Тур: 16.
0'
30' Желтая карточкаКоста Диего
48' Желтая карточкаКафу Жонатан
48' Желтая карточкаКальери Хонатан
0:0
57' Не забитый пенальтиДейверсон Силва
59' Желтая карточкаЛусиано Невес
59' Красная карточкаDorival Junior
1:0
66' ПенальтиClayson
75' Желтая карточкаMarllon
2:0
78' ГолПитта Исидро
87' Желтая карточкаЭрисон
2:1
90' ГолNathan Mendes
90' Желтая карточкаPablo Maia
90'+10
Ход матча
30'
48'
48'
57'
0:0
59'
59'
66'
1:0
73'
75'
78'
2:0
84'
87'
90'
2:1
90'
4
Marllon
20
Рикельме
14
Raniele
29
Clayson
23
Рафаэл
Пирес
8
Luan5
29
Pablo
Maia
32
Пауло
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АллисонЗащитник
-
6 UendelЗащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Иури ФрейтасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
49 ЭрисонНападающий
-
-
-
-
34 Rai Ramos
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Куяба
Сан-Паулу
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|6 (1)
|0.38
|Fernando Sobral
|1
|0.06
|Marllon
|1
|0.06
|Рикельме
|1
|0.06
|Денилсон Невес
|1
|0.06
|Matheusinho
|1
|0.06
|Роналд
|1
|0.06
|Питта Исидро
|1
|0.06
|Raniele
|1
|0.06
|Clayson
|1 (1)
|0.06
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|0.38
|Лусиано Невес
|4
|0.25
|David VI
|2
|0.13
|Пауло Маркос
|2
|0.13
|Pablo Maia
|2
|0.13
|Michel Araujo
|1
|0.06
|Rodrigo Nestor
|1
|0.06
|Пато Алешандре
|1
|0.06
|Жуан Бланко
|1
|0.06
|Невес Габриэль
|1
|0.06
|Lucas Beraldo
|1
|0.06
|Nathan Mendes
|1
|0.06
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Эрисон
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|5
|0
|Antonio Oliveira
|3
|1
|Marllon
|4
|0
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Филипе Аугусто
|2
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Эмпереур Алан
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Роналд
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Maia
|3
|1
|Невес Габриэль
|4
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|1
|Кальери Хонатан
|3
|0
|David VI
|3
|0
|Лусиано Невес
|3
|0
|Dorival Junior
|1
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Caio Paulista
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Rodrigo Huendra
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Эрисон
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сан-Паулу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
6
Куяба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
18
Куяба
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сан-Паулу
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
10
24
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
2
33%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
6
18
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
22%
16-30
2
33%
3
17%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
8
44%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
4
25%
2
8%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
10
42%
76-90
Пропущено
18
15
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
28%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
6
33%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0
Результаты матчей
Куяба
Сан-Паулу
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Куяба
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
62
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
313
610
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|0
|2
|26 - 7
|39
|2.
|1:0
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|7.
|15
|6
|6
|3
|22 - 16
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|20 - 18
|23
|9.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 11
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|13 - 16
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|13.
|0:1
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|16 - 23
|16
|16.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|17.
|15
|3
|3
|9
|14 - 26
|12
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|6.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|12.
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 5