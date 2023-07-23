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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Ухань Три Таунс
2:1
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
4' Желтая карточка
Yongjia Li
1:0
5' Гол
Якубу Абдул-Азиз
1:1
17' Гол
Дугалич Раде
20' Желтая карточка
Wei Wang
34' Желтая карточка
Хан Жэнь
42' Желтая карточка
Ximing Pan
55' Желтая карточка
Liuyu Duan
2:1
71' Гол
Якубу Абдул-Азиз
89' Желтая карточка
Junfeng Li
90'+5

Ход матча

4'
 
Yongjia Li
5'
Якубу Абдул-Азиз
(Станчу Николае)
1:0
17'
1:1
Дугалич Раде
(Wei Cui III)
20'
 
Wei Wang
34'
Хан Жэнь
 
42'
 
Ximing Pan
46'
 
Junfeng Li
Wei Wang
46'
 
Косович Небойша
Yongjia Li
55'
Liuyu Duan
 
65'
Dinghao Yan
Liuyu Duan
 
65'
Xiaobin Zhang II
Qianglong Tao
 
67'
 
Конраад Тайрон
Инь Цуняо
67'
 
Junjie Wen
Дугалич Раде
71'
Якубу Абдул-Азиз
(Dinghao Yan)
2:1
73'
Jing Luo
Се Пэнфэй
 
74'
Denny Wang
Chen Yuhao
 
79'
 
Sijie Zhang
Ximing Pan
81'
Zhang Hui
Чао Хэ
 
89'
 
Junfeng Li

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 485 Количество передач 335
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
3
Сантос
Уоллес
23
Хан
Жэнь
17
Chen
Yuhao
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
24
Liuyu
Duan
29
Qianglong
Tao
9
Якубу
Абдул-Азиз
26
Го
Цюаньбо
21
Wei
Wang
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
23
Wei
Cui
III
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
12
Инь
Цуняо
Ухань Три Таунс
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2
С
3:0
С
1:2
ПЛК
1:0
ПЛК
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 9 (1) 0.5
Ademilson 4 (1) 0.22
Qianglong Tao 3 0.17
Се Пэнфэй 2 0.11
Вэй Ши-Хао 2 0.11
Давидсон 2 (1) 0.11
Ханьвэнь Дэн 2 0.11
Yang Li3 2 0.11
Dinghao Yan 1 0.06
Станчу Николае 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 4 0.22
Дугалич Раде 3 0.17
Инь Цуняо 3 0.17
Rodrigo Henrique 3 0.17
Chugui Ye 2 0.11
Конраад Тайрон 2 0.11
Zhechao Chen 2 0.11
Хунбо Инь 1 0.06
Yihu Yang 1 0.06
Liang Shi 1 0.06
Ximing Pan 1 0.06
Yongjia Li 1 0.06
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Косович Небойша 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Tze-Nam Yue 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Хан Жэнь 2 1
Имин Лю 3 0
Чао Хэ 3 0
Вэй Ши-Хао 1 1
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Давидсон 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 5 0
Ximing Pan 5 0
Liang Shi 4 0
Junjian Liao 4 0
Jie Chen 3 0
Tze-Nam Yue 3 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Конраад Тайрон 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
9
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Мэйчжоу Хакка
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

17
8
Ухань Три Таунс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Мэйчжоу Хакка
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

21
17

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
4
40%
7
35%
61-75
2
20%
5
25%
76-90

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
2
10%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
6
30%
4
36%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
1
9%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
46%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
11%
4
17%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
8
29%
6
25%
31-45
4
14%
5
21%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
7
25%
3
13%
76-90

Пропущено

20
33
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
3
15%
1
3%
1-15
4
20%
3
9%
16-30
2
10%
7
21%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
6
30%
7
21%
61-75
4
20%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 33%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
3
7
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
7
11
4
14
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 18 10 5 3 20 - 14 35
3.
Ченду Беттер Сити
 18 9 6 3 30 - 19 33
4.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
8.
Чанчунь Ятай
 18 7 5 6 31 - 30 26
9.
Чжэцзян Профессионал
 18 7 4 7 27 - 25 25
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
12.
Мэйчжоу Хакка
 18 4 4 10 25 - 32 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
16.
Далянь Ифан
 18 1 9 8 14 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 10 6 3 1 18 - 10 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
7.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
8.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
12.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 9 0 3 6 6 - 15 3
15.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
16.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (3)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 9
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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