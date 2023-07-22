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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 5346 Главный судья: Рачковски Павел
Ракув
3:0
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
9' Желтая карточка
Пюлюлю Афимико
10' Желтая карточка
Настич Боян
30' Желтая карточка
Имас Хесус
1:0
45' Гол
Зволински Лукаш
2:0
63' Пенальти
Зволински Лукаш
3:0
65' Гол
Новак Бартош
84' Желтая карточка
Нене III
90'+6
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
9
Зволински
Лукаш
1
Аломерович
Златан
7
Dominik
Marczuk
3
Стойинович
Душан
17
Дигес
Адриан
5
Настич
Боян
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
16
Сачек
Михал
11
Имас
Хесус
27
Вдовик
Бартломей
10
Пюлюлю
Афимико
Ракув
3-4-2-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Ягеллония Белосток

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:2
Э
2:2
Э
5:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 2 (1) 2
Новак Бартош 1 1
Берггрен Густав 0 0
Замора Джон 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настич Боян 1 0
Имас Хесус 1 0
Нене III 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1
Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1
Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1 Медзь Легница - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония Белосток 0:0 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:0

Результаты матчей

Ракув
Ягеллония Белосток

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ракув
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рух Хожув
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛКС Лодзь
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Сталь Мелец Шкурин Илья 1 (1)
Ракув Новак Бартош 1
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Настич Боян 1
Ягеллония Белосток Имас Хесус 1
Ягеллония Белосток Нене III 1
Сталь Мелец Тромбка Михал 1
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 1
Весь список
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