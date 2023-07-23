Тур: 1. Стадион: Dunedin Stadium. Главный судья: Монзуль Екатерина
1:0
Перерыв
Ход матча
13'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
203 Количество передач 152
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Грунен
Джеки
22
Бругтс
Эсме
15
Кошта
Кароле
19
Гомеш
Диана
13
Пинту
Фатима
16
Силва
Диана
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Грунен ДжекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бругтс ЭсмеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Коп ЛизеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Янсен РенатеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонкер Андрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кошта КаролеЗащитник
-
19 Гомеш ДианаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пинту ФатимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Силва ДианаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кошта РутеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Капета АнаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Ana Rute
-
17 Ana Seica
-
Главный тренер: Нету Франсиску
История личных встреч
Нидерланды (жен)
Португалия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дер Грахт Стефани
|1
|1
|Спице Шерида
|0
|0
Португалия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Нидерланды (жен)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0
Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - Кипр (жен) 12:0 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 3:1
Португалия (жен)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Португалия (жен) - Украина (жен) 2:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Уэльс (жен) 1:1 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2
Португалия (жен) - Камерун (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Португалия (жен) - Исландия (жен) 4:1 Португалия (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Португалия (жен) - Турция (жен) 4:0 Сербия (жен) - Португалия (жен) 1:2 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Болгария (жен) 3:0 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|2
|Япония (жен)
|Mina Tanaka
|1 (1)
|Япония (жен)
|Эндо Юн
|1 (1)
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|ЮАР (жен)
|Джейн Рефилое
|1
|Швейцария (жен)
|Мариц Ноэлль
|1