Тур: 16.
0:0
Второй тайм: 52'
0'
Ход матча
5
Rezende2
16
Thaciano
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
-
77 Mateus Claus
-
20 Yago I
-
-
14 Arthur Sales
-
-
-
66 Ryan Santos
-
-
Главный тренер: Renato Paiva
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
21 БидуЗащитник
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
История личных встреч
Байя
Коринтианс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.53
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
58
96
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thaciano
|2
|0.13
|Стум Эвералдо
|2
|0.13
|Да Силва Кайки
|2
|0.13
|Gabriel Teixeira
|2
|0.13
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.06
|Ademir Santos
|1
|0.06
|Alessandro Vinicius2
|1
|0.06
|Vitor Jacare
|1
|0.06
|Arthur Sales
|1
|0.06
|Соуза Коули
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|6 (1)
|0.4
|Алберто Юри
|2
|0.13
|Оливейра Руан
|2
|0.13
|Араужо Матеус
|1
|0.07
|Вера Фаусто
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асеведо Николас
|5
|0
|Кану Рубенилсон
|3
|1
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Rezende2
|2
|1
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Vitor Jacare
|3
|0
|Ryan Santos
|3
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Alessandro Vinicius2
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|4
|0
|Фагнер Лемос
|4
|0
|Вера Фаусто
|4
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Оливейра Руан
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Москардо Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Байя
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
1
Байя
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Коринтианс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
1
7
Байя
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Коринтианс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
75%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
17%
6
46%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
6
46%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
3
27%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Пропущено
25
18
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
12%
1
6%
1-15
6
24%
3
17%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
3
12%
8
44%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1
Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1
Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Байя
Коринтианс
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Байя
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
312
311
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|0
|2
|26 - 7
|39
|2.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|3.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|4.
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|5.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|22 - 14
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|7.
|15
|6
|6
|3
|22 - 16
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|20 - 18
|23
|9.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 11
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|13 - 16
|22
|12.
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|14.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|16 - 23
|16
|16.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|17.
|15
|3
|3
|9
|14 - 26
|12
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|0:0
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|4.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|5.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|12.
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|13.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|16.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 5