Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
21' Желтая карточкаДжалу Бубакар
0:1
32' ГолНгамба Альваро
68' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
75' Желтая карточкаКунингас Микко
Ход матча
21'
32'
75'
10
Вирта
Эмели
17
Сид
Робин
9
De
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Irfan Sadik
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Лахти
Мариехамн
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
45 матчей
40%
31.1%
28.9%
18 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
12 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
20 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
37
Голов в среднем за матч
1.53
1.42
Среднее время на гол
58
63
Всего голов
40
20
Голов в среднем за матч
1.54
1.05
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
69
57
Голов в среднем за матч
1.53
1.27
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
58
71
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|4
|0.27
|Matheus Alves I
|3 (1)
|0.2
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.13
|Tommi Jaentti
|2
|0.13
|Julius Tauriainen
|1
|0.07
|Onni Hanninen
|1
|0.07
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сумусало Микко
|2
|0.13
|Нгуекам Ариэль
|2 (1)
|0.13
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.13
|Лахти Тими
|2
|0.13
|Нгамба Альваро
|2
|0.13
|Анини Самуэль
|1
|0.06
|De
|1
|0.06
|Сид Робин
|1
|0.06
|Сьорос Рику
|1
|0.06
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|7
|0
|Кабаши Ариан
|5
|0
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|Кунингас Микко
|4
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Marin Ljubic
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|7
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|3
|1
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Нгуекам Ариэль
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Нгамба Альваро
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Мариехамн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
6
Лахти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мариехамн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
6
3
Лахти
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Мариехамн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
5
56%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
2
18%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Пропущено
20
21
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
5
25%
5
24%
31-45
3
15%
7
33%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
2
10%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0
Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1
Мариехамн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0
КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0
Результаты матчей
Лахти
Мариехамн
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Лахти
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
44
15
26
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
61
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
105
311
312
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|21 - 10
|35
|2.
|17
|10
|2
|5
|22 - 11
|32
|3.
|17
|8
|7
|2
|25 - 12
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|28 - 24
|30
|5.
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|6.
|15
|5
|4
|6
|20 - 23
|19
|7.
|16
|5
|3
|8
|15 - 18
|18
|8.
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|9.
|16
|3
|8
|5
|14 - 15
|17
|10.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|11.
|1:0
|16
|3
|5
|8
|14 - 21
|14
|12.
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|2.
|8
|6
|1
|1
|10 - 7
|19
|3.
|9
|5
|0
|4
|10 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|8 - 6
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|10.
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|11.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|12.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|11 - 3
|16
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|6.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|8.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|12.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6