Ягеллония Белосток
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|2 (1)
|2
|Новак Бартош
|1
|1
|Берггрен Густав
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настич Боян
|1
|0
|Имас Хесус
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1
Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1
Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1 Медзь Легница - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония Белосток 0:0 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:0
Результаты матчей
Ракув
Ягеллония Белосток
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ракув
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Ракув
|Зволински Лукаш
|2
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|1 (1)
|Ракув
|Новак Бартош
|1
|Ягеллония Белосток
|Настич Боян
|1
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|1
|Ягеллония Белосток
|Нене III
|1
|Сталь Мелец
|Тромбка Михал
|1
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|1