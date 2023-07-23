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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Эстудиантес Ла Плата
4:0
Конец матча
Бельграно
0'
1:0
13' Гол
Рольхейсер Бенхамин
2:0
21' Гол
Рольхейсер Бенхамин
40' Желтая карточка
Franco Zapiola
3:0
56' Гол
Mauro Menzdez
62' Желтая карточка
Ibrahim Hesar
76' Красная карточка
Годой Эрик
4:0
79' Гол
Соса Хосе
90'+1
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
15
Franco
Zapiola
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
9
Каррильо
Гидо
25
Nahuel
Losada
40
Mariano
Moreno
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
4
Juan
Barinaga
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
36
Каштру
Томаш
29
Хара
Франко
9
Pablo
Vegetti
Эстудиантес Ла Плата
4-3-1-2
Бельграно
5-3-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Бельграно

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:0
ПН
2:1
ПНЗА
0:0
ПНЗА
1:0
ПНЗА
0:0
С
2:1
С
0:1
П
2:0
К
1:1
КС
2:0
КС
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
2:1
ПА
2:3

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.6

Среднее время на гол

81
150

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.78

Среднее время на гол

60
115

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.32
0.68

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
131

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.23
Рольхейсер Бенхамин 5 0.19
Аскасибар Сантьяго 4 0.15
Mauro Menzdez 3 0.12
Соса Хосе 2 0.08
Jorge Rodriguez I 2 0.08
Годой Матиас 2 0.08
Gaston Benedetti 2 0.08
Лолло Лусиано 2 0.08
Leonardo Godoy 1 0.04
Zaid Abner Romero 1 0.04
Каррильо Гидо 1 0.04
Eros Mancuso 1 0.04
Сукуи Фернандо 0 0
Пьятти Пабло 0 0
Axel Atum 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 13 (2) 0.5
Ulises Sanchez 2 0.08
Bruno Zapelli 1 0.04
Хара Франко 1 0.04
Ariel Garcia 1 0.04
Lucas Diarte 1 0.04
Guillermo Pereira 1 0.04
Рохас Ариэль II 0 0
Бордагарай Фабиан 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 7 0
Аскасибар Сантьяго 6 0
Gaston Benedetti 5 0
Santiago Nunez 5 0
Leonardo Godoy 4 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Лолло Лусиано 3 0
Годой Матиас 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Zaid Abner Romero 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Боселли Мауро 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Juan Guasone 1 0
Franco Zapiola 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 4 3
Lucas Diarte 5 0
Pablo Vegetti 4 0
Ulises Sanchez 4 0
Nicolas Meriano 4 0
Хара Франко 2 1
Годой Эрик 2 1
Рохас Ариэль II 3 0
Ariel Garcia 3 0
Guillermo Pereira 3 0
Nahuel Losada 1 1
Matias Ibacache 2 0
Ibrahim Hesar 2 0
Ivan Ortigoza 2 0
Фарре Гильермо 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Бельграно
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
1
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Бельграно
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

9
13
Эстудиантес Ла Плата
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Бельграно
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

22
8
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
5
63%
31-45
7
32%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
18%
2
25%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
10%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
6
46%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Забито

33
21
16 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 14
6
18%
1
5%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
5
15%
11
52%
31-45
8
24%
2
10%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
7
21%
3
14%
76-90

Пропущено

21
25
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
2
10%
5
20%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
7
33%
3
12%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0
Бельграно
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0
Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Бельграно

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
14 раз 54%
1
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
9
1.5
4
8
3
11
2.5
1
11
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
9
2
10
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
12
14
7
19
1.5
6
20
3
23
2.5
2
24
2
24
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
5.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
6.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
7.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
8.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
9.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
10.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
11.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 8 10 7 22 - 21 34
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Атлетико Платенсе
 0:0 26 9 7 10 25 - 27 34
15.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
16.
Атлетико Тукуман
 25 7 10 8 22 - 27 31
17.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
19.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
20.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
21.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
22.
Индепендьенте Авельянеда
 25 6 10 9 23 - 29 28
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 0:0 26 4 8 14 16 - 29 20
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
6.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
8.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
9.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
11.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
12.
Атлетико Платенсе
 0:0 14 6 5 3 15 - 11 23
13.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 0:0 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
13.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
14.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
15.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
16.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
17.
Индепендьенте Авельянеда
 13 2 6 5 8 - 14 12
18.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
19.
Атлетико Платенсе
 0:0 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
22.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
23.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
24.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
25.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
26.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
27.
Уракан
 0:0 14 1 4 9 7 - 16 7
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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