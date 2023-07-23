Тур: 15.
Ход матча
25'
33'
30
Хадая
Элиас
99
Emir
Bosnic
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Emir BosnicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
29 Lukas Lehto
-
15 Ihab Naser
-
17 Mark Gorgos
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
Утсиктенс
Йёнчёпинг
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.6
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
34
45
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|8
|0.53
|Albin Skoglund
|4
|0.27
|Erik Westermark
|3
|0.2
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.13
|Allan Mohideen
|2
|0.13
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.13
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.13
|Бом Карл
|1
|0.07
|Ландстен Карл
|1
|0.07
|Emir Bosnic
|1
|0.07
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pashang Abdulla
|8
|0.53
|Бук Робин
|7 (1)
|0.47
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0.2
|Николич Марко
|2
|0.13
|August Karlin
|2
|0.13
|Моенза Малкольм
|1
|0.07
|Flamur Dzelili
|1
|0.07
|Торссон Антон
|1
|0.07
|Маннс Йеспер
|1
|0.07
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.07
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Albin Skoglund
|6
|0
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Мартинссон Фредрик
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Emir Bosnic
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|4
|0
|Arvid Eriksson
|2
|1
|Ламин Адам Бен
|1
|1
|Нильссон Александр
|2
|0
|Маннс Йеспер
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Адриан Самуэль
|2
|0
|August Karlin
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Йёнчёпинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
11
Утсиктенс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
12
12
Утсиктенс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Йёнчёпинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
13
23
Голы по времени матча
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
2
17%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
6
50%
5
28%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
2
17%
1
6%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
4
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
27
30
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
1
4%
5
17%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
9
33%
6
20%
46-60
5
19%
6
20%
61-75
4
15%
3
10%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
20%
2
11%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вастерас СК - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0
Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2
Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0
Результаты матчей
Утсиктенс
Йёнчёпинг
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
62
24
26
24
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
42
26
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
77
104
410
410
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|27 - 10
|33
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|21 - 9
|25
|5.
|0:0
|15
|6
|7
|2
|28 - 21
|25
|6.
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|22 - 18
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|9.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|10.
|14
|5
|2
|7
|18 - 24
|17
|11.
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|12.
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|13.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|16.
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|12.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|0:0
|7
|1
|6
|0
|12 - 11
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4