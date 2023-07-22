Тур: 16.
1:1
Второй тайм: 64'
0'
6' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
1:0
8' ГолRichard Rios
9' Желтая карточкаТити
1:1
45' ПенальтиJuan Martin Lucero
Ход матча
8'
1:0
9'
45'
64'
27
Richard
Rios
40
Жонатан
Луис
10
Рони
III
4
Тити
88
Саша
Лукас
22
Picachu
17
Jose
Welison
15
Мариньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Richard RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
9 Endrick
-
-
37 Кевин IV
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
15 МариньоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 КауанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Romarinho3
-
-
20 Dudu V1
-
25 Vinicius3
-
27 Calebe
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
1
Голов в среднем за матч
3.2
0.2
Среднее время на гол
28
450
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
20
4
Голов в среднем за матч
2
0.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
225
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|4
|0.25
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|0.25
|Endrick
|4
|0.25
|Дуду X
|3
|0.19
|Менино Габриэль
|2
|0.13
|Рони III
|2
|0.13
|Майке Роша
|1
|0.06
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.06
|Наварро Рафа
|1
|0.06
|Луан Гарсия IV
|1
|0.06
|Мурило Серкейра
|1
|0.06
|Richard Rios
|1
|0.06
|Лопес Брено
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Гомес Густаво
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|3
|0.19
|Moises Vieira
|3
|0.19
|Ромеро Сильвио
|2
|0.13
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.13
|Почеттино Томас
|2
|0.13
|Juan Martin Lucero
|2 (1)
|0.13
|Александр Кайо
|1
|0.06
|Эркулес
|1
|0.06
|Tinga I
|1
|0.06
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|1
|Гомес Густаво
|4
|0
|Майке Роша
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Жонатан Луис
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Richard Rios
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|6
|1
|Тити
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|Bruno Pacheco III
|2
|0
|Guilherme dos Santos IX
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Alexandre Caio
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
2
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Форталеза Сеара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
11
10
Палмейрас Сан-Паулу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Форталеза Сеара
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
4
67%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
4
40%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
3
12%
4
25%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
5
20%
8
50%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
43
35
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
44
16
17
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
87
411
312
213
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|0
|2
|26 - 7
|39
|2.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|27 - 18
|28
|3.
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|1:1
|16
|6
|8
|2
|26 - 14
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|22 - 14
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|7.
|15
|6
|6
|3
|22 - 16
|24
|8.
|1:1
|16
|6
|6
|4
|17 - 13
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|20 - 18
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 11
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|13 - 16
|22
|12.
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|14.
|15
|4
|4
|7
|16 - 23
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|16.
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|15
|3
|3
|9
|14 - 26
|12
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|16 - 32
|10
|20.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|4.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|5.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|8.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|9.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|12.
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|17.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|5.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|1:1
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|18.
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|20.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|8 - 18
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 5