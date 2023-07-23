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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 16.
Куяба
2:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
30' Желтая карточка
Коста Диего
48' Желтая карточка
Кафу Жонатан
48' Желтая карточка
Кальери Хонатан
0:0
57' Не забитый пенальти
Дейверсон Силва
59' Желтая карточка
Лусиано Невес
59' Красная карточка
Dorival Junior
1:0
66' Пенальти
Clayson
75' Желтая карточка
Marllon
2:0
78' Гол
Питта Исидро
87' Желтая карточка
Эрисон
2:1
90' Гол
Nathan Mendes
90' Желтая карточка
Pablo Maia
90'+10
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
88
Fernando
Sobral
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
29
Clayson
23
Рафаэл
Пирес
45
Nathan
Mendes
5
Арболеда
Роберт
4
Коста
Диего
38
Caio
Paulista
8
Luan5
29
Pablo
Maia
11
Rodrigo
Nestor
27
Wellington
Rato
32
Пауло
Маркос
9
Кальери
Хонатан
Куяба
4-3-3
Сан-Паулу
4-5-1

История личных встреч

Куяба
Сан-Паулу

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 6 (1) 0.38
Fernando Sobral 1 0.06
Marllon 1 0.06
Рикельме 1 0.06
Денилсон Невес 1 0.06
Matheusinho 1 0.06
Роналд 1 0.06
Питта Исидро 1 0.06
Raniele 1 0.06
Clayson 1 (1) 0.06
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Эмпереур Алан 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 6 (1) 0.38
Лусиано Невес 4 0.25
David VI 2 0.13
Пауло Маркос 2 0.13
Pablo Maia 2 0.13
Michel Araujo 1 0.06
Rodrigo Nestor 1 0.06
Пато Алешандре 1 0.06
Жуан Бланко 1 0.06
Невес Габриэль 1 0.06
Lucas Beraldo 1 0.06
Nathan Mendes 1 0.06
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Эрисон 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 5 0
Antonio Oliveira 3 1
Marllon 4 0
Дейверсон Силва 4 0
Филипе Аугусто 2 1
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Эмпереур Алан 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Matheusinho 3 0
Fernando Sobral 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Raniele 3 0
Роналд 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 3 1
Невес Габриэль 4 0
Rodrigo Nestor 2 1
Кальери Хонатан 3 0
David VI 3 0
Лусиано Невес 3 0
Dorival Junior 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Alisson II 2 0
Michel Araujo 2 0
Patryck 2 0
Caio Paulista 2 0
Alan Franco1 2 0
Rai Ramos 2 0
Wellington Rato 2 0
Rodrigo Huendra 2 0
Коста Диего 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Эрисон 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Nathan Mendes 1 0

Результаты матчей

Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сан-Паулу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
6
Куяба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
18
Куяба
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сан-Паулу
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

10
24

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
2
33%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
22%
16-30
2
33%
3
17%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
8
44%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
4
25%
2
8%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
10
42%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
28%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
6
33%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0

Результаты матчей

Куяба
Сан-Паулу

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Куяба
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
6
10
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Гремио
 1:0 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 2 6 20 - 18 23
9.
Форталеза Сеара
 16 6 5 5 17 - 15 23
10.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 6 4 5 13 - 16 22
12.
Куяба
 16 6 4 6 16 - 18 22
13.
Атлетико Минейро
 0:1 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Коринтианс
 15 4 4 7 12 - 17 16
15.
Сантос
 15 4 4 7 16 - 23 16
16.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
17.
Гойяс
 15 3 3 9 14 - 26 12
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Гремио
 1:0 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
5.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
6.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
8.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
9.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 0:1 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
18.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 0:1 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 1:0 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
18.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
Весь список
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Коста Диего получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Куяба 2:1 Сан-Паулу онлайн

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