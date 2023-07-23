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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
0:2
Конец матча
Мариехамн
0'
21' Желтая карточка
Джалу Бубакар
0:1
32' Гол
Нгамба Альваро
68' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
75' Желтая карточка
Кунингас Микко
0:2
90' Гол в свои ворота
Шимунович Лука
90'+3
1
Marin
Ljubic
3
Коскипало
Даниэль
33
Шимунович
Лука
2
Кабаши
Ариан
27
Пеннинкангас
Теему
10
Вирта
Эмели
6
Samuel
Pasanen
5
Джалу
Бубакар
24
Leon
Krekovic
9
Matheus
Alves
I
7
Зекири
Альтин
81
Хенрикссон
Элмо
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
23
Сумусало
Микко
22
Гранлунд Альбин
4
Daniel
Enqvist
17
Сид
Робин
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
8
Нгамба
Альваро
10
Хопкатт
Джейми
9
De
Лахти
Мариехамн

История личных встреч

Лахти
Мариехамн

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

45 матчей

40%
31.1%
28.9%
18 побед 14 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
12 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
20 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

В
2:3
В
6:0
В
0:2
В
0:0
В
0:3
В
1:1
В
0:3
В
3:1
В
2:2
В
0:1
В
0:1
К
3:1
К
1:0
В
3:0
В
2:0
В
1:2
В
0:1
В
6:2
В
0:2
В
0:2
В
1:1
В
3:0
К
1:2
КЛ
2:2
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
0:1
В
0:0
В
5:1
В
2:1
В
2:2
В
2:2
В
2:0
В
2:0
В
1:1
В
2:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
1:1
КЛ
3:3
В
2:1
В
0:1
КЛ
3:4

Голы

Всего голов

29
37

Голов в среднем за матч

1.53
1.42

Среднее время на гол

58
63

Всего голов

40
20

Голов в среднем за матч

1.54
1.05

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

69
57

Голов в среднем за матч

1.53
1.27

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

58
71

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 4 0.27
Matheus Alves I 3 (1) 0.2
Пирттийоки Юхо 2 0.13
Tommi Jaentti 2 0.13
Julius Tauriainen 1 0.07
Onni Hanninen 1 0.07
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сумусало Микко 2 0.13
Нгуекам Ариэль 2 (1) 0.13
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.13
Лахти Тими 2 0.13
Нгамба Альваро 2 0.13
Анини Самуэль 1 0.06
De 1 0.06
Сид Робин 1 0.06
Сьорос Рику 1 0.06
Гранлунд Альбин 0 0
Ндом Али 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 7 0
Кунингас Микко 5 0
Кабаши Ариан 5 0
Пеннинкангас Теему 4 0
Зекири Альтин 4 0
Клинга Матти 2 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Marin Ljubic 1 0
Samuel Pasanen 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 7 1
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 3 1
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Нгуекам Ариэль 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Анини Самуэль 2 0
Хенрикссон Элмо 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Нгамба Альваро 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Лахти
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Мариехамн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
6
Лахти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

6
3
Лахти
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Мариехамн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

13
9

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
5
50%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
2
18%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Пропущено

21
22
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
6
29%
5
23%
31-45
3
14%
7
32%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
2
10%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0
Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1
Мариехамн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0
КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0

Результаты матчей

Лахти
Мариехамн

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Лахти
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
5
3
12
1.5
4
12
2
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 16 10 5 1 21 - 10 35
2.
КуПС
 17 10 2 5 22 - 11 32
3.
ХИК
 17 8 7 2 25 - 12 31
4.
Оулу
 17 9 3 5 28 - 24 30
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 15 5 4 6 20 - 23 19
7.
ВПС
 16 5 3 8 15 - 18 18
8.
КТП
 16 4 5 7 13 - 19 17
9.
Ильвес
 16 3 8 5 14 - 15 17
10.
Лахти
 15 3 5 7 13 - 22 14
11.
Мариехамн
 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
6.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
7.
ВПС
 8 3 2 3 8 - 6 11
8.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
9.
Ильвес
 8 2 5 1 9 - 8 11
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
Мариехамн
 8 2 2 4 9 - 10 8
8.
ВПС
 8 2 1 5 7 - 12 7
9.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
ХИК Радулович Боян 10
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Гранлунд Альбин сделал результативную передачу.
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