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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Монзуль Екатерина
Нидерланды (жен)
1:0
Перерыв
Португалия (жен)

Ход матча

13'
Ван Дер Грахт Стефани
(Спице Шерида)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 203 Количество передач 152
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды (жен)
Ничья
Португалия (жен)
1.51
9.20
6.60
Все Коэффициенты
1
Ван
Домселар
Дафна
8
Спице
Шерида
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
14
Грунен
Джеки
17
Пелова
Виктория
6
Роорд
Джилл
10
Ван
Де
Донк
Даниэль
22
Бругтс
Эсме
7
Бееренстайн
Линет
11
Мартенс
Лиеке
1
Перейра
Инеш
9
Боржеш
Ана
15
Кошта
Кароле
19
Гомеш
Диана
2
Армаду
Катарина
11
Пинту
Татьяна
14
Силва
Долореш
13
Пинту
Фатима
8
Нортон
Андрея
10
Силва
Жессика
16
Силва
Диана
Нидерланды (жен)
Португалия (жен)

История личных встреч

Нидерланды (жен)
Португалия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧЕ(
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дер Грахт Стефани 1 1
Спице Шерида 0 0
Португалия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Нидерланды (жен)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0
Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - Кипр (жен) 12:0 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 3:1
Португалия (жен)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Португалия (жен) - Украина (жен) 2:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Уэльс (жен) 1:1 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2
Португалия (жен) - Камерун (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Португалия (жен) - Исландия (жен) 4:1 Португалия (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Португалия (жен) - Турция (жен) 4:0 Сербия (жен) - Португалия (жен) 1:2 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Болгария (жен) 3:0 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США (жен)
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Нидерланды (жен)
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Португалия (жен)
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Вьетнам (жен)
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Япония (жен) Эндо Юн 1 (1)
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список

Топ нарушителей
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
ЮАР (жен) Джейн Рефилое 1
Швейцария (жен) Мариц Ноэлль 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды (жен)
    Ничья
    Португалия (жен)
    1.51
    9.20
    6.60
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    Где смотреть матч Нидерланды (жен) 1:0 Португалия (жен) онлайн

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