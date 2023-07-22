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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 16.
Байя
0:0
Второй тайм: 52'
Коринтианс
0'

Ход матча

46'
 
Оливейра Руан
Фагнер Лемос
46'
 
Adson
Жулиано де Паула
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Коринтианс
2.52
3.15
5.00
Все Коэффициенты
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
79
Matheus
Bahia
26
Асеведо
Николас
5
Rezende2
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
7
Ademir
Santos
9
Стум
Эвералдо
12
Кассио
Рамос
4
Жил
Карлос
25
Мендес
Бруно
II
34
Мурильо
Джейсон
23
Фагнер
Лемос
6
Fabio
Santos
IV
5
Вера
Фаусто
20
Жулиано
де
Паула
8
Аугусто
Ренато
18
Matias
Rojas
II
9
Алберто
Юри
Байя
4-4-2
Коринтианс
5-4-1

История личных встреч

Байя
Коринтианс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СB
0:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.53
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

58
96

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thaciano 2 0.13
Стум Эвералдо 2 0.13
Да Силва Кайки 2 0.13
Gabriel Teixeira 2 0.13
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.06
Ademir Santos 1 0.06
Alessandro Vinicius2 1 0.06
Vitor Jacare 1 0.06
Arthur Sales 1 0.06
Соуза Коули 0 0
Ryan Santos 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 6 (1) 0.4
Алберто Юри 2 0.13
Оливейра Руан 2 0.13
Араужо Матеус 1 0.07
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асеведо Николас 5 0
Кану Рубенилсон 3 1
Стум Эвералдо 4 0
Rezende2 2 1
Сисиньо Неусиано 3 0
Ademir Santos 3 0
Vitor Jacare 3 0
Ryan Santos 3 0
Да Силва Кайки 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Габриэл Шавьер 1 0
Danilo XVI 1 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Thaciano 1 0
Alessandro Vinicius2 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 4 0
Фагнер Лемос 4 0
Вера Фаусто 4 0
Роджер 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Мурильо Джейсон 2 0
Кассио Рамос 2 0
Биду 2 0
Рони 1 0
Биро 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Оливейра Руан 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Москардо Габриэль 1 0

Результаты матчей

Байя
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
1
Байя
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Коринтианс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

1
7
Байя
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Коринтианс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
75%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
17%
6
46%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
6
46%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
3
27%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Пропущено

25
18
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
12%
1
6%
1-15
6
24%
3
17%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
3
12%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1
Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1
Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1

Результаты матчей

Байя
Коринтианс

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Байя
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
3
12
1.5
3
11
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
4.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
5.
Сан-Паулу
 0:0 16 7 5 4 22 - 14 26
6.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 2 6 20 - 18 23
9.
Форталеза Сеара
 16 6 5 5 17 - 15 23
10.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 6 4 5 13 - 16 22
12.
Атлетико Минейро
 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Куяба
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
14.
Коринтианс
 0:0 15 4 4 7 12 - 17 16
15.
Сантос
 15 4 4 7 16 - 23 16
16.
Байя
 0:0 16 3 5 8 15 - 23 14
17.
Гойяс
 15 3 3 9 14 - 26 12
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 0:0 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
4.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
5.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
7.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
8.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
9.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 0:0 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 0:0 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 0:0 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 9 - 6 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 0:0 9 2 1 6 5 - 12 7
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 0:0 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Сан-Паулу
 0:0 8 0 5 3 4 - 7 5
17.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
18.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Коринтианс
2.52
3.15
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Байя 0:0 Коринтианс онлайн

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Байя
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