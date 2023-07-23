Тур: 18. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Jingyuan Jin
1:1
Первый тайм: 24'
0'
4' Желтая карточкаYongjia Li
1:0
5' ГолЯкубу Абдул-Азиз
1:1
17' ГолДугалич Раде
20' Желтая карточкаWei Wang
Ход матча
4'
5'
17'
1:1
20'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
23
Хан
Жэнь
17
Chen
Yuhao
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
24
Liuyu
Duan
26
Го
Цюаньбо
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
23
Wei
Cui
III
16
Чао-Шэн
Ян
19
Yilin
Yang
12
Инь
Цуняо
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
17 Chen YuhaoЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
24 Liuyu DuanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
1 Fei Wu
-
2 Yang Li3
-
-
28 Denny Wang
-
40 Zhang Hui
-
37 Zixi Min
-
-
32 Haidong Lu
-
34 Zihao Xia
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
- Запасные игроки
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 Sijie Zhang
-
-
37 Guokang Chen
-
28 Daogang Yao
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|8 (1)
|0.44
|Ademilson
|4 (1)
|0.22
|Qianglong Tao
|3
|0.17
|Се Пэнфэй
|2
|0.11
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.11
|Давидсон
|2 (1)
|0.11
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.11
|Yang Li3
|2
|0.11
|Dinghao Yan
|1
|0.06
|Станчу Николае
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.22
|Дугалич Раде
|3
|0.17
|Инь Цуняо
|3
|0.17
|Rodrigo Henrique
|3
|0.17
|Chugui Ye
|2
|0.11
|Конраад Тайрон
|2
|0.11
|Zhechao Chen
|2
|0.11
|Хунбо Инь
|1
|0.06
|Yihu Yang
|1
|0.06
|Liang Shi
|1
|0.06
|Ximing Pan
|1
|0.06
|Yongjia Li
|1
|0.06
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Косович Небойша
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Tze-Nam Yue
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Чао Хэ
|3
|0
|Хан Жэнь
|1
|1
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|5
|0
|Liang Shi
|4
|0
|Ximing Pan
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Jie Chen
|3
|0
|Tze-Nam Yue
|3
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Конраад Тайрон
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Wei Wang
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
8
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Мэйчжоу Хакка
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
17
8
Ухань Три Таунс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Мэйчжоу Хакка
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
21
16
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
3
50%
2
17%
76-90
Пропущено
9
18
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
4
44%
6
33%
61-75
2
22%
5
28%
76-90
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
2
10%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
6
30%
4
36%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
1
9%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
46%
76-90
Забито
26
23
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
2
8%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
8
31%
6
26%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
4
15%
2
9%
61-75
7
27%
3
13%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 17
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
2
11%
7
23%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
6
32%
6
19%
61-75
4
21%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
36
37
18
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
611
710
413
314
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|35 - 14
|43
|2.
|18
|10
|5
|3
|20 - 14
|35
|3.
|18
|9
|6
|3
|30 - 19
|33
|4.
|18
|7
|8
|3
|28 - 17
|29
|5.
|18
|6
|11
|1
|25 - 19
|29
|6.
|18
|7
|7
|4
|32 - 23
|28
|7.
|18
|7
|5
|6
|31 - 30
|26
|8.
|18
|7
|4
|7
|27 - 25
|25
|9.
|1:1
|18
|5
|10
|3
|27 - 20
|25
|10.
|18
|5
|6
|7
|21 - 29
|21
|11.
|1:1
|18
|4
|5
|9
|25 - 31
|17
|12.
|18
|4
|4
|10
|22 - 24
|16
|13.
|18
|3
|7
|8
|14 - 22
|16
|14.
|18
|2
|8
|8
|14 - 24
|14
|15.
|18
|3
|3
|12
|18 - 48
|12
|16.
|18
|1
|9
|8
|14 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|6.
|9
|5
|0
|4
|14 - 11
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|17 - 15
|15
|8.
|9
|3
|6
|0
|15 - 12
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|12.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|1:1
|8
|1
|6
|1
|8 - 9
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|2.
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|3.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|6.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|11.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|9
|0
|3
|6
|6 - 15
|3
|15.
|8
|0
|2
|6
|7 - 27
|2
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 15
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|11 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (3)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2