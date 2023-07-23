Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Силва Жессика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Спице Шерида выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Бругтс Эсме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Бееренстайн Линет нанес удар головой, но Ines Pereira спокойно отбил мяч.

39' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бругтс Эсме не смог попасть в створ ударом издали

37' Мартенс Лиеке бьет издали, но Ines Pereira ловит мяч в руки

36' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Пелова Виктория выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хорошо играет на выходе Ван Домселар Дафна - мяч в ее руках

33' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Де Донк Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Ван Де Донк Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Силва Долореш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Фатима получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Боржеш Ана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Команда Нидерланды (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Нидерланды (жен)

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нидерланды (жен)

12' Мартенс Лиеке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Армаду Катарина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Боржеш Ана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хорошо играет на выходе Перейра Инеш - мяч в ее руках

4' Роорд Джилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Роорд Джилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бругтс Эсме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Роорд Джилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Пинту Фатима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Нортон Андрея выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре