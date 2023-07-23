  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 11991 Главный судья: Монзуль Екатерина
Нидерланды (жен)
1:0
Конец матча
Португалия (жен)
0'
1:0
13' Гол
Ван Дер Грахт Стефани
56' Желтая карточка
Силва Жессика
78' Желтая карточка
Ван Де Донк Даниэль
84' Желтая карточка
Гомеш Диана
90'+7

Ход матча

13'
Ван Дер Грахт Стефани
(Спице Шерида)
1:0
56'
 
Силва Жессика
67'
 
Назарет Франсишка
Силва Долореш
78'
Ван Де Донк Даниэль
 
78'
 
Ясинту Андрея
Нортон Андрея
78'
 
Алвеш Лучия
Армаду Катарина
78'
 
Энкарнасау Телма
Силва Диана
80'
Эгуррола Дамарис
Ван Де Донк Даниэль
 
84'
 
Гомеш Диана
87'
Katja Snoeijs
Бееренстайн Линет
 
90'
Каспарий Керстин
Пелова Виктория
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 407 Количество передач 325
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ван
Домселар
Дафна
8
Спице
Шерида
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
14
Грунен
Джеки
17
Пелова
Виктория
6
Роорд
Джилл
10
Ван
Де
Донк
Даниэль
22
Бругтс
Эсме
7
Бееренстайн
Линет
11
Мартенс
Лиеке
1
Перейра
Инеш
9
Боржеш
Ана
15
Кошта
Кароле
19
Гомеш
Диана
2
Армаду
Катарина
11
Пинту
Татьяна
14
Силва
Долореш
13
Пинту
Фатима
8
Нортон
Андрея
10
Силва
Жессика
16
Силва
Диана
Нидерланды (жен)
Португалия (жен)

История личных встреч

Нидерланды (жен)
Португалия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧЕ(
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дер Грахт Стефани 1 1
Спице Шерида 0 0
Португалия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нидерланды (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Донк Даниэль 1 0
Португалия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Жессика 1 0
Гомеш Диана 1 0

Результаты матчей

Нидерланды (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Португалия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Нидерланды (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Португалия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды (жен)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0
Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - Кипр (жен) 12:0 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 3:1
Португалия (жен)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Португалия (жен) - Украина (жен) 2:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Уэльс (жен) 1:1 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2
Португалия (жен) - Камерун (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Португалия (жен) - Исландия (жен) 4:1 Португалия (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Португалия (жен) - Турция (жен) 4:0 Сербия (жен) - Португалия (жен) 1:2 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Болгария (жен) 3:0 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4

Результаты матчей

Нидерланды (жен)
Португалия (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нидерланды (жен)
Португалия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США (жен)
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Нидерланды (жен)
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Португалия (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Вьетнам (жен)
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Япония (жен) Эндо Юн 1 (1)
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список

Топ нарушителей
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
ЮАР (жен) Джейн Рефилое 1
Швейцария (жен) Мариц Ноэлль 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dunedin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Нидерланды (жен) 1:0 Португалия (жен) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     