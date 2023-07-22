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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 16.
Фламенго
0:0
Второй тайм: 66'
Америка Минейро
0'
20' Желтая карточка
Daniel Borges
39' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
42' Желтая карточка
Айртон Лукас
45' Желтая карточка
Paulo1
54' Желтая карточка
Martin Nicolas Benitez
57' Желтая карточка
Майдана Яго
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
21
Аллан
Соуза
20
Жерсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
10
Габриэл
Барбоза
14
Пасинато
Матеус
20
Daniel
Borges
33
Eder
2
3
Майдана
Яго
30
Nicolas
Vichiatto
16
Ale
5
Leandro
Martinez
I
10
Martin
Nicolas
Benitez
17
Gonzalo
Mastriani
29
Габриэл
Педро
47
Paulo1
Фламенго
4-4-2
Америка Минейро
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Америка Минейро

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
1:0
СA
0:1
СA
2:1
КСМР
1:0
СA
2:1
СA
2:3

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.8

Среднее время на гол

48
50

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.29

Среднее время на гол

75
315

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
98

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 4 (3) 0.25
Педро Гильерме 4 (1) 0.25
Айртон Лукас 3 0.19
Лео Перейра 3 0.19
Жерсон Сантос 2 0.13
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.13
Эвертон Соарес 2 0.13
Рибейро Эвертон 2 0.13
Пульгар Эрик 2 0.13
Луис Давид 1 0.06
Энрике Бруно 1 0.06
Матеузиньо 1 0.06
Уэсли Лопес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авелар Данило 3 (1) 0.2
Aloisio Santos 3 (2) 0.2
Gonzalo Mastriani 2 0.13
Juninho IX 2 0.13
Everaldo 1 0.07
Renato Marques 1 0.07
Ale 1 0.07
Веллингтон Паулиста 1 0.07
Felipe Azevedo 1 0.07
Breno Cascardo 1 0.07
Leandro Martinez I 0 0
Сезар Жулио 0 0
Martin Nicolas Benitez 0 0
Marlon VII 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 5 0
Айртон Лукас 4 0
Тьяго Маия 3 0
Пульгар Эрик 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Видаль Артуро 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Араужо Луис 0 1
Луис Филипе 1 0
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Энрике Бруно 1 0
Андре Силва 1 0
Лео Перейра 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Viktor Hugo 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 5 1
Everaldo 4 0
Марсиньо Силва 4 0
Майдана Яго 3 0
Aloisio Santos 3 0
Lucas Kal 3 0
Ale 2 0
Авелар Данило 2 0
Renato Marques 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Martin Nicolas Benitez 1 0
Daniel Borges 1 0
Nino Paraiba 1 0
Juninho IX 1 0
Potigar 1 0
Leandro Martinez I 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Пасинато Матеус 1 0
Paulo1 1 0
Mateus Henrique 1 0

Результаты матчей

Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Америка Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
9
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Америка Минейро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

11
6
Фламенго
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Америка Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

4
17
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
1
25%
2
12%
1-15
1
25%
3
18%
16-30
1
25%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
25%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

13
9
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
15%
2
22%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
4
44%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Забито

27
18
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
4
15%
5
28%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
5
19%
5
28%
76-90

Пропущено

18
30
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
6%
3
10%
1-15
3
17%
4
13%
16-30
4
22%
6
20%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
4
22%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коло-Коло - Америка Минейро 2:1 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1
Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Пеньяроль - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2

Результаты матчей

Фламенго
Америка Минейро

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
6
8
5
10
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Фламенго
 0:0 16 8 4 4 27 - 18 28
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 16 6 8 2 26 - 14 26
5.
Сан-Паулу
 15 7 4 4 22 - 14 25
6.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Форталеза Сеара
 1:1 16 6 6 4 17 - 13 24
9.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 2 6 20 - 18 23
10.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 6 4 5 13 - 16 22
12.
Атлетико Минейро
 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Куяба
 15 5 4 6 14 - 17 19
14.
Сантос
 15 4 4 7 16 - 23 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 15 3 4 8 15 - 23 13
17.
Гойяс
 15 3 3 9 14 - 26 12
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Америка Минейро
 0:0 15 2 4 9 16 - 32 10
20.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
4.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
5.
Фламенго
 0:0 8 5 2 1 14 - 4 17
6.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
7.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 8 4 3 1 14 - 8 15
9.
Форталеза Сеара
 1:1 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
17.
Америка Минейро
 0:0 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 9 - 6 12
5.
Фламенго
 0:0 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 1:1 8 2 3 3 7 - 8 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 0:0 8 0 3 5 8 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Америка Минейро
1.67
5.20
9.52
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фламенго 0:0 Америка Минейро онлайн

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Америка Минейро
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