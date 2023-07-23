Тур: 26.
4:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолРольхейсер Бенхамин
2:0
21' ГолРольхейсер Бенхамин
40' Желтая карточкаFranco Zapiola
3:0
56' ГолMauro Menzdez
62' Желтая карточкаIbrahim Hesar
76' Красная карточкаГодой Эрик
4:0
79' ГолСоса Хосе
90'+1
Ход матча
13'
21'
40'
56'
3:0
62'
76'
79'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Годой
Эрик
36
Каштру
Томаш
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Eros Mancuso
-
18 Juan Guasone
-
11 Deian Veron
-
40 Axel Atum
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
20 Mariano Mino
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Бельграно
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.6
Среднее время на гол
81
150
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.78
Среднее время на гол
60
115
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.32
0.68
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
131
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.23
|Рольхейсер Бенхамин
|5
|0.19
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0.15
|Mauro Menzdez
|3
|0.12
|Соса Хосе
|2
|0.08
|Jorge Rodriguez I
|2
|0.08
|Годой Матиас
|2
|0.08
|Gaston Benedetti
|2
|0.08
|Лолло Лусиано
|2
|0.08
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Zaid Abner Romero
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1
|0.04
|Eros Mancuso
|1
|0.04
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Axel Atum
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|13 (2)
|0.5
|Ulises Sanchez
|2
|0.08
|Bruno Zapelli
|1
|0.04
|Хара Франко
|1
|0.04
|Ariel Garcia
|1
|0.04
|Lucas Diarte
|1
|0.04
|Guillermo Pereira
|1
|0.04
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Бордагарай Фабиан
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|7
|0
|Аскасибар Сантьяго
|6
|0
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Santiago Nunez
|5
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Годой Матиас
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Боселли Мауро
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|4
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Pablo Vegetti
|4
|0
|Ulises Sanchez
|4
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Хара Франко
|2
|1
|Годой Эрик
|2
|1
|Рохас Ариэль II
|3
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Guillermo Pereira
|3
|0
|Nahuel Losada
|1
|1
|Matias Ibacache
|2
|0
|Ibrahim Hesar
|2
|0
|Ivan Ortigoza
|2
|0
|Фарре Гильермо
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Бельграно
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
1
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Бельграно
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
9
13
Эстудиантес Ла Плата
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Бельграно
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
22
8
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
5
63%
31-45
7
32%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
18%
2
25%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
10%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
6
46%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Забито
33
21
16 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 14
6
18%
1
5%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
5
15%
11
52%
31-45
8
24%
2
10%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
7
21%
3
14%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
2
10%
5
20%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
7
33%
3
12%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
3
14%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0
Бельграно
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0
Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Бельграно
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
14 раз 54%
1
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
75
59
48
311
111
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
59
210
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
1214
719
620
323
224
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|3
|4
|45 - 16
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|5.
|26
|11
|9
|6
|32 - 22
|42
|6.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|7.
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|8.
|26
|11
|7
|8
|29 - 19
|40
|9.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|10.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|11.
|26
|10
|5
|11
|20 - 26
|35
|12.
|25
|8
|10
|7
|22 - 21
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|25 - 28
|34
|14.
|0:0
|26
|9
|7
|10
|25 - 27
|34
|15.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|16.
|25
|7
|10
|8
|22 - 27
|31
|17.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|19 - 25
|29
|19.
|25
|7
|8
|10
|20 - 30
|29
|20.
|25
|7
|7
|11
|22 - 28
|28
|21.
|25
|7
|7
|11
|21 - 35
|28
|22.
|25
|6
|10
|9
|23 - 29
|28
|23.
|25
|6
|8
|11
|19 - 32
|26
|24.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|25.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|26.
|25
|4
|13
|8
|19 - 28
|25
|27.
|0:0
|26
|4
|8
|14
|16 - 29
|20
|28.
|25
|5
|3
|17
|16 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|6.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|7.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|8.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|10.
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|11.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|12.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|15 - 11
|23
|13.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|15.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|16.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|15.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|17.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|18.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|19.
|0:0
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|22.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|23.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|24.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|26.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|27.
|0:0
|14
|1
|4
|9
|7 - 16
|7
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
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