Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Мартенс Лиеке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Боржеш Ана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Бееренстайн Линет получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Бееренстайн Линет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Гомеш Диана - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Пинту Фатима не смог попасть в створ ударом издали

82' Хорошая попытка от Энкарнасау Телма , был неплохой удар, но вратарь спас

82' Энкарнасау Телма создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Силва Жессика создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Гомеш Диана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Де Донк Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Ван Де Донк Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Пинту Фатима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Пинту Татьяна создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Пинту Татьяна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хорошая попытка от Бееренстайн Линет , был неплохой удар, но вратарь спас

61' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Грунен Джеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Янссен Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Силва Жессика получил желтую карточку от судьи

56' Грунен Джеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Силва Жессика создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Пинту Татьяна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Грунен Джеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Бееренстайн Линет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Силва Диана получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Силва Диана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.