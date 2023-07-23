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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 15.
Утсиктенс
0:0
Перерыв
Йёнчёпинг
0'
25' Красная карточка
Arvid Eriksson
33' Желтая карточка
Lucas Hedlund

Ход матча

25'
 
Arvid Eriksson
33'
Lucas Hedlund
 
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Йёнчёпинг
2.37
3.50
7.50
Все Коэффициенты
30
Хадая
Элиас
5
Мукийби
Рональд
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
23
Пекальски
Иво
22
Predrag
Randjelovic
II
99
Emir
Bosnic
9
Lucas
Hedlund
11
Edin
Hamidovic
1
Нильссон
Александр
19
Ламин
Адам
Бен
15
Arvid
Eriksson
4
Маннс
Йеспер
11
Flamur
Dzelili
8
Адриан
Самуэль
6
August
Karlin
7
Моенза
Малкольм
10
Бук
Робин
9
Сильверхолт
Тейлор
24
Николич
Марко
Утсиктенс
3-5-2
Йёнчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Утсиктенс
Йёнчёпинг

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
5:2
К
2:3
С
5:2
С
1:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

34
45

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 8 0.53
Albin Skoglund 4 0.27
Erik Westermark 3 0.2
Wilhelm Nilsson 2 0.13
Allan Mohideen 2 0.13
Мартинссон Фредрик 2 0.13
Erik Gunnarsson2 2 0.13
Бом Карл 1 0.07
Ландстен Карл 1 0.07
Emir Bosnic 1 0.07
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Sebastian Lagerlund 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 8 0.53
Бук Робин 7 (1) 0.47
Сильверхолт Тейлор 3 0.2
Николич Марко 2 0.13
August Karlin 2 0.13
Моенза Малкольм 1 0.07
Flamur Dzelili 1 0.07
Торссон Антон 1 0.07
Маннс Йеспер 1 0.07
Страндсатер Даниэль 1 0.07
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Albin Skoglund 6 0
Wilhelm Nilsson 4 1
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Брандт Йеспер 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Lucas Hedlund 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Мартинссон Фредрик 3 0
Хадая Элиас 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Allan Mohideen 1 0
Emir Bosnic 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 4 0
Arvid Eriksson 2 1
Ламин Адам Бен 1 1
Нильссон Александр 2 0
Маннс Йеспер 2 0
Бук Робин 2 0
Адриан Самуэль 2 0
August Karlin 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Йёнчёпинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
11
Утсиктенс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

12
12
Утсиктенс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Йёнчёпинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

13
23

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
2
17%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
6
50%
5
28%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
2
17%
1
6%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
4
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

27
30
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
1
4%
5
17%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
9
33%
6
20%
46-60
5
19%
6
20%
61-75
4
15%
3
10%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
20%
2
11%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вастерас СК - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0
Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2
Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0

Результаты матчей

Утсиктенс
Йёнчёпинг

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
6
2
2
4
2.5
2
6
2
4
3.5
1
7
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
2
2
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
10
4
4
10
2.5
4
10
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 15 10 3 2 27 - 10 33
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 14 7 4 3 21 - 9 25
5.
Йёнчёпинг
 0:0 15 6 7 2 28 - 21 25
6.
Браге
 14 6 2 6 18 - 20 20
7.
Эстерсунд
 15 5 5 5 22 - 18 20
8.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
9.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Треллеборг
 14 5 2 7 18 - 24 17
11.
Сирианска Эскильстуна
 15 4 5 6 12 - 19 17
12.
Сундсвалль
 16 5 2 9 20 - 32 17
13.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 15 - 22 14
16.
Сковде АИК
 15 2 4 9 12 - 25 10
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 7 5 1 1 15 - 5 16
2.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Йёнчёпинг
 0:0 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
5.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
ГАИС
 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
13.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 3 2 5 - 5 9
15.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Йёнчёпинг
 0:0 7 1 6 0 12 - 11 9
7.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
8.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
11.
Треллеборг
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Сковде АИК Elias Lindell 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
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    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Lucas Hedlund получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    УДАЛЕНИЕ! - Arvid Eriksson увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Йёнчёпинг
2.37
3.50
7.50
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