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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 16.
Палмейрас Сан-Паулу
1:1
Второй тайм: 64'
Форталеза Сеара
0'
6' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
1:0
8' Гол
Richard Rios
9' Желтая карточка
Тити
1:1
45' Пенальти
Juan Martin Lucero

Ход матча

6'
 
Marcelo Conceicao
8'
Richard Rios
1:0
9'
 
Тити
45'
1:1
Juan Martin Lucero
46'
Майке Роша
Роша Маркос
 
46'
Менино Габриэль
Жонатан Луис
 
64'
Richard Rios
 
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Форталеза Сеара
2.08
4.47
8.28
Все Коэффициенты
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
27
Richard
Rios
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
40
Жонатан
Луис
10
Рони
III
1
Joao
Ricardo
II
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
88
Саша
Лукас
7
Почеттино
Томас
22
Picachu
17
Jose
Welison
15
Мариньо
9
Juan
Martin
Lucero
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Форталеза Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:0
К
3:0
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

16
1

Голов в среднем за матч

3.2
0.2

Среднее время на гол

28
450

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

20
4

Голов в среднем за матч

2
0.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
225

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 4 0.25
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.25
Endrick 4 0.25
Дуду X 3 0.19
Менино Габриэль 2 0.13
Рони III 2 0.13
Майке Роша 1 0.06
Лопес Хосе Мануэль 1 0.06
Наварро Рафа 1 0.06
Луан Гарсия IV 1 0.06
Мурило Серкейра 1 0.06
Richard Rios 1 0.06
Лопес Брено 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 3 0.19
Moises Vieira 3 0.19
Ромеро Сильвио 2 0.13
Тьяго Гальярдо 2 0.13
Почеттино Томас 2 0.13
Juan Martin Lucero 2 (1) 0.13
Александр Кайо 1 0.06
Эркулес 1 0.06
Tinga I 1 0.06
Bruno Pacheco III 0 0
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 1
Гомес Густаво 4 0
Майке Роша 4 0
Рафаэл Жозе 4 0
Менино Габриэль 4 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Жонатан Луис 2 0
Endrick 2 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Richard Rios 1 0
Vanderlan 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 6 1
Тити 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Jose Welison 2 0
Picachu 2 0
Marcelo Conceicao 2 0
Bruno Pacheco III 2 0
Guilherme dos Santos IX 2 0
Александр Кайо 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Мариньо 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Vinicius3 1 0
Alexandre Caio 1 0
Moises Vieira 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
2
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Форталеза Сеара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

11
10
Палмейрас Сан-Паулу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Форталеза Сеара
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
4
67%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
4
40%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

25
16
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
3
12%
4
25%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
5
20%
8
50%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Фламенго
 0:0 16 8 4 4 27 - 18 28
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 16 6 8 2 26 - 14 26
5.
Сан-Паулу
 15 7 4 4 22 - 14 25
6.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Форталеза Сеара
 1:1 16 6 6 4 17 - 13 24
9.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 2 6 20 - 18 23
10.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 6 4 5 13 - 16 22
12.
Атлетико Минейро
 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Куяба
 15 5 4 6 14 - 17 19
14.
Сантос
 15 4 4 7 16 - 23 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 15 3 4 8 15 - 23 13
17.
Гойяс
 15 3 3 9 14 - 26 12
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Америка Минейро
 0:0 15 2 4 9 16 - 32 10
20.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
4.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
5.
Фламенго
 0:0 8 5 2 1 14 - 4 17
6.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
7.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 8 4 3 1 14 - 8 15
9.
Форталеза Сеара
 1:1 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
17.
Америка Минейро
 0:0 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 9 - 6 12
5.
Фламенго
 0:0 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 1:1 8 2 3 3 7 - 8 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 0:0 8 0 3 5 8 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Форталеза Сеара
2.08
4.47
8.28
Все Коэффициенты
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Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара
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