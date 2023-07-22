Тур: 16.
1:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаDaniel Borges
39' Желтая карточкаДе Арраскаэта Джорджиан
42' Желтая карточкаАйртон Лукас
45' Желтая карточкаPaulo1
54' Желтая карточкаMartin Nicolas Benitez
57' Желтая карточкаМайдана Яго
0:1
84' ГолFelipe Azevedo
1:1
90' ГолViktor Hugo
90'+10
Ход матча
20'
42'
45'
57'
76'
84'
0:1
90'
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
21
Аллан
Соуза
27
Энрике
Бруно
33
Eder
2
16
Ale
47
Paulo1
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 МатеузиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Кастро ПаблоНападающий
-
48 Jesus Igor
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Paulo1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
-
37 EveraldoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Фламенго
Америка Минейро
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.8
Среднее время на гол
48
50
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.29
Среднее время на гол
75
315
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
0.92
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
98
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|4 (3)
|0.25
|Педро Гильерме
|4 (1)
|0.25
|Айртон Лукас
|3
|0.19
|Лео Перейра
|3
|0.19
|Жерсон Сантос
|2
|0.13
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.13
|Эвертон Соарес
|2
|0.13
|Рибейро Эвертон
|2
|0.13
|Пульгар Эрик
|2
|0.13
|Луис Давид
|1
|0.06
|Viktor Hugo
|1
|0.06
|Энрике Бруно
|1
|0.06
|Матеузиньо
|1
|0.06
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авелар Данило
|3 (1)
|0.2
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.2
|Felipe Azevedo
|2
|0.13
|Gonzalo Mastriani
|2
|0.13
|Juninho IX
|2
|0.13
|Everaldo
|1
|0.07
|Renato Marques
|1
|0.07
|Ale
|1
|0.07
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.07
|Breno Cascardo
|1
|0.07
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Martin Nicolas Benitez
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|Айртон Лукас
|4
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Луис Филипе
|1
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|5
|1
|Everaldo
|4
|0
|Марсиньо Силва
|4
|0
|Майдана Яго
|4
|0
|Aloisio Santos
|3
|0
|Lucas Kal
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Авелар Данило
|2
|0
|Martin Nicolas Benitez
|2
|0
|Renato Marques
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Daniel Borges
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Leandro Martinez I
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|Пасинато Матеус
|1
|0
|Paulo1
|1
|0
|Mateus Henrique
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Америка Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
10
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Америка Минейро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
11
6
Фламенго
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Америка Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
15
16
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
13%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
5
18
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
3
17%
61-75
1
20%
4
22%
76-90
Забито
13
9
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
15%
2
22%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
4
44%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Забито
28
19
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
4
14%
5
26%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
6
21%
6
32%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
1
5%
3
10%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
4
21%
6
19%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
2
11%
6
19%
61-75
5
26%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коло-Коло - Америка Минейро 2:1 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1
Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Пеньяроль - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2
Результаты матчей
Фламенго
Америка Минейро
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
114
88
69
511
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|0
|2
|26 - 7
|39
|2.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|3.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|4.
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|5.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|22 - 14
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|7.
|15
|6
|6
|3
|22 - 16
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|20 - 18
|23
|9.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 11
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|13 - 16
|22
|12.
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|14.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|16 - 23
|16
|16.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|17.
|15
|3
|3
|9
|14 - 26
|12
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|0:0
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|4.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|5.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|12.
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|13.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|16.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 5