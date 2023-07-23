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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Ухань Три Таунс
1:1
Первый тайм: 24'
Мэйчжоу Хакка
0'
4' Желтая карточка
Yongjia Li
1:0
5' Гол
Якубу Абдул-Азиз
1:1
17' Гол
Дугалич Раде
20' Желтая карточка
Wei Wang

Ход матча

4'
 
Yongjia Li
5'
Якубу Абдул-Азиз
(Станчу Николае)
1:0
17'
1:1
Дугалич Раде
(Wei Cui III)
20'
 
Wei Wang

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Мэйчжоу Хакка
1.35
9.00
9.80
Все Коэффициенты
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
3
Сантос
Уоллес
23
Хан
Жэнь
17
Chen
Yuhao
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
24
Liuyu
Duan
29
Qianglong
Tao
9
Якубу
Абдул-Азиз
26
Го
Цюаньбо
21
Wei
Wang
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
23
Wei
Cui
III
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
12
Инь
Цуняо
Ухань Три Таунс
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2
С
3:0
С
1:2
ПЛК
1:0
ПЛК
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 8 (1) 0.44
Ademilson 4 (1) 0.22
Qianglong Tao 3 0.17
Се Пэнфэй 2 0.11
Вэй Ши-Хао 2 0.11
Давидсон 2 (1) 0.11
Ханьвэнь Дэн 2 0.11
Yang Li3 2 0.11
Dinghao Yan 1 0.06
Станчу Николае 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 4 0.22
Дугалич Раде 3 0.17
Инь Цуняо 3 0.17
Rodrigo Henrique 3 0.17
Chugui Ye 2 0.11
Конраад Тайрон 2 0.11
Zhechao Chen 2 0.11
Хунбо Инь 1 0.06
Yihu Yang 1 0.06
Liang Shi 1 0.06
Ximing Pan 1 0.06
Yongjia Li 1 0.06
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Косович Небойша 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Tze-Nam Yue 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Имин Лю 3 0
Чао Хэ 3 0
Хан Жэнь 1 1
Вэй Ши-Хао 1 1
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Давидсон 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 5 0
Liang Shi 4 0
Ximing Pan 4 0
Junjian Liao 4 0
Jie Chen 3 0
Tze-Nam Yue 3 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Конраад Тайрон 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Wei Wang 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
8
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Мэйчжоу Хакка
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

17
8
Ухань Три Таунс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Мэйчжоу Хакка
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

21
16

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
3
50%
2
17%
76-90

Пропущено

9
18
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
4
44%
6
33%
61-75
2
22%
5
28%
76-90

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
2
10%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
6
30%
4
36%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
1
9%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
46%
76-90

Забито

26
23
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
2
8%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
8
31%
6
26%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
4
15%
2
9%
61-75
7
27%
3
13%
76-90

Пропущено

19
31
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 17
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
2
11%
7
23%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
6
32%
6
19%
61-75
4
21%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
3
6
3
7
2.5
1
8
1
9
3.5
1
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
7
10
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 18 10 5 3 20 - 14 35
3.
Ченду Беттер Сити
 18 9 6 3 30 - 19 33
4.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чанчунь Ятай
 18 7 5 6 31 - 30 26
8.
Чжэцзян Профессионал
 18 7 4 7 27 - 25 25
9.
Ухань Три Таунс
 1:1 18 5 10 3 27 - 20 25
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Мэйчжоу Хакка
 1:1 18 4 5 9 25 - 31 17
12.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
16.
Далянь Ифан
 18 1 9 8 14 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 10 6 3 1 18 - 10 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
7.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
8.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 1:1 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Ухань Три Таунс
 1:1 8 1 6 1 8 - 9 9
16.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 1:1 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 1:1 10 1 4 5 13 - 19 7
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 9 0 3 6 6 - 15 3
15.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
16.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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    Лучшие коэффициенты
    Ухань Три Таунс
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    1.35
    9.00
    9.80
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